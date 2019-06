Dusilová: O chátrající památky v Sudetech se starají skvělí lidé. Chceme jim pomoct

Příběhy starých textilek, kostelů a skláren v českých Sudetech budí u karlovarské rodačky Lenky Dusilové silné emoce. Společně s produkční Soňou Paletou a umělcem Aeldrynem proto vybrali čtyři krásné, ale chátrající stavby a připravili pro ně speciální hudební koncerty. "Chceme tím vzbudit zájem lidí a částečně tak přispět k opravě často unikátních, zapomenutých staveb," říkají autorky projektu. V rozhovoru pro Aktuálně.cz mluví o nadcházejících vystoupeních, chátrajících stavbách v Sudetech i o sobě samých.

Mám vás už tak nějak zaškatulkovanou jako sólovou zpěvačku, která se skrze hudbu vyrovnává se svým rodinným osudem. Jak do toho zapadají sudetské památky?

Lenka Dusilová: Osudy lidí a památek jsou si velice podobné. V Sudetech to začalo odsunem Němců a potom je dorazil minulý režim. Já osobně jsem vyrůstala v Karlových Varech, je to krajina mého dětství a mám ji silně spojenou s bratrem, který mě v podstatě vychovával. Máma hodně makala a brácha, protože je o deset let starší, často jezdil na vandry a výlety. Měl takové renesanční hobby, zajímala ho historie, hrady a zámky. A jak se o mě musel starat, tak jsem už jako tříletá jezdila všude s ním. Vím, že jsme projeli mnoho zřícenin, hradů i zámků, ale spíš než jména si vybavuji tu atmosféru. Tyhle vzpomínky jsou pro mě velmi důležité a tím pádem to jde i ruku v ruce s tím projektem.

Řekla jste, že osudy lidí a památek jsou si podobné. V jakém smyslu?

LD: Když jsem v minulosti pracovala na tom, abych se odvrátila od temné stránky svého vlastního já, zjistila jsem, že musím jít hodně hluboko do nějakých rodinných vztahů a tajemství, začít je hledat a řešit. Uvědomila jsem si, že moje máma si celý život nese velké břímě nějaké ztracené identity. Vyrůstala se svou babičkou po druhé světové válce, protože její maminka zemřela na souchotiny ve 26 letech. Tatínek byl Ukrajinec, kapitán ruské armády, a Sověti mu tenkrát neumožnili, aby svou ženu před smrtí ještě viděl. Moje máma pak celý život řešila své kořeny a identitu.

Vždy mě ohromně fascinovalo, jak taková světová událost nebo mocenské machinace hýbou se životy a osudy obyčejných rodin. Jsou samozřejmě horší případy, koncentráky jsme v rodině nikdy nezažili. Je ale až k neuvěření, že se ta linie kořenů někde najednou rozplyne a už se nikdy nedá dohledat. Našla jsem v tom symbiózu a přijde mi, že osudy památek a lidí jsou totožné tím, že za sebou mají silné příběhy s často nejasnou identitou.

Soňo, pro hudební koncept Monument/Um jste s Lenkou vybrali celkem čtyři stavby. Leží v Libereckém a Karlovarském kraji, v Jablonci nad Nisou a v Dolním Maršově. Jaká byla pro výběr kritéria?

Soňa Paleta: Chátrajících památek je v Sudetech hodně. Společně s Lenkou a mým mužem jsme navštívili většinu z nich a moc se nám líbily, ale zjistili jsme, že potřebujeme, aby splňovaly určité parametry. Místa musela být bezpečná s kapacitou pro 120 lidí. Také jsme chtěli, aby byla vizuálně atraktivní a patřila lidem, kteří se o ně starají a chtějí je oživit - mají zkrátka k té dané památce vztah a potřebují naši pomoc.

V Libereckém kraji jsme pro Monument/Um vybrali kostel v Chrastavě, který vlastní katolická církev, v Karlovarském kraji se nám zase zalíbil hrad Hauenštejn. Jeho majitel už od dětství snil, že se jednou stane hradním pánem. Před pár lety našel v Annonci inzerát, že se prodává zřícenina, ale nakonec na něj neměl peníze. Tak dlouho tam jezdil, až prodejce přesvědčil, aby mu dal slevu. V Dolním Maršově zase máme fabriku, kterou si pořídil tamní patriot, bohatý podnikatel, který své peníze investuje do rekonstrukce objektů v Krkonoších. A Jablečné lázně, to je zase chátrající objekt, který oživili tamní vysokoškoláci, po vzoru pražské MeetFactory v nich teď mají kulturně společenské centrum.

LD: Za všemi těmi místy stojí skvělí lidé, kteří třeba nemají dostatek financí na jejich opravu. Chceme jim pomoct a já jsem ráda, že svým jménem a nějakými uměleckými "schopnostmi" můžu přispět a vzbudit zájem lidí o tyhle zapomenuté památky.

SP: Lenka už podobné představení v minulosti dělala. S vizuálním umělcem Aeldrynem měla v Duchcově benefiční představení site specific (umění zasazené do kontextu určitého prostoru, pozn. red.), kterým chtěla pomoct tamnímu faráři Marianu Hochelovi v záchraně Reinerovy fresky. Vybralo se tehdy asi 27 tisíc korun. Byli jsme se na koncertě podívat s manželem a dodnes mě naskakuje husí kůže, když si vzpomenu na tu úžasnou atmosféru. Později jsme se v hospodě dohodli, že akci rozšíříme i na další projekty.

Je spojení hudby a obrazu věc, která vás, Lenko, aktuálně baví?

LD: Myslím si, že mě to v hudbě hodně nakoplo, přestože nejsem hudebník nebo autor, který by mohl psát scénickou hudbu na objednávku. Baví mě improvizace a svoboda téhle formy. Při site specific procházíte hranicemi krajiny, tedy mezi obrazem a prostorem, přičemž vše ovlivňuje ten daný moment - když je člověk nemocný anebo ve špatné náladě, vnímá okolí jiným způsobem, než když je veselý. Je to pokaždé jiné a to je na tom ohromně vzrušující a zároveň mnohem inspirativnější než přemýšlet o tom, že bych napsala 12 písniček a jezdila pak čtyři roky po turné.

Není taková improvizace někdy náročná?

LD: To jistě je. Tu památku nebo místo do sebe člověk na nějaký čas absorbuje a vybaví se mu přitom spoustu věcí. Unést takový prostor umělecky, není jednoduché. Člověk cítí tu tíhu, v podstatě na chvíli spojuje svůj život s existencí té památky.

První koncert bude koncem července v kostele Navštívení Panny Marie v Chrastavě. Máte už představu, jak tahle hudebně-vizuální show bude vypadat?

LD: Nepíšu pro každou památku zvlášť konkrétní repertoár. Jsou tam otevřená témata a konkrétní krajiny, které se budou přizpůsobovat danému momentu. S VJem Aeldrynem budeme hodně pracovat s obrazovými prvky a s relativitou času, která pokaždé funguje jinak. U kostela v Chrastavě ale zrovna pracuji i s fragmentem básně. Je od polské autorky a jejím tématem je Panna Maria a sádrové lepidlo, je to taková metafora. Budu slepovat sádrovou sošku Panny Marie a současně s ní i všechny ty zchátralé památky.

Budete hrát v době těch největších hudebních festivalů, nebojíte se konkurence?

SP: Nebojíme. Nejsme jejich konkurence, myslím, že jsme spíš jejich protipól. Od diváků se čeká soustředěnost, a to co tam zažijí, bude, doufám, výjimečné. Všechny ty čtyři památky jsou úžasné, pokaždé to bude naprosto jiná atmosféra.

LD: Kapacita těch prostor je velmi omezená, na to místo se dostane jen 120 lidí, takže lístky je potřeba koupit dopředu. Není to žádná masová akce.

27. 07. | 20:30 - Horní Vítkov - Chrastava - Kostel Navštívení Panny Marie

- Horní Vítkov - Chrastava - Kostel Navštívení Panny Marie 03. 08. | 20:30 - Ostrov nad Ohří - Horní hrad - Hauenštejn

- Ostrov nad Ohří - Horní hrad - Hauenštejn 17. 08. | 20:00 - Jablonec nad Nisou - Jablečné lázně

- Jablonec nad Nisou - Jablečné lázně 24. 08. | 20:00 - Horní Maršov - Fabrika Temný Důl

