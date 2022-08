Otec poslal lékaři nahou fotku svého nemocného syna. Podle Googlu šířil dětské porno

Otec ze San Franciska se na vlastní kůži přesvědčil o tom, že se lidstvo s technologickým vývojem ocitlo pod dohledem Velkého bratra. Kvůli odhalené fotce svého syna v telefonu přišel o svůj účet na komunikačních platformách firmy Google. Policie ho navíc vyšetřovala kvůli podezření ze šíření dětské pornografie.

Čtyřicátník Mark, který si kvůli citlivosti tématu nepřál uvádět své příjmení, si loni v únoru všiml, že jeho malému synkovi opuchlo přirození. Rozhodl se proto kontaktovat lékaře, jenomže v San Francisku kvůli pandemii koronaviru zrovna platil lockdown. Musel tedy domluvit vyšetření přes videohovor, a aby se odborník mohl na oteklý penis předem podívat, pořídil otec několik fotografií.

Zdravotní potíže syna se díky předepsaným antibiotikům brzy vyřešily. Snímek s obnaženými genitáliemi však Markovi způsobil mnohem větší problém. Google totiž obrázek, který ze soukromé galerie v Markově telefonu pronikl do konverzace s lékařem, vyhodnotil jako dětskou pornografii. Píše o tom deník The New York Times.

Za hrubé porušení zásad používání služeb Google dva dny poté zablokoval Markovi přístup k e-mailové schránce, diáři i virtuálním úložišti, na kterém měl všechny svoje soubory. "Byl jsem si vědom, že nás technologické společnosti neustále sledují a ztratili jsme veškeré soukromí. Neudělal jsem ale nic špatného," ohradil se Američan, který se paradoxně živí jako softwarový inženýr.

Nevinen, přesto ohavný

Věděl, že škodlivost obsahu vyhodnocuje umělá inteligence, jejíž závěry ale pro jistotu vždycky koriguje ještě člověk. Zkusil tedy vyplnit stížnost, ve které Googlu celý incident s infekcí genitálií podrobně vysvětlil. Jeho snaha byla ovšem marná. "Zneužívání dětí je ohavné, a proto jsme povinni jeho šíření na našich platformách bránit," uvedla technologická firma ve svém prohlášení.

Na údajně pornografický materiál Google zároveň upozornil sanfranciskou policii, která otce začala vyšetřovat. Ke kriminalistům se na jejich žádost dostaly záznamy o tom, co muž přes Google vyhledával, na jakých místech se pohyboval, nebo s kým a o čem prostřednictvím technologických platforem komunikoval. Firma s nimi sdílela také veškerý audiovizuální obsah z jeho úložišť.

Vyšetřovatel Nicholas Hillard nakonec případ uzavřel s tím, že se Mark žádné trestné činnosti nedopustil. Když se nevinný otec zeptal, jestli by o výsledku pátrání mohl informovat Google, aby mu opět umožnil přístup k účtům na svých platformách, dověděl se, že mu detektiv nemůže nijak pomoci.

Ani když Googlu poslal další stížnost s přiloženou vyšetřovací zprávou, firma mu nevyhověla. Zvažoval dokonce, že by šel s případem k soudu. Po konzultaci s právníkem však zjistil, že by pro něj žaloba byla příliš nákladná. "Řekl jsem si, že mi to za sedm tisíc dolarů (přes 172 tisíc korun, pozn. red.) nestojí," dodal Mark.

Mohlo by vás zajímat: Školáky oblíbený TikTok? Je to riziko, snadno tam najdete dětské porno, varuje expert