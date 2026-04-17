Na první pohled jde o nenápadný objev z laboratorního prostředí. Žádná převratná technologie, žádný nový zázračný lék na pultech lékáren. Přesto výsledky experimentů vyvolaly mezi vědci i lékaři nebývalý zájem – ukazují totiž, že cesta k ovlivnění chuti k jídlu a metabolismu možná nemusí být tak složitá, jak se dosud zdálo.
Léky jako Ozempic s účinnou látkou semaglutid dnes patří k nejznámějším prostředkům na hubnutí. A i když je mnozí považují za zázrak, často s sebou nesou vedlejší účinky – typicky nevolnost, zvracení nebo zažívací potíže.
Právě proto vzbudil velkou pozornost nový objev vědců ze Stanfordu.
Výzkumníci identifikovali malou molekulu – takzvaný peptid označovaný jako BRP, který se přirozeně vyskytuje v těle. Právě ten podle experimentů dokáže výrazně snížit chuť k jídlu.
V testech na zvířatech byly výsledky překvapivě silné: myši po podání jedly až o 50 procent méně během jediné hodiny. U obézních jedinců došlo k úbytku tuku během dvou týdnů a zlepšila se i práce s glukózou a inzulinem.
Zásadní rozdíl oproti současným lékům? Žádné pozorované vedlejší účinky. Alespoň u zvířat.
Posun v léčbě obezity
Léky typu Ozempic působí na více orgánů v těle – nejen na mozek, ale i na trávicí systém. To je důvod, proč zpomalují trávení a způsobují nepříjemné symptomy. Nový peptid BRP se ale podle vědců zaměřuje přímo na hypotalamus v mozku, tedy centrum řízení hladu a metabolismu.
Díky této „cílenější“ akci tak nepůsobí primárně přes trávicí systém, nezpůsobuje změny chování ani úzkost a nevede ke ztrátě svalové hmoty. Právě to by mohlo znamenat zásadní posun v léčbě obezity.
Ačkoli výsledky vypadají slibně, je potřeba zdůraznit klíčový fakt: Výzkum zatím proběhl pouze na zvířatech a vědci sami upozorňují, že teprve klinické studie na lidech ukážou, zda je látka opravdu bezpečná, jak silný má efekt v reálné populaci a jak dlouho účinkuje a jak ho budou podávat.
První krok
Pokud se účinky potvrdí i u lidí, mohl by nový peptid nabídnout alternativu k současným lékům na hubnutí, snížit riziko vedlejších účinků a změnit přístup k léčbě obezity i cukrovky. Zatím ale platí, že Ozempic a podobné léky zůstávají standardem – se všemi svými výhodami i nevýhodami.
I když je objev „přírodního Ozempicu“ bezesporu fascinující a nabízí naději na účinné hubnutí bez nepříjemných dopadů na tělo, z vědeckého hlediska jde zatím o první krok – a cesta k reálnému léku pro lidi může trvat ještě několik let.
VIDEO: To, co se v posledních pěti až sedmi letech odehrává, by se skutečně dalo nazvat revolucí v hubnutí, konstatuje obezitolog Martin Matoulek
Zdroj: Stanford Medicine, Nature, Science Daily, NDTV
