Vstávají ve tři ráno a přinášejí zákazníkům blaho. Zážitková pekárna láká na blahůdky

"Kamarádi se nám smějí, že chodíme spát v osm večer," říkají pekařky, které si koncem loňského roku otevřely v ostravské čtvrti Poruba zážitkovou pekárnu. Kristýna Lysková a Andrea Urbišová vsadily na své "blahůdky" a učí Ostraváky, že i pečivo může být zážitek.

Hlavní třída, kde pekárna Blaho sídlí, je jednou z páteřních ulic ostravské části Poruba. Místní jí ne náhodou přezdívají "Champs-Élysées." Stejnojmenný pařížský bulvár byl totiž v 50. letech 20. století inspirací pro výstavbu Poruby, která se měla stát výkladní skříní socialistického realismu.

"Během studií jsem se stěhovala na různá místa po Ostravě, ale až Poruba mi učarovala. Je to tu klidné a hodně zeleně," říká Kristýna Lysková s tím, že jestli podle ní v Porubě něco chybí, jsou to nové gastro koncepty. Na Hlavní třídě najdete různě vyhlížející podniky. Zážitková pekárna mezi nimi vyniká svým minimalistickým vzhledem. V šedé výloze jsou jen černobílé pytle s moukou, které pekařky používají do svých výrobků.

Blaho otvíraly v prosinci loňského roku. "Ten měsíc byl spíš takový zkušební. Vychytávaly jsme, kolik toho máme napéct, i otvíračku," říká Andrea Urbišová. Ještě předtím se ale zavřely do pekárny a zkoušely, jaké ingredience jsou nejlepší. Nakonec vyhrála kombinace italské mouky mleté na kamenech a francouzského másla.

"Děláme všechno spolu"

Do podnikání se mladé ženy, které už měly hodně zkušeností z gastronomických podniků, vrhly s vervou a odhodláním. "Všechno si financujeme my dvě. Nejvíc jsme investovaly do zařízení pekárny. Prodejnu bychom chtěly ještě doladit, ale je vidět progres. Stálí zákazníci hlásí, když si všimnou, že nám tu něco přibylo," usmívá se Kristýna.

"Děláme všechno spolu. Vstáváme ve tři, ráno je totiž nejvíc práce. Než se všechno upeče, nazdobí, a pak i rozveze. Střídáme se na prodejně a později připravujeme těsto na další den," doplňuje kolegyni a kamarádku Andrea.

Na první dojem je to voňavá práce, na druhý pěkná řehole - a to nejen kvůli brzkému vstávání. Mladé ženy tahají pětadvacetikilové pytle s moukou a zadělávají plundrové těsto. S celým procesem už jim naštěstí pomáhají stroje - profesionální mixér, kynárna i vyvalovačka těsta. I tak je ale práce pro čtyři ruce víc než dost.

Za inspirací do Kodaně

Co je v pekárně největší hit, je prý těžké určit. "Novinky se prodávají vždycky nejvíc. Snažíme se střídat příchutě i podle sezony. Letní je třeba kostka s broskví a s jasmínem," říká Andrea. "My osobně máme moc rády koláče. Za mě vede ten s rybízem," dodává Kristýna s tím, že má ještě jeden rozjedený od snídaně. Oblíbení jsou ale hlavně šneci. Dají se totiž naplnit a nazdobit na hodně způsobů. Právě kreativita a estetika zaujme zákazníky na první pohled.

Inspiraci hledají v zahraničí i doma. Než s Blahem začaly, udělaly si výlet do Kodaně, kde měly v plánu oběhnout a vyzkoušet 20 kaváren a pekáren. Nakonec prý ale nebylo v jejich silách navštívit úplně všechny. "Pořád se díváme na nějaké recepty a na videa. Inspirace je všude kolem. Líbí se nám třeba, jak si Josef Maršálek krásně hraje s bylinkami," říká Andrea.

Kdo chce zjistit, jak chutná Blaho, nemusí až do Poruby. Pekařky spolupracují s různými kavárnami v centru a objevují se i na místních farmářských trzích.

"I během festivalu Colours of Ostrava budeme dodávat do kavárny U Černého stromu, do Essko espresso baru a nově otevřeného espresso baru Lajka žije. V sobotu pak budeme ještě na Havlíčkově nábřeží, kde se konají Trhy, co se hledají. Mají krásnou atmosféru a doporučila bych tam jít co nejdřív, jsou opravdu hodně oblíbené," říká Kristýna. Bývají také na trzích u nákupního centra Futurum.

Během hudebního festivalu budou v Blahu nabízet ještě kávu z Essko. "Je to naše první léto celkově, takže vůbec nevíme, jak to bude," dodává Andrea s úsměvem. Kdo ale bude hledat, a také kdo si pospíší, protože bývá brzy vyprodáno, najde v Ostravě Blaho.