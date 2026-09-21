Nejdřív měly GLP-1 léky zahánět hlad a pomáhat lidem zhubnout. Dnes se ukazuje, že jejich účinky sahají mnohem dál. Vědci zkoumají, proč mohou prospívat srdci a játrům, zmírňovat spánkovou apnoi a ovlivňovat chuť na alkohol nebo cigarety. Jedna věc ale zůstává nejistá: co s člověkem udělá léčba po desítkách let?
„Ano, jde o velmi komplexní působení v celém těle,“ říká obezitolog a diabetolog Štěpán Svačina z III. interní kliniky 1. LF UK a VFN v Praze. To je důvod, proč se dnes kolem léků napodobujících účinek hormonu GLP-1 nemluví jen o váze. Některé jejich účinky už mají poměrně pevnou oporu ve studiích, u jiných vědci teprve zjišťují, kam jejich benefity mohou sahat.
Každý zhubne jinak
U GLP-1 přitom neplatí jednoduchá rovnice: vyšší dávka rovná se větší úbytek váhy. „Každá léčba je individuální a skutečně existují pacienti, kteří po nejmenší dávce zhubnou 20 kg za rok, a jiní, kteří po nejvyšší dávce zhubnou méně. S tím se bohužel nedá nic dělat,“ říká Svačina. U některých léků se mezitím povolily i výrazně vyšší dávky než dříve. Ani ty ale nezaručí stejný výsledek u každého.
Co je GLP-1?
GLP-1 je hormon, který si tělo přirozeně vytváří ve střevech po jídle. Pomáhá regulovat hladinu cukru v krvi, zpomaluje vyprazdňování žaludku a vysílá do mozku signál sytosti. Člověk má díky tomu menší hlad a déle se cítí najedený.
Léky jako semaglutid napodobují účinky tohoto hormonu, ale působí déle a výrazněji. Původně se používaly především k léčbě cukrovky 2. typu, dnes se ve vyšších dávkách využívají také při léčbě obezity.
Právě vysazení je dnes jednou z nejzajímavějších částí příběhu GLP-1. Lidé po léčbě často výrazně zhubnou, organismus se ale po jejím ukončení začne vracet k původnímu nastavení. Ve studii STEP 1 zhubli lidé během 68 týdnů léčby semaglutidem v průměru o 17,3 procenta. Během dalšího roku bez léku získali zpět zhruba dvě třetiny původně shozené váhy.
Není to totéž jako závislost na léku. U obezity se po úbytku hmotnosti mění řada biologických mechanismů, které ovlivňují hlad a energetickou rovnováhu. Po odstranění účinku léku se část těchto mechanismů znovu projeví. Svačina očekává, že dlouhodobé užívání bude u části pacientů běžnou součástí léčby.
„Léky jsou v diabetologii používány od roku 2007 a jsou tedy velmi bezpečné,“ říká. Současně ale dodává větu, která dobře vystihuje hranici dnešních znalostí: „Jak to ale bude po 30letém systematickém užívání zatím nikdo neví, ale to nevíme u mnoha dalších léků.“
Co se děje v mozku
Jedna z nejzajímavějších otázek se týká alkoholu a dalších návykových látek. GLP-1 nepůsobí pouze v místech, která regulují hlad a pocit sytosti. Vědci se zajímají také o jeho působení v mozkových okruzích spojených s odměnou. Z toho vznikla myšlenka, že by léky mohly ovlivňovat i některé návykové vzorce.
Svačina je v tomto směru optimistický. „Je přesvědčivě prokázáno, že funguje u závislosti na heroinu, kokainu až po alkohol a kouření, ale není to zatím oficiální indikace, pro tuto konkrétní léčbu“ říká. Novější randomizovaná studie publikovaná v The Lancet sledovala 108 lidí s poruchou užívání alkoholu a obezitou. Semaglutid u nich vedl k menšímu počtu dnů s těžkým pitím než placebo.
Výzkum závislostí je ale stále na začátku. Výsledky jednotlivých studií nejsou dostatečné k tomu, aby se GLP-1 stal léčbou závislosti na alkoholu nebo tabáku. Zajímavé je především to, že látka původně vyvinutá pro cukrovku a později využívaná k léčbě obezity začíná být zkoumána i v úplně jiném kontextu.
Vyléčí srdce, játra i spánek
Nejpevnější důkazy o účincích kromě samotného hubnutí přicházejí z oblasti kardiologie. Ve velké studii SELECT vědci nezkoumali pouze úbytek hmotnosti. U více než 17 tisíc lidí s nadváhou nebo obezitou, kteří už měli kardiovaskulární onemocnění, ale neměli cukrovku, lék výrazně snížil riziko úmrtí z důvodu kardiovaskulárních příčin, jako je infarkt či mrtvice. Závažná příhoda nastala u 6,5 procenta lidí užívajících semaglutid oproti 8 procentům ve skupině s placebem.
U lidí s poškozením jater spojeným s obezitou a metabolickými poruchami vedl užití léku ke zlepšení nálezu v jaterní tkáni. Lidé při léčbě zároveň výrazně zhubli, což je u tohoto typu onemocnění samo o sobě důležitý léčebný efekt. Ještě překvapivější jsou výsledky u spánkové apnoe, při níž se člověku během spánku opakovaně zastavuje dýchání. Po roce léčby se počet těchto epizod výrazně snížil.
Co přijde po injekcích
A co budoucnost celé skupiny léků? Svačina v ní vidí mnohem víc než jen další generaci přípravků na hubnutí. „Očekávání jsou velká, ale nejde jen o GLP-1. Již nyní je k dispozici lék, který působí na dva receptory, a chystají se léky působící až na pět receptorů. Ve vývoji je asi 40 léků injekčních a 40 tabletových.“
Injekce navíc nemusí zůstat jedinou možností. Svačina počítá s tím, že po zhubnutí může část lidí přejít na jednodušší udržovací léčbu. „Po vysazení ano,“ odpovídá na otázku, zda hrozí jojo efekt. „Ale nyní byly provedeny takzvané udržovací studie, které prokázaly, že po zhubnutí lze píchat na udržení nejmenší, levnější dávku nebo přejít na jednu tabletu denně, které si pacient přidá k jeho tabletám na vysoký tlak či cholesterol. Tak se hmotnost udrží.“
V USA jsou podle něj tabletové formy zhruba čtyřikrát levnější než injekční léčba. GLP-1 tak možná čeká podobná proměna, jakou zažily některé jiné léky, které se z původně úzce zaměřené léčby staly běžnou součástí medicíny. Jak velká jejich role nakonec bude, ukáže až další vývoj.
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Zdroj: autorský článek, pubmed.ncbi.nlm.nih.gov, nejm.org, pmc.ncbi.nlm.nih.gov
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