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Pálí tuk, ale svaly nechá na pokoji. Vědci oprášili látku, která může změnit hubnutí

Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
Jana Chmelíková
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Léky jako Ozempic naučily svět hubnout bez věčného pocitu hladu, jenže spolu s tukem odchází i pořádný kus svalů. V laboratoři teď oprášili látku starou půl století, která podle prvních pokusů dělá pravý opak: nutí tělo pálit tuk a svaly nechává na pokoji. Jak to, že si jí padesát let nikdo nevšiml?

Nový objev může zefektivnit dosavadní léky na obezitu a cukrovku 2. typu.
Nový objev může zefektivnit dosavadní léky na obezitu a cukrovku 2. typu.Foto: Shutterstock – Africa Studio
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Chemici ji znají už půl století, a přesto ji doteď přehlíželi. Látku s krkolomným názvem 5-tetradecyloxy-2-furoová kyselina, ve zkratce TOFA, objevili v sedmdesátých letech. Teprve teď si ale někdo všiml, že má překvapivé schopnosti.

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Tím někým je Anders Näär, profesor metabolické biologie a výživy na Kalifornské univerzitě v Berkeley, a jeho tým. „Její schopnost zapínat programy pro spalování tuků tam zjevně byla celou dobu, jen ji nikdo nehledal,“ popisuje nečekaný objev, který vyšel v časopise Science Advances.

Neukládá, spaluje

„Tělesná hmotnost reaguje na dva faktory: menší příjem kalorií nebo větší výdej energie. Léky typu GLP-1 sázejí skoro výhradně na tu první, tak jsme se pustili do té druhé,“ vysvětluje Näär.

Zatímco moderní léky na hubnutí ze zmiňované skupiny GLP-1 jako Ozempic či Mounjaro fungují na principu tlumení chuti k jídlu, vědci se tentokrát rozhodli zkusit zvýšit výdej energie, aniž by člověk musel přidat na pohybu.

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„TOFA podle všeho spouští koordinovanou metabolickou odpověď,“ říká Justin Y. Lee, který prvotní výzkum kdysi provedl ještě jako doktorand v Berkeley.

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„Neblokuje jen tvorbu tuků, ale zároveň zapíná dráhy pro výdej energie, které tělu můžou pomoct lépe zpracovat přebytečné tuky a cukr.“ Zjednodušeně řečeno: tělo míň tuku vyrobí a to, co má, efektivněji spálí.

Přehlédnutá generacemi

Jak je vůbec možné, že tak užitečná látka půl století ležela nepovšimnutá? Odpověď je vlastně banální. TOFA byla známá jako spolehlivý „vypínač“ enzymu, který v buňkách řídí výrobu tuků. Teprve Näärův tým začal zkoumat, co látka naopak zapíná.

A pak tu byl ještě jeden důvod. Inhibitory enzymu ACC, kam TOFA patří, sice sníží tvorbu tuků, ale zároveň paradoxně ženou nahoru hladinu triglyceridů v krvi, což je vysoce rizikové pro srdce a cévy. Jenže tady se TOFA vymyká a u pokusných myší triglyceridy naopak srazila.

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Aktuální studie popisuje účinek na obézních myších, kterým váha klesala i bez jakékoli změny jídelníčku a bez přidané fyzické aktivity. Nezvýšila se jim přitom ani tělesná teplota.

Za úbytkem stálo hlavně zrychlené spalování – myši podle naměřených dat vydávaly až o osmnáct procent více energie než dřív.

Spojenci, ne soupeři

A tady se dostáváme k jádru dosavadních výsledků. Léky ze skupiny GLP-1 sice umí srazit váhu působivě, jenže část shozených kilogramů tvoří svalová hmota. To je problém hlavně u starších pacientů, jimž úbytek svalů zhoršuje i stabilitu, méně svalů ale také zpomaluje bazální metabolismus a zvyšuje se riziko jojo-efektu.

U myší, které dostávaly samotnou TOFA, ubýval hlavně tuk, kdežto svalová hmota zůstávala do velké míry zachovaná.

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A jak se ukázalo, tyhle léky si nemusí konkurovat, naopak. Když vědci podali myším nižší dávku TOFA spolu s lékem ze skupiny GLP-1, výsledky byly lepší než při samostatném použití látek, ať už šlo o váhu, glykémie, citlivost na inzulin, triglyceridy nebo ztučnění jater.

„V kombinačních pokusech působila TOFA s léky GLP-1 tlumícími chuť k jídlu aditivně, nebo dokonce synergicky, takže ji bereme spíš jako doplněk než náhradu,“ říká Näär.

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Zatím jen myši – a jen samci

Objev je to velký a nadšení je na místě, ale jak upozorňují i autoři, je třeba mít na paměti, že všechno se zatím odehrálo pouze v laboratoři a na zvířatech.

Pokusy navíc proběhly jen na myších samcích, a jak by látka působila u samic, se teprve musí vyzkoušet. Rovněž testy s kombinací léků byly provedeny jen na malých skupinách zvířat a trvaly krátce.

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Cílem je teď dotáhnout výzkum k testování na lidech, a i kdyby se nadějné výsledky potvrdily, k hotovému léku v ordinacích by odtud vedla ještě hodně dlouhá cesta.

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Zdroj: science.org, berkeley.edu, inbody.cz, sciencedaily.com

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