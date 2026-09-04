Začalo to během pandemie covidu. Majitelé hledali místo, kam by mohli o víkendech utéct z města – oni dva a jejich pes. Pozemek u Nového Knína našli vlastně náhodou. Prodávalo se tu několik stavebních parcel a oni nakonec koupili rovnou dvě sousedící.
Bylo to rozhodnutí, které se později ukázalo jako prozíravé. Majitelé totiž nekoupili jen jednu stavební parcelu, ale rovnou dvě sousedící. Právě na jejich svažitém pozemku se na jaře 2020 poprvé sešli s architektkami Annou a Marcelou Koukolovými.
„Měli jsme termosku s kafem a koláčky, prostřeno bylo na hromadě klád z remízku,“ vzpomíná Anna Koukolová. To, co bylo za ní, se mělo stát hlavním motivem budoucího domu. „Parcela se od cesty svažovala směrem k remízku s roklí a potokem a bylo to to nejkrásnější. Hned bylo jasné, že dům se bude koukat tímto směrem,“ říká architektka.
Zcela nenápadný
Když dnes člověk stojí před domem, může ho překvapit, jak uzavřeně působí. Tmavá fasáda z opalovaného smrku nedává okolí mnoho možností nahlédnout dovnitř. Teprve při vstupu je jasné, proč tomu tak je. Na sousedních parcelách v době návrhu ještě nic nestálo. Bylo ale zřejmé, že prázdné pozemky jednou zmizí a nahradí je další rodinné domy.
„Bylo nám jasné, že tam bude zástavba, která pravděpodobně nebude chtít být nenápadná a kompatibilní s morfologií terénu, tak jsme se od ní rovnou návrhem odvrátili,“ vysvětluje Koukolová.
Místo sousedů tak dům sleduje lesík, potok a zelený svah. Hlavní obytná část má téměř celou jednu stěnu prosklenou. Výhled není jen obrazem za oknem – je součástí prostoru. Dům přitom není velký. Má 123 metrů čtverečních a vznikal pro dva lidi, kteří neměli potřebu zaplnit každý metr další místností.
„Investoři neměli přehnané požadavky, chtěli dům pro dva. Proto jsme mohli provozy jednoduše rozdělit na noční a denní část a plynule na sebe navazují,“ říká architektka. Výsledkem je dům, který působí větší, než ve skutečnosti je. Pomáhá tomu prosklená fasáda, ale také způsob, jakým jednotlivé místnosti pokračují jedna v druhé. „Necítíte se jako v místnosti, ale jako v otevřeném prostoru,“ popisuje Koukolová.
Dvě části a zahrada mezi nimi
Denní a noční část nejsou sevřeny pod jednou střechou. Dům tvoří dvě samostatné hmoty propojené proskleným krčkem. A právě ten patří k místům, která architektku baví nejvíc. Z jedné strany na něj navazuje terasa, kterou zvenčí obrůstá zeleň. Na opačné straně dům svírá malý trojúhelníkový prostor s okrasnou třešní. „Je tam taková mini rajská zahrada. Okny je na ni napojena chodba a je sem výhled i z koupelny,“ říká.
Podobně promyšlené jsou i další průhledy domem. Velká okna neukazují pouze vzdálenou krajinu, některá rámují malé zahradní výjevy těsně u domu. Architektka má slabost také pro okna přes roh, která lemují prosklenou fasádu hlavního obytného prostoru. Její nejoblíbenější místo je ale jinde. „V tomto domě ráda stojím u kuchyně. Výhled je širokoúhlý a kuchyň je navržená atypicky poměrně vysoko, tak akorát pro vysoké klienty i pro mě,“ směje se.
Krb pro zimu i letní večery
Jedním z nejvýraznějších prvků domu je komín, který stojí téměř samostatně v prostoru mezi interiérem a terasou. Krbová vložka funguje z obou stran – uvnitř vytváří atmosféru během chladných dnů, zvenčí se mění v gril. „To byla speciálně Marcelina myšlenka. Ona umí tyhle originální gesta, je to super, postavit něco úplně do prostoru,“ říká Koukolová o své spoluautorce Marcele Koukolové.
Takových detailů si člověk při první návštěvě možná ani nevšimne. Dům ale není založený na jednom efektním prvku. Jeho atmosféru vytváří spíš souhra jednotlivých rozhodnutí – tmavé dřevo zvenčí, světlá březová překližka uvnitř, hluboké okenní niky a průhledy, které vedou pohled stále zpátky k zelenému svahu. A také materiály, které mají obstát v běžném životě.
To se hodí zejména jednomu z obyvatel domu. Pes Rarášek totiž nechyběl prakticky na žádné společné schůzce ani kontrolním dni. „Kromě lité podlahy jsme pro něj žádné speciální detaily nevymýšleli,“ říká Koukolová. Rarášek si podle ní našel vlastní způsob, jak si nový domov užít. „Je nejnadšenějším uživatelem jezírka. Místo ovcí hlídá okrasné kapry.“
Pět let od kávy na kládách
Od prvního setkání na pozemku s termoskou kávy a koláčky uplynulo pět let. Studie vznikla v roce 2020, dům byl dokončen letos. Na tak dlouhé cestě se přitom podle architektky neobjevilo nic, co by zásadně změnilo původní představu.
To samo o sobě není u rodinného domu samozřejmostí. Možná i proto se jí při pohledu zpět nevybavuje především technické řešení nebo konstrukce. Za důležité považuje něco jiného – vztah mezi architektem a lidmi, kteří v domě budou bydlet.
„Dejte si práci s výběrem architekta tak, aby vám vyhovoval a mohla vzniknout osobní důvěra. Ta je strašně důležitá při celém procesu realizace,“ uzavírá Anna Koukolová.
Video: Učitelka Anna Štukhejlová provází svou chalupou u řeky
Zdroj: autorský článek
„Zachránil jsem Británii před jadernou katastrofou,“ tvrdí Trump. Zemi pohrozil
Americký prezident Donald Trump v televizním rozhovoru pro stanici GB News ostře zkritizoval současný stav Velké Británie a prohlásil, že se země nachází „na pokraji katastrofy“. Podle něj za to může především nezvládnutá migrace, vysoké ceny energií a ekologická politika.
Skandál v Německu. Syřan recituje z Koránu a nemusí pracovat, úřady se ho bojí
Když zrovna hlasitě nerecituje z Koránu, tiše si v něm čte. Práci nemá a úřad práce ji po něm ani nechce. Syřan Amer většinu dne prochází centrem města Witten s reproduktorem a recituje korán, často už od čtyř hodin ráno. A od státu dostává každý měsíc 600 euro. Pracovat odmítá a úřady se ho bojí. „Neměly by se provokovat potenciálně nebezpečné situace,“ stojí v dokumentech úřadu práce.
Běhání po práci nestačí. Studie odhalila, co v těle napáchá dlouhé sezení
Sice se snažíte pravidelně hýbat, ale stejně většinu dne prosedíte u počítače? Možná nezáleží jen na tom, kolik času denně prosedíte, ale také jak dlouhé úseky strávíte bez pohybu. Nová studie na více než 91 tisících lidech ukázala výraznou souvislost mezi dlouhým nepřerušovaným sezením a rizikem úmrtí na rakovinu. Zajímavé přitom je, co se stane, když část tohoto času nahradíte pohybem.
Vysvobození po týdnu. Z tunelu elektrárny v Nepálu vyprostili záchranáři dva přeživší
Při ničivých povodních, které před týdnem zasáhly Nepál a také sousední Tibet, zemřelo přes 1200 lidí. Čína doposud ohlásila přes 20 mrtvých. Nepál pohřešuje více než 4000 lidí, přes 600 lidí pak uvázlo v prostorách vodních elektráren. Z tunelu jedné z elektráren v pátek záchranáři podle Reuters vyprostili dva přeživší.
Nenechte si ujít: Film, který bude bojovat o Oscara, i zcela neobvyklé finské country
Oceňovaný slovenský film Potopa vyprávějící o ztrátě domova, historické drama z prostředí samurajů, koncert finské kapely Steve ’n’ Seagulls mixující country, metal a bluegrass, groteskní inscenace o touze po pravidlech či výběr toho nejlepšího z francouzské krajinomalby.