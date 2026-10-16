Na ranní mši už osmiletá Gloria Kowalewiczová nedorazila. V listopadu 1960 ji někdo v Chicagu unesl jen pár bloků od domova a dvakrát střelil do hlavy. Policie vyslechla přes 1300 lidí, jméno pachatele však zůstávalo záhadou dlouhých 66 let. Zlom přinesla až moderní analýza DNA z dívčina kabátu: stopy dovedly kriminalisty k muži, který po vraždě sám léta sloužil jako detektiv na kriminálce.
V sobotu ráno 12. listopadu 1960 vyšla Gloria Kowalewiczová z domu v chicagské čtvrti West Englewood. Do kostela svatého Vincence to měla kousek, jen několik bloků. Osmiletá dívka se vydala na ranní mši jako obvykle, dovnitř už ale nikdy nevkročila.
Když se nevrátila, rodina začala mít strach. Zpráva o zmizení dítěte se rychle rozšířila a do pátrání se zapojili policisté i dobrovolníci, mezi nimi hasiči, skauti a váleční veteráni. Čtyři hodiny po jejím zmizení přišla zpráva, které se všichni obávali.
Gloriino tělo leželo v příkopu v přírodní rezervaci jihozápadně od Chicaga. Někdo ji dvakrát střelil do hlavy. Na krku měla také modřiny. Policie se pustila do rozsáhlého pátrání. Nikdo tehdy netušil, že jméno člověka, který osmiletou dívku zavraždil, zůstane tajemstvím dalších 66 let.
Otisk neznámého pachatele
Vyšetřovatelé obcházeli domy, mluvili se sousedy a hledali každého, kdo mohl Glorii v osudné ráno zahlédnout. Prověřili více než 1300 lidí a přes tucet z nich podrobili testům na detektoru lži. Ani rozsáhlé pátrání však nepřineslo odpověď. Kriminalisté si z místa činu odvezli několik důležitých stop. Uchovali střelu, Gloriin kabát a boty i bílou taštičku, kterou dostala k prvnímu svatému přijímání. Uvnitř měla modlitební knížku. Na řemínku taštičky zůstal otisk prstu.
Tehdejší kriminalisté nedokázali otisk přiřadit ke konkrétnímu člověku a ani další důkazy je k pachateli nedovedly. Pátrání postupně ztrácelo tempo. Zoufalí rodiče čekali na vysvětlení, kdo a proč připravil jejich dceru o život. Odpovědi se nedočkali. Oba zemřeli, aniž poznali jméno vraha a případ zůstal otevřený. Důkazy však kriminalisté uchovali, a právě to se po desetiletích ukázalo jako zásadní.
Muž, kterého prozradila DNA
Skutečný obrat nastal až po více než šesti dekádách. Kriminalisté chicagského oddělení neobjasněných případů (Cold Case) ve spolupráci s FBI podrobili dívčin uschovaný zimní kabát nejmodernější genetické expertize. Ze zachovaných stop spermatu se jim podařilo izolovat mužský profil DNA.
Policejní databáze kriminálníků však shodu neukázala. Vyšetřovatelé proto vsadili na forenzní genetickou genealogii – metodu, která v USA v posledních letech pomohla dopadnout desítky vrahů z minulého století. Profil neznámého pachatele nahráli do veřejných genealogických databází, kde miliony běžných lidí pátrají po svých předcích.
Sestavováním rozsáhlých rodokmenů na základě částečných shod se specialisté postupně propracovali k jediné rodině a konkrétnímu jménu: Thomas F. McInerney mladší.
Následovalo ověřování dalších důkazů. Vyšetřovatelé porovnali McInerneyho otisky prstů s otiskem, který kriminalisté zajistili už v roce 1960 na řemínku Gloriiny taštičky. Prověřili také balistické stopy. Výsledky je dovedly k závěru, že právě McInerney osmiletou dívku zavraždil.
Monstrum s odznakem
V době vraždy mu bylo 24 let a sloužil u chicagské policie, poté se stal detektivem věnoval se vyšetřování násilných trestných činů. McInerneyho rodiče bydleli nedaleko Kowalewiczových a obě rodiny se znaly. Zatímco Gloriini rodiče po vraždě marně čekali na dopadení pachatele, McInerney dál budoval policejní kariéru. Zemřel v roce 2006, dvacet let předtím, než policie oznámila průlom v případu.
Zpráva přinesla úlevu Gloriinu bratrovi Adamu Kowalewiczovi. Po desetiletích čekání konečně znal jméno člověka, který jeho sestru připravil o život. „Nikdy si neodpykal svůj trest,“ řekl Adam Kowalewicz deníku Chicago Tribune. Vyjádřil také naději, že se McInerney bude muset za svůj čin zodpovídat alespoň před Bohem. Otázka, proč si vrah vybral právě ji, zůstává nezodpovězená.
Mohl zavraždit i další lidi?
Odhalením McInerneyho jména práce kriminalistů nekončí. Naopak se před nimi otevírá další otázka: mohl mít někdejší policista spojitost i s jinými nevyřešenými vraždami? Úřad státního zástupce v okrese Cook nyní prověřuje další případy, v nichž mohl McInerney figurovat. Také FBI hledá možné vazby s dosud neobjasněnými zločiny.
Zatím není potvrzené, že by McInerney zavraždil někoho dalšího. Vyšetřovatelé ale nyní mohou jeho jméno prověřit i v případech, které po desetiletí neměly pachatele. Pokud najdou další shodu, mohli by objasnit vraždy, na jejichž rozuzlení čekají jiné rodiny.
VIDEO: Nepořádek nebo kreativní chaos?
Zdroj: nbcwashington.com, cbsnews.com, theguardian.com, apnews.com
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