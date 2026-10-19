Leze do oken, škvír i na půdy, a když ji naštvete, pořádně zapáchá. Kněžice mramorovaná, invazní ploštice původem z Asie, se v Česku dál šíří a právě na podzim hledá teplé místo k přezimování. Člověka nekousne, na zahradách ale umí napáchat škody. Jak ji poznat, co dělat, když se objeví doma, a proč ji odborníci radí nevracet zpátky ven?
Kněžice mramorovaná pochází z východní Asie, dnes už se ale zabydluje i v Česku. Do nových oblastí se často šíří s pomocí člověka – například spolu s ovocem, zeleninou nebo jiným zbožím.
„Okolo roku 2000 se objevila v Severní Americe, v roce 2004 v Evropě a v roce 2018 v Česku,“ popisuje Ondřej Balvín z Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze.
U nás zatím nejvíc prospívá v teplejších oblastech. „Její výskyt je pravidelný hlavně v teplých nížinách, v Praze a Brně. Na naší zahradě na okraji Prahy jsem ji začal nacházet až v minulých týdnech,“ říká Balvín.
Nekouše, zato pořádně zapáchá
Právě podzim je chvíle, kdy si jí lidé začínají všímat nejvíc. Jakmile se ochladí, kněžice hledá místo, kde by přečkala zimu. „Zalézá pouze kvůli přezimování. Domy ji přitahují jako teplý a suchý úkryt,“ vysvětluje Balvín.
A tak se tlačí do škvír kolem oken, pod střechy, na půdy nebo do spár ve fasádách. Když najde cestu dovnitř, klidně skončí přímo v bytě. V místech, kde se přemnoží, přitom nemusí jít jen o jeden zatoulaný kus – v budovách mohou přezimovat i tisíce jedinců.
Člověka kněžice mramorovaná nekousne ani nebodne. Když ji ale vyrušíte, spustí jinou obranu: silně páchnoucí sekret. „Pachové žlázy jsou u ploštic spíše pravidlem. Jde o antipredační strategii, která jim umožňuje přežít například útok hmyzožravého ptáka,“ vysvětluje Balvín.
Když ji tedy zmáčknete nebo pevně sevřete, může reagovat stejně, jako kdyby ji chytil predátor. „V rukou člověka jí pach samozřejmě příliš nepomůže, ale to ona neumí dobře odhadnout.“
Připomeňte si mapování invazních druhů z roku 2022, do kterého se zapojili vědci i dobrovolníci:
Jinak je pro člověka neškodná. „Kousnout ani bodnout určitě nemůže, má sosák přizpůsobený sání rostlinných pletiv,“ dodává Balvín.
Přemístit na papíru či vysát
Najdete ji doma a první nápad je vyhodit ji ven? U invazního druhu to nemusí být nejlepší řešení. „Doporučil bych kněžici usmrtit. Jde o invazní organismus, který lokálním ekosystémům nijak nepomáhá,“ upozorňuje Balvín.
Pokud se chcete vyhnout zápachu, můžete ji nechat přelézt na list papíru nebo ji vysát. Ještě lepší je ale nepustit ji dovnitř vůbec. Pomoci mohou hlavně sítě v oknech a utěsněné škvíry kolem oken a dveří. Na repelenty už takový spoleh není.
Na zahradě umí napáchat škody
V bytě je hlavně nepříjemným vetřelcem. Na zahradě už ale může být skutečným škůdcem. Saje na více než 300 druzích rostlin a nevyhýbá se ani ovoci a zelenině. Napadá například jabloně, hrušně, broskvoně, luštěniny nebo plodovou zeleninu. Dospělci i nymfy sají z listů a plodů, které se pak mohou deformovat nebo nekrotizovat.
Kněžice mramorovaná dorůstá přibližně 17 milimetrů. Je hnědě až hnědožlutě zbarvená a na okrajích zadečku má střídavě světlé a tmavé pásky. Nejsnáze si ji lidé spletou s naší původní kněžicí mlhovitou. „Ta se liší výrazným trnem na spodní straně zadečku,“ vysvětluje Balvín.
Podobně může zmást i vroubenka americká, která se na podzim rovněž stěhuje do domů. Ta je ale výrazně štíhlejší, má delší nohy a tykadla a nápadně rozšířené zadní holeně.
Pokud máte podezření, že jste kněžici mramorovanou zahlédli, můžete nález nahlásit také prostřednictvím projektu Najdi.je. Vědcům tím pomůžete sledovat, kam se invazní druh v Česku dál šíří. Nález lze zadat zde.
VIDEO: „Když se invazní druh namnoží, nemáte šanci ho eliminovat, pouze omezit. Za každým druhem je speciální příběh,“ říká entomolog Jiří Skuhrovec.
Zdroj: autorský text, Najdi.je
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