Pasák ovcí z argentinské Patagonie objevil unikátní zkamenělinu. Teď vědci potvrdili, že jde o přelomový objev: úplně nový druh dinosaura. Jurský obr v sobě kombinuje znaky dvou slavných dinosauřích rodů a přepisuje mapu evoluce na jižní polokouli.
Žádný drobek, ale pořádný obr. V argentinské Patagonii vědci objevili nový druh dlouhokrkého dinosaura – podobného, jako jsou Diplodokus nebo Brachiosaurus.
Bicharracosaurus dionidei, jak byl pojmenován, žil před 155 miliony let a pro paleontology je to doslova svatý grál. Nálezy z jurského období jsou na severní polokouli relativně četné, na té jižní jsou ovšem raritní. Teď je ale všechno jinak. Německo-argentinský tým vedený Oliverem Rauhutem představil světu nového giganta.
Přepište dějiny!
Tenhle nález je unikátní hned z několika důvodů. Sauropodi byli dlouzí až 40 metrů a jsou typičtí svým masivním tělem, dlouhým krkem a malou hlavou, jsou v podstatě symbolem toho, co si lidé představí, když se řekne dinosaurus. Nový přírůstek není až tak obrovský, měří asi 20 metrů. Našlo se ale asi 30 obratů, několik žeber a kus pánve, podle analýzy šlo o dospělého jedince.
V čem je objev unikátní
Unikátní je, že nový Bicharracosaurus v sobě kombinuje mix vlastností slavného Brachiosaura (dlouhý krk) a Diplodoka (bičovitý ocas).
Jde o vůbec první nález příbuzného brachiosauridů z jury v Jižní Americe. Stává se tak důležitým bodem v tom, co víme o juře na jižní polokouli.
„Bicharraco“ znamená v koloniální španělštině obrovské zvíře, „dionidei“ dostal po pastevci Dionidu Mesovi, který kosti na své farmě našel jako první.
Podle Alexandry Reutter z mnichovské LMU, která výzkum jako spoluautorka publikovala v časopise PeerJ, tento nález přepisuje mapu evoluce. Bicharracosaurus sice není největší na světě, ale jeho anatomický „mix“ je pro pochopení historie mnohem důležitější.
Zkamenělina pochází ze skalního útvaru Cañadón Calcáreo v patagonské provincii Chubut a svůj domov našla v Paleontologickém muzeu Egidia Feruglia v argentinském Trelewu.
