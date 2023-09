Oslava českého podnikání v době, která přeje připraveným

Podnikaví živnostníci, pro které je jejich řemeslo víc než jen práce a malé a střední firmy nejrůznějších zaměření s příkladnými hodnotami a přístupem k byznysu. Krajská finále podnikatelských soutěží Firma roku 2023 a Živnostník roku 2023 jsou v plném proudu. Desítky nejlepších firem a živnostníků i letos bojují o Ceny Hospodářských novin.

Ať už jde o tradiční rodinné podniky, technologické start-upy, výrobní závody nebo v případě živnostníků o poctivé domácí výrobce nebo společnosti prospěšné služby, důvody pro pořádání soutěží jsou stejné: "Ukázat dobré příklady firem a podnikatelů, kteří ve svých oborech něco dokázali, dosáhli něčeho mimořádného, hrají podle pravidel, a mohou tak být nejen inspirací pro ostatní byznysmeny, ale také pro lidi, kteří o podnikání teprve uvažují," shrnuje šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

Podporujeme české podnikání

Je známou skutečností, že rozvoj řemesel a malého a středního podnikání stál u zrodu všech ekonomik světa a aktivity podnikavých jedinců jsou tak součástí vývoje lidské společnosti. Z pohledu kreativity v podnikání patří malé a střední podniky mezi ty nejaktivnější a zastávají v České republice, ale i v Evropské unii nezastupitelnou roli. V důsledku nedávných i probíhajích krizí či překotné digitalizace zažívají podnikatelé jedno z nejnáročnějších období své existence. Zkrátka doba přeje připraveným na změny.

Soutěže Firma roku a Živnostník roku vznikly před 18 lety a jejich smyslem je dlouhodobá podpora právě malých a středních firem. Jejich prostřednictvím hledáme příběhy úspěšných podnikatelů, tradičních rodinných firem i začínajících nadšenců. Příležitost veřejně prezentovat svoji práci tak dostávají české firmy a živnostníci bez ohledu na zaměření, obor či velikost. Soutěže mají upozorňovat na vynikající české firmy a živnostníky, kteří odvádějí skvělou práci a vytvářejí hodnoty, jež jsou přínosem pro jejich zákazníky i svobodnou společnost a inspirují další. Ve výsledku není podstatné, kdo si ceny a tituly Firma roku nebo Živnostník roku odnese, společensky významná je především hodnota tohoto diskursu. "Věřím, že obraz nedůvěryhodného podnikatele z 90. let se v očích veřejnosti změnil za poslední roky k lepšímu, a i díky našim soutěžím se daří nepodnikajícímu obyvatelstvu lépe vysvětlit fakt, že mít firmu je nekončící dřina a že většina z těchto lidí, alespoň ty, co my potkáváme v soutěžích, jsou neuvěřitelně stateční, schopní a pracovití, a po právu si zaslouží naši pozornost a ocenění, zejména v této turbulentní době," dodává ředitelka soutěží Gabriela Tomanová ze společnosti Communa.

Firmy a nadšení živnostníci mají během krajských finálových kol možnost prezentovat svoji podnikatelskou vizi a úspěchy, díky kterým i oni mnohdy pomáhají společnosti. "Je obrovskou radostí vidět, kolik skvělých, úžasných projektů v České republice máme, kolik chytrých a pracovitých lidí v této zemi máme. Díky Firmě roku a Živnostníkovi roku se povědomí o všech těchto úžasných projektech může šířit mezi odborníky i laickou veřejností. Reálně pak tyto projekty mohou mít obrovský dopad na život každého z nás," hodnotí výhody soutěže také Iveta Schmiedová, ředitelka společnosti BioHealing, která se stala celostátním vítězem Firma roku 2022.

Regionální podnikatelské žebříčky sestavuje každoročně odborná porota ve všech 14 krajích České republiky. Do celostátního finálového kola postupují vítězové jednotlivých krajů. Finále soutěží je tradičně spojeno s galavečerem na Žofíně, který spoluprodukuje a přenáší Česká televize. Firmu roku a Živnostníka roku podporuje řada odborných partnerů jako je Hospodářská komora ČR, Svaz průmyslu a dopravy, Czechinvest, Svaz českomoravských výrobních družstev a dalších zástupců oborových svazů a asociací, záštitu dávají také hejtmani všech krajů ČR.

Každý kraj má co nabídnout

Tuzemský trh je unikátní a rozmanitý, některým oborům se daří lépe, jiným hůře, vzniká spousta nových firem a pracovních pozic, které naše babičky jen stěží chápou. Své místo si však drží tradiční řemesla, která pravidelně bodují právě v soutěži Živnostník roku. I přes nepříznivé podmínky, kterým podnikatelé musí čelit, má Česká republika, co nabídnout. V každém kraji se najde hned několik podnikatelských odvětví, ve kterých regionální byznysmeni vynikají. Jaká to letos budou, a kdo získá krajský titul, se dozvíme již brzy. "Popravdě mám radost, když někdo začne dělat i "zcela obyčejné" věci, jako je například pekařina, uzenářství a obchod, ale dělá to pořádně," shrnuje tuzemský byznys šéfredaktor Hospodářských novin Jaroslav Mašek.

Přehled krajských výsledků můžete sledovat na webových stránkách www.firmaroku.cz nebo na sociálních sítí.

Kalendář krajských kol Firma roku a Živnostník roku 2023:

Plzeňský kraj, 7. září 2023

Ústecký kraj, 13. září 2023

Karlovarský kraj, 14. září 2023

Liberecký kraj, 20. září 2023

Jihočeský kraj, 21. září 2023

Pardubický kraj, 3. října 2023

Královéhradecký kraj, 4. října 2023

Jihomoravský kraj, 11. října 2023

Kraj Vysočina, 12. října 2023

Zlínský kraj, 17. října 2023

Moravskoslezský kraj, 18. října 2023

Olomoucký kraj, 19. října 2023

Středočeský kraj, 25. října 2023

Hlavní město Praha, 26. října 2023

Ocenění poctivé práce je tou největší výhrou

Účastníci mnohdy vnímají jako největší výhru už samotnou cestu napříč soutěží a postoupení do krajského finále. Za poctivou práci si ale zaslouží ocenit každý, proto i letos jsou pro vítěze krajských kol připravené hodnotné ceny.

Společnost MONETA Money Bank, která je titulárním partnerem soutěže Živnostník roku 2023, věnuje prvním třem krajským vítězům této soutěže finanční hotovost a také věcné ceny jako kávovary, chytré reproduktory, hodinky a knižní čtečky. Titulární partner soutěže Firma roku 2023, společnost PwC Česká republika, předá vítězným firmám ceny od přední české sklářské značky Lasvit. Dále vítěz celostátního finále soutěže Firma roku získá účast v programu PwC Mini MBA (o programu MBA více zde), a celostátnímu vítězi titulu Živnostník roku společnost MONETA Money Bank ve spojení s VISA věnuje hotovost ve výši 100.000 Kč. A již tradičně vítězům obou soutěží poskytne společnost Volkswagen zápůjčku elektromobilu řady ID. Více informací o cenách najdete na webových stránkách soutěží.

