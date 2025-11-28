Magazín

Přeživší na tom byli hůř než mrtví. Za únikem smrtícího plynu stála lidská hamižnost

Přeživší na tom byli hůř než mrtví. Za únikem smrtícího plynu stála lidská hamižnost
V noci z 2. na 3. prosince 1984 se indickým Bhópálem bez varování prohnal smrtící mrak. Únik jedovatého plynu z místní chemičky způsobil řetězec chyb, úspor na špatném místě a především lhostejnosti.
Jedovatý oblak dorazil do Bhópálu plíživě a potichu. Nikdo nerozezněl sirény, nikdo nekřičel varování, nikdo neprobudil rodiny, které spaly s vědomím, že za plotem jejich domů stojí továrna, jež jim kdysi slibovala práci a budoucnost.
Lidé se probouzeli do dusivého pekla, které během několika hodin zmařilo desítky tisíc životů. Zobrazit 14 fotografií
Foto: Profimedia.cz
Tereza Šolcová Tereza Šolcová
před 2 hodinami
V noci z 2. na 3. prosince 1984 se indickým Bhópálem bez varování prohnal smrtící mrak. Únik jedovatého plynu z místní chemičky způsobil řetězec chyb, šetření na špatném místě a především lhostejnost. Lidé se probouzeli do dusivého pekla, které během několika hodin zmařilo tisíce životů. Dodnes se tak nabízí otázka: muselo k tomu dojít? Nešlo největší chemické tragédii světa zabránit?

Jedovatý oblak dorazil do Bhópálu plíživě a potichu. Nikdo nerozezněl sirény, nikdo nekřičel varování, nikdo neprobudil rodiny, které spaly s vědomím, že za plotem jejich domů stojí továrna, jež jim kdysi slibovala práci a budoucnost. "Mnoho a mnoho lidí v panice utíkalo, volalo po pomoci, zvracelo, upadalo do bezvědomí. Děti byly vytrženy rodičům z náručí," vzpomínala před časem Indka Aziza Sultanová pro britský The Guardian. Pro tisíce lidí se tak noc z 2. na 3. prosince 1984 stala tou poslední.

Během prvních tří dnů si havárie vyžádala v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 tisíc obětí.
Během prvních tří dnů si havárie vyžádala v Bhópálu a jeho okolí přibližně 8 tisíc obětí. | Foto: Profimedia.cz

Indická chemička patřila americké společnosti Union Carbide, která se během jejího budování rozhodla za každou cenu šetřit. Závod měl být levnou kopií svého amerického protějšku. Nahrazovaly se materiály, zjednodušovaly postupy, propouštěli se zaměstnanci. Firma toužila ušetřit osm milionů dolarů. Ušetřit se tak snažili třeba i odstavením chladicího systému, který měl držet vysoce reaktivní methylisokyanát při teplotě kolem nuly. To vše kvůli úspoře směšných 70 dolarů za den.

Související

V okruhu sta metrů nezůstal nikdo naživu. Výbuch chemičky v Oppau způsobil velký omyl

oppau ledek chemička

Současně nefungoval ani dohled nad bezpečností. Poloviční počet pracovníků měl zvládat stejné množství práce, a když z USA dorazila inspekce, její katastrofální závěry se rychle zametly pod koberec. Stížnosti zaměstnanců nikdo nechtěl slyšet. Továrna fungovala jako stroj, který se pomalu sype, ale stále jede, dokud se jednoho dne nezačne třást v základech.

Tím dnem se nakonec stala noc, kdy se několik dělníků pokoušelo pročistit potrubí prudkým proudem vody. V zanedbaném systému stačilo málo: voda pronikla do nádrže s toxickým methylisokyanátem. Vzápětí nastala prudká reakce a teplota v útrobách zařízení rapidně vzrostla. Půl hodiny před půlnocí pocítili první dělníci pálení v očích a na kůži. Únik nahlásili nadřízeným, ale ti rozhodli, že vše prozkoumají až po čajové přestávce.

Když se po čtyřiceti minutách vrátili k práci, bylo už pozdě. Bez funkčního chlazení, bez aktivního spalovacího systému a s ventily, které selhaly jeden po druhém, se nádrže proměnily v kotle plné přehřátého jedu. Během jediné hodiny uniklo do ovzduší několik desítek tun jedovatého plynu. Vítr následně odnesl toxickou mlhu nad nedaleké město.

V tu chvíli neexistovaly žádné mechanismy, jak spící obyvatele města varovat. Ti se tak postupně probouzeli do pekla, které pálilo nejen v plicích, ale i v očích, kůži a krvi. Mnozí se dusili na prahu svých domů, jiní se snažili utéct, zakopávali o těla, která padala k zemi rychleji, než si dokázali uvědomit proč. "Plíce se naplnily tekutinou, lidé se dusili," popisovali tehdejší lékaři. Ti, kdo přežili první noc, často oslepli nebo utrpěli trvalé poškození nervů a plic.

Vzhledem k rozsahu a následkům katastrofy se škody na životech nepodařilo nikdy přesně vyčíslit.
Vzhledem k rozsahu a následkům katastrofy se škody na životech nepodařilo nikdy přesně vyčíslit. | Foto: Profimedia.cz

Bilance byla děsivá. Okamžitě zemřelo přes osm tisíc lidí. V následujících týdnech a letech číslo narostlo až na 25 tisíc. Celkově dopady havárie ovlivnily až 520 tisíc obyvatel.

A spravedlnost? Ta se nedostavila. Po pěti letech právních tahanic se indická vláda smířila s mimosoudním vyrovnáním - 470 milionů dolarů. V přepočtu na člověka to znamenalo částky, které nestačily ani na základní léčbu. Toxické látky mezitím dál prosakovaly do spodních vod. V postižených oblastech se dodnes rodí děti s deformacemi, lidé trpí rakovinou, nemocemi plic a neurologickými poruchami.

Bhópál tak nezůstal jen průmyslovou havárií. Stal se symbolem toho, co se stane, když se bezpečnost podřídí ceně, lidské životy tabulkám a zodpovědnost tichu. A připomínkou, že některé katastrofy nezačínají výbuchem - ale malými rozhodnutími, která nikdo nechtěl vidět.

Mohlo by vás zajímat:

Léky vyrábí čínská mafie a dováží je do Afriky, má z toho vyšší příjmy než z obchodu s drogami, líčí Hana Hindráková, autorka knihy Smrtící byznys. | Video: Daniela Drtinová
Prohlédnout si 14 fotografií
 
Mohlo by vás zajímat

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem
Přehled

S holým zadkem se vrátil k mamince. Pak rozjel možná nejlepší bufáč v Česku

S holým zadkem se vrátil k mamince. Pak rozjel možná nejlepší bufáč v Česku
26 fotografií

Polidštěné monstrum. Nový Frankenstein zkoumá jizvy, které otcové způsobují synům

Polidštěné monstrum. Nový Frankenstein zkoumá jizvy, které otcové způsobují synům

Čirá láska na pódiu. Prahu okouzlil hvězdný tenorista Bernheim s manželkou

Čirá láska na pódiu. Prahu okouzlil hvězdný tenorista Bernheim s manželkou
Magazín.Aktuálně.cz Obsah Obrazem lifestyle Indie tragédie chemie plyn únik otrava smrt

Právě se děje

před 25 minutami
Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem
Přehled

Nenechte si ujít: Poetický film Sny o vlacích i divadelní Mejdan s Mozartem

Jsou filmy, výstavy, koncerty či divadelní hry, které stojí za to vidět. Nabízíme výběr těch, které by příští týden neměly uniknout vaší pozornosti.
před 25 minutami

Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy

Bude se zase zaklekávat? Byla to anomálie, za mě to nehrozí, říká šéfka daňové správy
39:36
před 1 hodinou

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87, na jihu země platí stav nouze

Počet obětí záplav v Thajsku vzrostl na 87, napsala dnes s odvoláním na prohlášení vlády agentura Reuters. Předchozí bilance činila 82 obětí. Počasí se dotklo více než tří milionu lidí a v…
Přečíst zprávu
Aktualizováno před 1 hodinou
Ukrajinci budou jednat s Američany o míru a zárukách, uvedl Zelenskyj

ŽIVĚ
Ukrajinci budou jednat s Američany o míru a zárukách, uvedl Zelenskyj

Dění kolem války na Ukrajině sledujeme v online přenosu.
Aktualizováno před 1 hodinou
Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Gardistka postřelená ve Washingtonu zemřela. "Mimořádná v každém směru," řekl Trump

Americký prezident v reakci na smrt gardistky oznámil, že zastaví přijímání migrantů ze všech zemí třetího světa do Spojených států.
před 2 hodinami

S holým zadkem se vrátil k mamince. Pak rozjel možná nejlepší bufáč v Česku

S holým zadkem se vrátil k mamince. Pak rozjel možná nejlepší bufáč v Česku
Prohlédnout si 26 fotografií
Když vejdete do Bufáče, udeří vás do nosu silná vůně a v uších se vám rozezní latinskoamerické rytmy. Bistro ozdobené květinami, obrázky od dětí a merchem střídajícím se s mexickými dobrotami, působí jako svěží oáza na místě, kde byste ji patrně nečekali — naproti hřbitovu a pár metrů od kruhového objezdu. Toto místo je však důkazem, že i mimo centrum může vyrůst podnik, který byste neměli minout.
A za vším stojí jediný člověk: Tomášek, jak o sobě s oblibou mluví. Muž, pro kterého je Bufáč nejen práce, ale i domov, životní styl a tak trochu i terapie.
před 2 hodinami
"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

"Proč tam jede?" Menšík pod palbou kvůli účasti na Next Gen, Čech je hlavní hvězdou

Český tenista Jakub Menšík posbíral ze všech tenistů do 21 let na okruhu nejvíce bodů a bude hlavní hvězdou na turnaji Next Gen v Džiddě.
Další zprávy