Přeskočit na obsah
Benative
19. 10. Michaela
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Páchnoucí vetřelec se na podzim dere do domů. Nevyhazujte ho ven, ale likvidujte, vyzývají vědci

Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá, redaktorka magazínu aktuálně
Linda Veselá
Přidejte si Aktuálně.cz mezi preferované zdroje na GoogluPřidat Aktuálně.cz mezi preferované zdroje

Leze do oken, škvír i na půdy, a když ji naštvete, pořádně zapáchá. Kněžice mramorovaná, invazní ploštice původem z Asie, se v Česku dál šíří a právě na podzim hledá teplé místo k přezimování. Člověka nekousne, na zahradách ale umí napáchat škody. Jak ji poznat, co dělat, když se objeví doma, a proč ji odborníci radí nevracet zpátky ven?

Stink,Bugs,On,A,Window,Glass,Surface,In,Sunlight
Kněžice mramorovaná, invazní ploštice původem z Asie, se v Česku dál šíří a právě na podzim hledá teplé místo k přezimování.Foto: Shutterstock – Desintegrator
Reklama

Kněžice mramorovaná pochází z východní Asie, dnes už se ale zabydluje i v Česku. Do nových oblastí se často šíří s pomocí člověka – například spolu s ovocem, zeleninou nebo jiným zbožím.

„Okolo roku 2000 se objevila v Severní Americe, v roce 2004 v Evropě a v roce 2018 v Česku,“ popisuje Ondřej Balvín z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.

Související

U nás zatím nejvíc prospívá v teplejších oblastech. „Její výskyt je pravidelný hlavně v teplých nížinách, v Praze a Brně. Na naší zahradě na okraji Prahy jsem ji začal nacházet až v minulých týdnech,“ říká Balvín.

Brown,Marmorated,Stink,Bug,(halyomorpha,Halys),Walking,Across,A,Window
Kněžice mramorovaná dorůstá přibližně 17 milimetrů. Je hnědě až hnědožlutě zbarvená a na okrajích zadečku má střídavě světlé a tmavé pásky. Foto: Shutterstock – Stephen Farhall

Nekouše, zato pořádně zapáchá

Právě podzim je chvíle, kdy si jí lidé začínají všímat nejvíc. Jakmile se ochladí, kněžice hledá místo, kde by přečkala zimu. „Zalézá pouze kvůli přezimování. Domy ji přitahují jako teplý a suchý úkryt,“ vysvětluje Balvín.

Reklama
Reklama

A tak se tlačí do škvír kolem oken, pod střechy, na půdy nebo do spár ve fasádách. Když najde cestu dovnitř, klidně skončí přímo v bytě. V místech, kde se přemnoží, přitom nemusí jít jen o jeden zatoulaný kus – v budovách mohou přezimovat i tisíce jedinců.

Člověka kněžice mramorovaná nekousne ani nebodne. Když ji ale vyrušíte, spustí jinou obranu: silně páchnoucí sekret. „Pachové žlázy jsou u ploštic spíše pravidlem. Jde o antipredační strategii, která jim umožňuje přežít například útok hmyzožravého ptáka,“ vysvětluje Balvín.

Související

Když ji tedy zmáčknete nebo pevně sevřete, může reagovat stejně, jako kdyby ji chytil predátor. „V rukou člověka jí pach samozřejmě příliš nepomůže, ale to ona neumí dobře odhadnout.“

Připomeňte si mapování invazních druhů z roku 2022, do kterého se zapojili vědci i dobrovolníci:

Kněžnice mramorovaná pochází z východní Asie. Do Česka se dostala s dováženými rostlinami a její výskyt je velmi omezený.
Hlemýždík kropenatý je šnek původem ze Středomoří. Chová se v hlemýždích farmách a najde své využití v gastronomii. Z farem ale často utíká. V Česku se vyskytuje v Praze, Kralupech nad Vltavou a Břeclavi.
Plzák španělský připomíná slimáka. Jak název napovídá, pochází z Pyrenejského poloostrova, ale k nalezení je i v západní Francii, jižní Anglii a od roku 1991 se objevuje i v Česku.
Slunéčko východní je z východní Asie. Do přírody se nejčastěji dostává útěkem ze západoevropských chovů a vyskytuje se na většině území Česka.
Zobrazit
20 fotografií

Jinak je pro člověka neškodná. „Kousnout ani bodnout určitě nemůže, má sosák přizpůsobený sání rostlinných pletiv,“ dodává Balvín.

Reklama
Reklama

Přemístit na papíru či vysát

Najdete ji doma a první nápad je vyhodit ji ven? U invazního druhu to nemusí být nejlepší řešení. „Doporučil bych kněžici usmrtit. Jde o invazní organismus, který lokálním ekosystémům nijak nepomáhá,“ upozorňuje Balvín.

Pokud se chcete vyhnout zápachu, můžete ji nechat přelézt na list papíru nebo ji vysát. Ještě lepší je ale nepustit ji dovnitř vůbec. Pomoci mohou hlavně sítě v oknech a utěsněné škvíry kolem oken a dveří. Na repelenty už takový spoleh není.

Související

Na zahradě umí napáchat škody

V bytě je hlavně nepříjemným vetřelcem. Na zahradě už ale může být skutečným škůdcem. Saje na více než 300 druzích rostlin a nevyhýbá se ani ovoci a zelenině. Napadá například jabloně, hrušně, broskvoně, luštěniny nebo plodovou zeleninu. Dospělci i nymfy sají z listů a plodů, které se pak mohou deformovat nebo nekrotizovat.

Detail,View,Of,A,Rhaphigaster,Nebulosa,Stink,Bug.,Mottled,Shield
Nejsnáze si lidé kněžici mramorovanou pletou s naší původní kněžicí mlhovitou, která je na fotce výše. „Ta se liší výrazným trnem na spodní straně zadečku,“ vysvětluje Balvín.Foto: Shutterstock – Alicia Fdez

Kněžice mramorovaná dorůstá přibližně 17 milimetrů. Je hnědě až hnědožlutě zbarvená a na okrajích zadečku má střídavě světlé a tmavé pásky. Nejsnáze si ji lidé spletou s naší původní kněžicí mlhovitou. „Ta se liší výrazným trnem na spodní straně zadečku,“ vysvětluje Balvín.

Reklama
Reklama

Podobně může zmást i vroubenka americká, která se na podzim rovněž stěhuje do domů. Ta je ale výrazně štíhlejší, má delší nohy a tykadla a nápadně rozšířené zadní holeně.

The,Western,Conifer,Seed,Bug,Or,Pine,Seed,Bug,(leptoglossus
Vroubenka americká (na fotce) je výrazně štíhlejší než kněžice, má delší nohy a tykadla a nápadně rozšířené zadní holeně.Foto: Shutterstock – Thyary

Pokud máte podezření, že jste kněžici mramorovanou zahlédli, můžete nález nahlásit také prostřednictvím projektu Najdi.je. Vědcům tím pomůžete sledovat, kam se invazní druh v Česku dál šíří. Nález lze zadat zde.

VIDEO: „Když se invazní druh namnoží, nemáte šanci ho eliminovat, pouze omezit. Za každým druhem je speciální příběh,“ říká entomolog Jiří Skuhrovec.

„Když se invazní druh namnoží, nemáte šanci ho eliminovat, pouze omezit. Za každým druhem je speciální příběh,“ říká entomolog Jiří Skuhrovec. | Video: Michael Rozsypal

Zdroj: autorský text, Najdi.je

Chcete vídat Aktuálně.cz častěji na Googlu?
Přidat jako preferovaný zdroj
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Bojový letoun F-16 provozovaný ukrajinským letectvem
Bojový letoun F-16 provozovaný ukrajinským letectvem
Bojový letoun F-16 provozovaný ukrajinským letectvem

Konečně. Další F-16 jsou na cestě na Ukrajinu. Věnuje je evropská země

Dalších deset toužebně očekávaných stíhaček F-16 dorazí do konce roku na Ukrajinu. Oznámil to belgický premiér Bart De Wever po jednání s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským. Dodávky umožní postupné nahrazování belgických F-16 modernějšími americkými F-35. Kyjev mezitím připravuje další významné posílení svého letectva prostřednictvím švédských Gripenů a francouzských Rafalů.

Ukrainian President Zelenskiy visits London
Ukrainian President Zelenskiy visits London
Ukrainian President Zelenskiy visits London

ŽIVĚ USA neplní své závazky, dodávky jsou zpožděny, stěžuje si Zelenskyj

Některé politické dohody nebyly naplněny a zpožďují se i dodávky životně důležitého materiálu z amerického ministerstva obrany. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj to v pondělí uvedl na síti X. Ukrajinské činitele zároveň pověřil jednáním s partnery, kteří by mohli rychle posílit ukrajinskou protivzdušnou obranu.

ilustrační fotografie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha, 2010
ilustrační fotografie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha, 2010
ilustrační fotografie, Národní galerie v Praze, Veletržní palác, Praha, 2010

Komise pro výběr ředitele Národní galerie se rozpadá, dva členové rezignovali

Fotograf Lukáš Jasanský a jeho žena grafička a ilustrátorka Lenka Jasanská rezignovali minulý týden na členství v komisi ministerstva kultury pro výběr nového generálního ředitele nebo ředitelky Národní galerie Praha. Rezignaci, na kterou na facebooku upozornila Uměleckohistorická společnost, v pondělí potvrdila Jasanská.

Reklama
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik
Libuše Hubáčková, politička, Tomáš Morávek, Roman Zarzycký, primátor, Aleš Tolar, politik

ŽIVĚ V dalších městech podepsali koaliční smlouvy. Plzeňským primátorem bude znovu Zarzycký

Všech 34 zastupitelů za ANO, STAN a Pro Plzeň s podporou lidovců podepsalo v Plzni koaliční smlouvu. V zastupitelstvu se 47 členy má koalice pohodlnou většinu. Koalice v pondělí zveřejnila jen jméno primátora, kterým bude opět Roman Zarzycký z ANO. Hnutí STAN pak potvrdilo v Olomouci koaliční smlouvu s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc. Primátorem se stane lídr STAN Marek Zelenka.

Reklama
Reklama
Reklama