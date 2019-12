Online tržiště Kooperace.cz šetří strojírenským firmám čas i peníze

Český startup nabírá firmy s volnou strojírenskou kapacitou, kterou nabízí velkým zadavatelům práce.

S nepravidelným vytížením pracovní kapacity strojů se potýkají především malé a střední strojírenské firmy neustále. Kooperace.cz je platforma, díky které mohou snadno a efektivně nabízet volnou kapacitu svých strojů, případně vyhledávat zcela nové nebo lépe placené zakázky.

"Začali jsme jako katalog, kam si firmy mohly umístit svůj profil a čekat, až si je nějaký zákazník najde. Jenže čekat nikoho nebaví. Proto jsme celý proces zautomatizovali a zefektivnili a aktuálně fungujeme jako tržiště strojírenských kapacit, kde podniky aktivně propojujeme a celý proces se výrazně zjednodušil a zrychlil," přibližuje obchodní ředitel firmy Milan Málek.

Do projektu se zatím zaregistrovalo přes 400 firem, které disponují více než 5200 stroji či technologiemi. A protože na tržišti má být živo, cílem Kooperace.cz je získat do portfolia alespoň 10 tisíc malých a středních podniků. Ty se tak dostanou do povědomí velkých hráčů, kteří sice mají spousty zakázek, ale často je sami neumí nebo nestíhají realizovat. Je to win-win situace pro všechny. Základní model funguje tak, že menší firmy efektivně vytíží stroje a ty větší snáze najdou kooperanty pro své zakázky. Poptávat na portálu však může úplně každý, nehledě na velikost.

"Nejsme poptávkový portál. Ty už tu byly a zklamaly důvěru spousty lidí. Specializujeme se pouze na strojírenství, sami se v něm pohybujeme téměř 20 let a proto víme, že jednoduché vyhledávaní partnera je problém, který řeší všichni," dodává Milan Málek.

Kooperace CZ | Video: komerční článek

Platforma byla spolufinancována EU, podporována agenturou CzechInvest a v březnu se stala absolutním vítězem CzechStarter Pitch Night. Velmi pomáhá i strategická spolupráce s Komerční bankou, která Kooperace.cz marketingově podporuje.

Nejlepší referencí jsou však spokojení zákazníci na obou stranách - část jejich příběhů je na https://kooperace.cz/pribehy-klientu/.

Registrace v tržišti je zcela zdarma, předem dohodnutou provizi v řádu procent dostávají Kooperace.cz až po realizaci zakázky. Vytvoření profilu firmy je velmi snadné skrze online formulář.

Platforma podporuje potenciál a konkurenceschopnost českého strojírenství; jen u nás je momentálně 50 tisíc strojírenských firem, pro které je tržiště určeno. Kooperace.cz mají do budoucna namířeno i dále na mezinárodní pole a oslovují investory, aby mohli postupně rozšířit tržiště do Německa, zemí Beneluxu a tím zajistit ještě zajímavější a lépe placené zakázky!

Přidáte se a podpoříte tím slibnou mladou firmu?