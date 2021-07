Open-air koncert v letohrádku Hvězda. Sté narozeniny autorky, která šla proti času

Zahrají Kolna, Mutanti hledaj východisko, Reverb Machine a DBLV.

7. srpna 2021 by oslavila sté narozeniny česká spisovatelka a překladatelka Bohumila Grögerová. Autorka experimentálních textů, překladů, rozhlasových her i výjimečných próz tvořila téměř 50 let autorskou dvojici s Josefem Hiršalem. Napsali a přeložili spolu řadu knih, zprostředkovávali kontakty se zahraničím, v roce 1968 vydali proslulou sbírku experimentální a konkrétní poezie Job-boj. V letohrádku Hvězda v Praze od června do října probíhá výstava SETINY věnovaná životu a dílu Bohumily Grögerové a v sobotu 7. srpna se uskuteční narozeninový Minifest se vstupem zdarma.

Na open-air přehlídce skupin nezávislé hudební scény zahrají kapely Kolna, Mutanti hledaj východisko, Reverb Machine a DBLV, které se objevily na nově vydané CD kompilaci zhudebněných textů Bohumily Grögerové a Josefa Hiršala. Pestrý program je připraven také pro děti - jako poctu autorčině hravé tvorbě proběhnou workshopy zaměřené na výrobu krasohledů.

Bohumila Grögerová a Josef Hiršal patřili k formaci umělců okolo osobnosti spisovatele a výtvarníka Jiřího Koláře, kteří se téměř denně scházeli v populární kavárně Slavia. Celoživotní přátelství s Jiřím a Bělou Kolářovými mělo vliv nejen na jejich společnou tvorbu (principy koláže Grögerová nikdy zcela neopustila ani v samostatné tvorbě), ale akcentuje také téma žen-umělkyň ve stínu jejich známějších mužů. Paradoxně nejvíce pozornosti čtenářů přitáhla Grögerová díly, která vznikla až po Hiršalově smrti - její básnická sbírka Rukopis získala v roce 2009 ocenění Magnesia Litera.

Výstava v letohrádku Hvězda vychází z principů autorčiny tvorby, jako je dekonstrukce, koláž, vrstvení časoprostorových rovin a univerzalismus. Kromě autentických materiálů ze společného archivního fondu Grögerové a Hiršala expozice pracuje s autorskými videoprojekcemi režisérky a zároveň kurátorky výstavy Hany Novákové. Centrální prostor zaujímá tematický videomapping Davida Vrbíka, hodovní síň ve druhém podlaží je věnována tajemné zvukové instalaci Milana Guštara.

K výstavě vyšlo nejen netradiční CD a katalog, ale také reprint sbírky Job-boj. Výstavu a doprovodné programy pořádají Památník národního písemnictví ve spolupráci s A2 kulturním čtrnáctideníkem. Více o projektu na webové stránce setiny.cz.