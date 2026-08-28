Léky jako Ozempic naučily svět hubnout bez věčného pocitu hladu, jenže spolu s tukem odchází i pořádný kus svalů. V laboratoři teď oprášili látku starou půl století, která podle prvních pokusů dělá pravý opak: nutí tělo pálit tuk a svaly nechává na pokoji. Jak to, že si jí padesát let nikdo nevšiml?
Chemici ji znají už půl století, a přesto ji doteď přehlíželi. Látku s krkolomným názvem 5-tetradecyloxy-2-furoová kyselina, ve zkratce TOFA, objevili v sedmdesátých letech. Teprve teď si ale někdo všiml, že má překvapivé schopnosti.
Tím někým je Anders Näär, profesor metabolické biologie a výživy na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a jeho tým. „Její schopnost zapínat programy pro spalování tuků tam zjevně byla celou dobu, jen ji nikdo nehledal,“ popisuje nečekaný objev, který vyšel v časopise Science Advances.
Neukládá, spaluje
„Tělesná hmotnost reaguje na dva faktory: menší příjem kalorií nebo větší výdej energie. Léky typu GLP-1 sázejí skoro výhradně na tu první, tak jsme se pustili do té druhé,“ vysvětluje Näär.
Zatímco moderní léky na hubnutí ze zmiňované skupiny GLP-1 jako Ozempic či Mounjaro fungují na principu tlumení chuti k jídlu, vědci se tentokrát rozhodli zkusit zvýšit výdej energie, aniž by člověk musel přidat na pohybu.
„TOFA podle všeho spouští koordinovanou metabolickou odpověď,“ říká Justin Y. Lee, který prvotní výzkum kdysi provedl ještě jako doktorand v Berkeley.
„Neblokuje jen tvorbu tuků, ale zároveň zapíná dráhy pro výdej energie, které tělu můžou pomoct lépe zpracovat přebytečné tuky a cukr.“ Zjednodušeně řečeno: tělo míň tuku vyrobí a to, co má, efektivněji spálí.
Přehlédnutá generacemi
Jak je vůbec možné, že tak užitečná látka půl století ležela nepovšimnutá? Odpověď je vlastně banální. TOFA byla známá jako spolehlivý „vypínač“ enzymu, který v buňkách řídí výrobu tuků. Teprve Näärův tým začal zkoumat, co látka naopak zapíná.
A pak tu byl ještě jeden důvod. Inhibitory enzymu ACC, kam TOFA patří, sice sníží tvorbu tuků, ale zároveň paradoxně ženou nahoru hladinu triglyceridů v krvi, což je vysoce rizikové pro srdce a cévy. Jenže tady se TOFA vymyká a u pokusných myší triglyceridy naopak srazila.
Aktuální studie popisuje účinek na obézních myších, kterým váha klesala i bez jakékoli změny jídelníčku a bez přidané fyzické aktivity. Nezvýšila se jim přitom ani tělesná teplota.
Za úbytkem stálo hlavně zrychlené spalování – myši podle naměřených dat vydávaly až o osmnáct procent více energie než dřív.
Spojenci, ne soupeři
A tady se dostáváme k jádru dosavadních výsledků. Léky ze skupiny GLP-1 sice umí srazit váhu působivě, jenže část shozených kilogramů tvoří svalová hmota. To je problém hlavně u starších pacientů, jimž úbytek svalů zhoršuje i stabilitu, méně svalů ale také zpomaluje bazální metabolismus a zvyšuje se riziko jojo-efektu.
U myší, které dostávaly samotnou TOFA, ubýval hlavně tuk, kdežto svalová hmota zůstávala do velké míry zachovaná.
A jak se ukázalo, tyhle léky si nemusí konkurovat, naopak. Když vědci podali myším nižší dávku TOFA spolu s lékem ze skupiny GLP-1, výsledky byly lepší než při samostatném použití látek, ať už šlo o váhu, glykémie, citlivost na inzulin, triglyceridy nebo ztučnění jater.
„V kombinačních pokusech působila TOFA s léky GLP-1 tlumícími chuť k jídlu aditivně, nebo dokonce synergicky, takže ji bereme spíš jako doplněk než náhradu,“ říká Näär.
Zatím jen myši – a jen samci
Objev je to velký a nadšení je na místě, ale jak upozorňují i autoři, je třeba mít na paměti, že všechno se zatím odehrálo pouze v laboratoři a na zvířatech.
Pokusy navíc proběhly jen na myších samcích, a jak by látka působila u samic, se teprve musí vyzkoušet. Rovněž testy s kombinací léků byly provedeny jen na malých skupinách zvířat a trvaly krátce.
Cílem je teď dotáhnout výzkum k testování na lidech, a i kdyby se nadějné výsledky potvrdily, k hotovému léku v ordinacích by odtud vedla ještě hodně dlouhá cesta.
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Zdroj: science.org, berkeley.edu, inbody.cz, sciencedaily.com
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