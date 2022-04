Originální psychologický thriller od autora bestselleru Mlčící pacientka

Posedlost, mytologie, slavná univerzita. Alex Michaelides v nové knize spojil přitažlivé prvky.

Britský autor s kyperskými kořeny Alex Michaelides v roce 2019 debutoval thrillerem Mlčící pacientka, ze kterého se stal celosvětový bestseller. Zvítězil v populární anketě Goodreads Choice Awards, dočkal se překladu do 45 jazyků a prodalo se ho více než 3 miliony výtisků. Michaelides zkrátka dokázal zúročit své scenáristické zkušenosti a cit pro napínavé vyprávění, které korunoval šokujícími zvraty. To samé platí pro jeho románovou novinku Panny.

Charismatický profesor s rukama od krve

"Edward Fosca je vrah. Taková byla skutečnost. Nebylo to něco, co by Mariana věděla jen na úrovni své mysli, svým rozumem. Věděla to tělem. Cítila to v kostech, ta pravda jí proudila v žilách a hluboko uvnitř každé buňky. Edward Fosca byl vinen. A přesto - nemohla to prokázat, a možná to nikdy neprokáže. Tenhle muž, tahle zrůda, která zavraždila nejméně dva lidi, s velkou pravděpodobností zůstane na svobodě. Byl tak namyšlený, tak sebejistý. On si myslí, že mu to prošlo. Myslí si, že vyhrál. Ale to nebyla pravda. Zatím ještě ne."

Začátek mrazivého vyprávění nenechá na pochybách: Panny mají neobvyklou zápletku, která čtenáře okamžitě vtáhne do děje. Talentovaná terapeutka Mariana Androsová, kterou v soukromí sužují vlastní démoni, si je jistá, že profesor řecké tragédie na Cambridgeské univerzitě je vrah. Jak o tom ale přesvědčit ostatní? Problém nespočívá jen v nedostatku důkazů, ale i v tom, že charismatického vyučujícího všichni zbožňují. Mariana je však odhodlaná zastavit ho za každou cenu - i kdyby ji to mělo stát vlastní život.

Zlo za závojem mýtů a krásy

Alex Michaelides svoji novinku postavil na tématech, která jsou mu více než blízká. Během dětství na Kypru slýchával spoustu příběhů z řecké mytologie, v dospělosti se účastnil psychoterapeutického výcviku a graduoval na druhé nejstarší univerzitě v anglicky mluvící části světa. "Chtěl jsem psát o univerzitě v Cambridge už od doby, kdy jsem tam studoval," svěřil se v rozhovoru pro americký týdeník Entertainment Weekly. "Je to takový uzavřený svět a málokdo ho dobře zná."

Právě pohled do vnitřních prostor i vztahů elitní britské školy patří mezi nejpřitažlivější prvky románu. Tajemství obestírající studentské spolky se postupně odhalují a za esteticky dokonalými antickými výjevy se začíná rýsovat cosi zlověstného. Kam až pátrání plné zvratů nakonec povede? To zjistíte v Michaelidesově moderním psychologickém thrilleru, který na současném knižním trhu nemá obdoby.

