Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení

Velká proměna Palmovky. Už žádný zanedbaný kout, ale ambiciózní bydlení
Palmovka – kdysi zanedbaný kout Prahy, dnes jedna z nejrychleji rostoucích čtvrtí hlavního města. Právě zde vznikne nový developerský projekt NEAR living, který má ambici přetvořit tvář této městské části.
Komplex přinese do Prahy 212 bytových jednotek - od menších 1+kk po rodinné 3+kk - spolu s podzemním parkováním, nebytovými prostory a komunitní zahradou o rozloze 425 m². 
Za návrhem projektu stojí architektonické studio Ian Bryan Architects, které do lokality přináší přívětivou architekturu. Kreativní ředitel studia Eduard Trembulák říká, že cílem bylo vytvořit nadčasový dům, který zapadne do okolí, aniž by působil anonymně.
Objekt tvoří jasně definovaný nárožní bod, ustoupená podlaží nabízejí obyvatelům terasy s výhledem. Jemné zaoblené tvary, světlé omítky a proměnlivá okna dávají stavbě čistý výraz - a mohutnost celku má rozbít fasáda rozčleněná do menších hmot.
Foto: Fidurock
Nikola Bernard
před 23 minutami
Palmovka – kdysi zanedbaný kout Prahy, dnes jedna z nejrychleji rostoucích čtvrtí hlavního města. Právě tam vznikne nový developerský projekt NEAR living, který má ambici přetvořit tvář této městské části.

Komplex přinese do Prahy 212 bytových jednotek - od menších 1+kk po rodinné 3+kk - spolu s podzemním parkováním, nebytovými prostory a komunitní zahradou o rozloze 425 m². 

Za návrhem projektu stojí architektonické studio Ian Bryan Architects, které do lokality přináší přívětivou architekturu. Kreativní ředitel studia Eduard Trembulák říká, že cílem bylo vytvořit nadčasový dům, který zapadne do okolí, aniž by působil anonymně.

Objekt tvoří jasně definovaný nárožní bod, ustoupená podlaží nabízejí obyvatelům terasy s výhledem. Jemné zaoblené tvary, světlé omítky a proměnlivá okna dávají stavbě čistý výraz - a mohutnost celku má rozbít fasáda rozčleněná do menších hmot.

Projekt tak odráží současné trendy v městském bydlení - lidské měřítko, estetiku, funkčnost i důraz na veřejný prostor.

Více než jen další byty a dostupnost i zeleň

Podle investiční skupiny Fidurock nejde o pouhou výstavbu bytů, ale o zásah do struktury města. "NEAR living představuje pro celou naši skupinu klíčový okamžik, ale nechtěli jsme veřejnost informovat dříve, než budeme mít všechna potřebná povolení a budeme moci, jak se říká, kopnout do země," říká David Hauerland, ředitel skupiny.

Developeři cílí na klientelu, která hledá dostupné spojení s centrem i prostor pro každodenní život. V docházkové vzdálenosti jsou stanice metra, tramvaje i kompletní občanská vybavenost. V okolí nechybí školy, obchody ani kulturní instituce. Parky a cyklostezky v blízkosti navíc poskytují prostor pro aktivní životní styl.

Projekt slibuje energetickou úspornost - budovy získají energetický štítek B, což by mělo zajistit nižší provozní náklady i nižší dopad na životní prostředí. K dispozici bude systém rekuperace vzduchu, podlahové topení i promyšlené dispozice s kvalitními materiály.

Palmovka se probouzí

Palmovka, dříve přehlížená část města, se v posledních letech stává magnetem pro investory i mladé obyvatele Prahy. V sousedství Karlínu a Holešovic se zde mísí industriální minulost s novými urbanistickými vizemi. NEAR living se chce stát nejen rezidenčním projektem, ale také symbolem této proměny.

Hrubá stavba by měla být hotová koncem roku 2026. První obyvatelé se pak budou moci stěhovat na přelomu let 2027 a 2028.

Prohlédnout si 7 fotografií
 
