Lidé si utahují z Ovčáčkova Twitteru, domlouvají si u něj rande a vyměňují recepty

Pod příspěvky Jiřího Ovčáčka se v posledních dnech objevují stovky komentářů, které nijak nesouvisejí s informacemi, jež mluvčí Hradu zveřejňuje. Pod fotografiemi ze státní návštěvy slovenské prezidentky Zuzany Čaputové si lidé například posílají recepty na koláče, ukazují si fotky koček nebo si domlouvají schůzky. Za vším stojí výzva jednoho z uživatelů na Twitteru, který vybídl ostatní, aby proměnili Ovčáčkův účet v lifestylový blog. "Ono je to zase přejde. Teď je horko a to mnohé zmáhá," reaguje mluvčí.

"Všichni víme, že s Ovčáčkem se nedá diskutovat. Ale vzhledem k tomu, že má hodně followerů a dosah, rád bych proměnil jeho účet v lifestyle blog," napsal ve středu na Twitteru uživatel pod přezdívkou Jie, kterého sleduje téměř 11,5 tisíce lidí a jenž má v profilu označení "glosátor českého bizáru".

Vybídl proto ostatní, aby pod příspěvky mluvčího českého prezidenta diskutovali o receptech, tipech na výlety a cestování, zkušenostech s telefony nebo automobily. Jeho výzvu od té doby sdílely tři stovky uživatelů a téměř tři tisíce jí daly "lajk".

Všichni víme, že s Ovčáčkem se nedá diskutovat.



Ale vzhledem k tomu, že má hodně followerů a dosah, rád bych proměnil jeho účet v lifestyle blog.



Tzn. pojďme u jeho tweetů diskutovat o:



- Receptech

- Tipech na výlety a cestování

- Zkušenost s telefony, počítači, auty atd. — Jie (@jietienming) June 19, 2019

Pod tweety Jiřího Ovčáčka se od té doby objevují stovky komentářů, které nijak nesouvisejí s publikovanými příspěvky či informacemi.

Citát pro tento týden:



Sílu Evropě odebírá ten, kdo tvrdí, že kříž není symbolem Evropy, kdo se domnívá, že může slavit sice svátky všech kultur a náboženství, ale křesťanské svátky nemají v jeho evropském kalendáři místo. — Jiří Ovčáček (@PREZIDENTmluvci) June 19, 2019

Novinář Janek Rubeš například pod tímto citátem diskutuje se správcem profilu Pražské integrované dopravy o jízdách zdarma pro občany starší 70 let, moderátoři Martin Veselovský a Filip Horký si posílají fotky koček, ostatní si vyměňují recepty na bábovku, domlouvají si rande nebo prodávají nepotřebné věci, například elektrickou kytaru.

Pod statusy mluvčího se scházejí fotografové, kuchaři i chovatelé. No a občas se to takhle pomíchá. pic.twitter.com/U1eqQ3iDKJ — Ondřej Zeman (@Markus_Zeman) June 20, 2019

Do diskuse přispělo například i nakladatelství Paseka, které s nadsázkou odhalilo, za kolik prodává v knihkupectví knihy, nebo Mirek Topolánek, jenž poradil s výběrem četby v oblasti IT. Bývalý premiér se na oplátku ostatních zeptal, jak zatočit se škůdci. "Poradíte mi někdo, prosím, jak se zbavit lalokonosce? Sežral jahodník i brusnici, pustil se už i do břečťanu. Parazitické hlístice nepomohly."

Rok 2040:

"Vy mladí se dneska bez pomoci umělý inteligence neumíte ani seznámit, to už není žádná romantika. To my s maminkou jsme se seznámili pěkně po staru pod Ovčáčkovým tvítem." — Zevloun (@zevloun) June 20, 2019

Jiří Ovčáček na tyto komentáře u svých příspěvků nereaguje. "Za pikantní považuji, že jde o reakci na zveřejnění výhrůžek příznivců Milionu chvilek nenávisti vůči mně - vyhrožovali mi po bolševicku kriminalizací," sdělil Aktuálně.cz s tím, že nejde o první akci tohoto typu. "Před časem komentátor Honzejk vyhlásil akci 'blokujte Ovčáčka' a výsledkem je, že mám násobně vyšší počet followerů. Nijak mne to tedy netrápí. Ono je to zase přejde. Teď je horko a to mnohé zmáhá," dodal.

Mluvčí Hradu je na sociálních sítích velmi aktivní, na Twitteru ho sleduje téměř 47 tisíc lidí a od založení profilu v únoru 2015 napsal skoro 14 tisíc tweetů.