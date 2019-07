Ozzyho Osbourna naštval Donald Trump, bez svolení použil jeho píseň pro kampaň

Anglického hudebníka Ozzyho Osbourna a jeho ženu Sharon naštval americký prezident Donald Trump. Jejich píseň Crazy Train totiž využil Trumpův volební tým k vysmívání se demokratickým kandidátům při debatě k prezidentské kampani.

Hit Crazy Train z roku 1980 se objevil ve videu na Twitteru Donalda Trumpa, ve kterém se vysmívá debatě demokratických kandidátů v televizi MSNBC. Video zachycuje technické potíže na začátku přenosu debaty.

Zveřejněný tweet se však neobešel bez reakce Osbournových. Manželé časopisu Rolling Stone sdělili, že Trumpova kampaň a ani kampaň jiného politika nemají svolení využívat hudbu Ozzyho Osbourna. "Ozzyho hudba nemůže být využívána v žádném případě bez předchozího svolení," citoval vyjádření americký zpravodajský web CNN.

Osbournovi ale americkému prezidentovi navrhli, že by mohl ve své kampani využít jiné skladby. "Možná by se mohl zeptat nějakých svých kamarádů muzikantů. Možná Kayneho Westa (Gold Digger), Kida Rocka (I Am the Bullgod) nebo Teda Nugenta (Stranglehold)," sdělili muzikanti s odkazem na Trumpovy oblíbence.

Podle magazínu Vanity Fair se nejedná o první Trumpovo neautorizované užití hudby bez svolení interpreta. Trumpův tým údajně dříve použil dílo kapel Queen, R.E.M. nebo Aerosmith. Americký prezident v minulosti také na Twitteru využil hudbu z filmu Temný rytíř povstal, proti čemuž vystoupila producentská společnost Warner Bros.