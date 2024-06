Proměna zámku v Bechyni: dvě české šlechtičny bez modré krve z něj vytvořily galerii

Sestry Nikole a Silvie Stava by se daly popsat jako moderní zámecké paní, až na to, že nemají modrou krev. K panství v Bechyni se jejich rodina dostala osudovou náhodou, když se v emigraci seznámila s budoucím restituentem zámku Alfonsem Paarem. Otec rodiny podnikající ve farmacii s ním uzavřel obchod a zámek Bechyně se v 90. letech stal vlastnictvím jeho rodinné firmy. Teď ji vlastní jeho dcery.

"Pro nás bylo vždy jasné, že jednoho dne převezmeme rodinnou firmu. Se sestrou jsme si to rozdělily tak, že ona se stará o pět tisíc hektarů lesů, dřevařství a myslivost. Já zase pečuji o zámek, turismus, o naše hotely, golfové hřiště a rodinnou uměleckou sbírku," říká žena s podnikatelským duchem a citem pro umění, která se po vysoké škole záhy stala šéfkou nejdříve pražské, poté středoevropské pobočky aukčního domu Christie’s.

Své zkušenosti z Evropy teď využívá na zámku, kde má pro výstavy k dispozici asi pět tisíc metrů čtverečních. Každý rok zahajuje novou a poslední dvě sezony spolupracuje s italskou Galerií Continua. "S rodiči jsme už jako děti chodili do galerií. Bylo pak pro mě přirozené věnovat se umění i profesionálně. Když jsem se v Česku zamilovala a se sestrou jsme převzaly rodinnou firmu, zahájila jsem tradici mezinárodní umělecké sezony. Letos je tématem svoboda," říká kurátorka a zámecká paní, která se svou rodinou zabydluje bechyňské panství se základy z 9. století.

"Bydlí tu i má sestra s rodinou a říká se, že tu straší. I naše děti to říkají. Je to bývalé rožmberské sídlo, tudíž by tu podle legend měla s námi žít bílá paní a také bezhlavý rytíř. Zatím jsem je neviděla," směje se novodobá šlechtična. Pohádkových postav je ale na zámku dost. Díky výstavě, která potrvá do září, je v parku například podivný poutník na koni od belgického umělce Hanse Opa de Beecka nebo Visák od Davida Černého.