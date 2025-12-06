"On se snad zbláznil." Muž se vzdal majetku a utekl do divočiny, skončil tragicky

Christopher McCandless se narodil roku 1968 v Kalifornii. Dalo by se říci, že mu vůbec nic nechybělo, jeho rodiče byli totiž velice dobře zajištění. Mohli tak syna podporovat ve studiu i veškerých zálibách, které si jen dovedl představit.
Ani přesto ale podle všeho nebyl Chris tak úplně šťastný. Táhlo ho to do přírody a snil o absolutní svobodě, které se mu nedostávalo. Měl dojem, že na něj společnost neustále klade nejrůznější nároky a vede ho k tomu, aby se stále za něčím honil. Útěchu tak hledal hlavně v literatuře. Oblíbil si hlavně Tolstého a Jacka Londona. Nejspíš nepřekvapí, že obdivoval především způsob, s jakým oba zmínění dovedli psát o krásách přírody.
Po maturitě nastoupil na Emory University - přesně tak, jak si přál jeho otec. V mladíkovi ale neustále nerůstal pocit znechucení moderní civilizací a byl si čím dál tím jistější, že se toho do budoucna nechce účastnit. Nic na sobě ale nic znát, a tak si lidé v jeho nejbližším okolí vůbec ničeho nevšimli.
Radikální rozhodnutí Chrisovu rodinu šokovalo
Když McCandless v roce 1990 odpromoval, byla to pro jeho rodiče opravdu důležitá chvíle. Rozhodli se, že by syna za vynaložené úsilí měli náležitě odměnit, a tak pro něj uspořádali opulentní večírek na výletní lodi. Kromě toho pro Chrise otec připravil obnos 24 tisíc dolarů a luxusní auto, které mu hodlal věnovat.
Několik dní po oslavě si Chrisovi blízcí uvědomili, že se jim už nějakou dobu neozval. Nejprve se tím nechtěli znepokojovat, ale když stále nebyl k zastižení, vydali se rodiče plní obav k synovi domů, kde zjistili něco, co je naprosto šokovalo. Mladík se totiž odstěhoval, nevzal si s sebou prakticky nic a peníze, které dostal, věnoval na charitu. Jeho telefon byl navíc nedostupný, a tak nikdo netušil, kam se mohl muž vydat.
Mezitím Christopher, který si začal říkat Alexander Supertramp, cestoval napříč Spojenými státy. Nejprve využíval své stařičké auto, to ale záhy dosloužilo, a tak v cestě pokračoval buď pěšky, nebo stopem. Neměl žádný cíl, pouze svobodu. Na některých místech se příliš nezdržel, jinde zůstal delší dobu a našel si nárazovou práci, většinou v zemědělství. Nikdy si za ni nebral peníze. Bohatě mu stačilo, když dostal najíst a mohl se vyspat pod střechou.
Během svého putování si našel řadu nových přátel. S některými z nich byl i nadále v kontaktu a posílal jim pohlednice ze zajímavých míst, která navštívil. Většině lidí by jeho radikální rozhodnutí nejspíš připadalo naprosto šílené, Chris byl ale dokonale šťastný a byl si jistý, že tohle je ta svoboda, po které celé roky jen marně toužil. Zhruba dva roky poté, co vyrazil na cestu, ale došel k přesvědčení, že stále nemá dost. Usoudil, že ke štěstí potřebuje absolutní splynutí s přírodou, proto si opatřil nejnutnější vybavení a vyrazil na Aljašku do divočiny.
Nějakou dobu putoval po bývalé důlní stezce Stampede Trail, až v lese narazil na opuštěný školní autobus, který se stal na následující týdny jeho útočištěm. Jednalo se o model Harvester K-5 z roku 1946, který původně sloužil jako dočasná ubytovna pro horníky.
Když byl důlní provoz ukončen, měly být všechny autobusy, kterých se v místě nacházelo více, odtaženy. Během toho ale jednomu z nich praskla náprava a úřady rozhodly, že jej ponechají v lese jako nouzový příbytek pro lovce a trampy. V době, kdy k němu dorazil Chris, byl ale nějakou dobu nevyužívaný.
Mladý dobrodruh byl v prvních dnech svého pobytu na vrcholu blaha. O svých zážitcích si vedl detailní deník, ve kterém popisoval, jak sbírá lesní plody, jen tak se prochází po okolí nebo se snaží lovit drobná zvířata. V tu chvíli nejspíš ještě netušil, že se jeho splněný sen brzy změní v noční můru.
Počasí se postupně zhoršovalo a zásoby potravin se tenčily. Zápisky v Chrisově deníku se tak postupně stávaly více a více pochmurnými. Nechtěl se ale vzdát, a tak o návratu do civilizace neuvažoval. Dokonce se mu podařilo ulovit losa, bohužel ale nedovedl maso dobře zpracovat, a tak se mu většina zkazila. Jeho morálku to dost podstatně narušilo.
Inspirovali ho velikáni klasické literatury
"Potřeboval jsem pohyb, a nikoli jen jakési poklidné přežívání. Potřeboval jsem vzrušení a nebezpečí a možnost obětovat se pro svou lásku. Cítil jsem v sobě přetlak energie, která však v našem klidném životě nenacházela uplatnění," píše Lev Tolstoj v psychologickém románu klasické ruské literatury Rodinné štěstí. Při četbě této knihy jako by se člověku alespoň trochu dařilo proniknout do - pro mnohé nepochopitelných - myšlenkových pochodů Chrise McCandlesse.
Následně přišly prudké přívalové deště, které zaplavily všechny cesty, kterými se Chris mohl dostat do bezpečí. Bylo zřejmé, že ten pravý moment zmeškal a bude se muset pokusit nepřízeň živlů nějak přečkat. Zápisky z této doby jsou plné úplného zoufalství, protože uvězněný mladík neměl co jíst a postupně ho začaly trápit různé zdravotní potíže.
Byl červenec roku 1992 a zápisky v Chrisově deníku najednou přestaly dávat smysl. Dokonce se zdálo, že blouznil. "Extrémní slabost. Špatná nádoba a semena. Velké problémy se jenom zvednout. Hladovění. Velké nebezpečí," napsal si například jednoho dne. Tento zápis patrně zaznamenal několik týdnů před svou smrtí.
Jeho poslední slova byla plná štěstí
V březnu následujícího roku skupinka turistů naprostou náhodou narazila na Chrisovo tělo, které leželo poblíž autobusu. Byl na kost vyhublý a následná pitva potvrdila, že v době smrti vážil jen okolo třiceti kilogramů. Spolu s ním byl nalezen i jeho deník. Poslední slova, která zapsal, zněla následovně: "Nádherné borůvky. Měl jsem šťastný život a děkuji za něj Bohu. Nashledanou a ať vám Bůh žehná."
O tom, proč přesně Christopher McCandless zemřel, se hodně spekulovalo. Oficiální verze uvádí, že jednoduše zemřel hlady. Spekuluje se také o tom, že se mohl nešťastnou náhodou otrávit. Tato teorie se opírá o zmatené zápisky, ve kterých se mladík zmiňoval o jakýchsi špatných semenech. Je možné, že se v zoufalství pokoušel jíst divoce rostoucí rostliny a narazil na nějakou, která byla smrtelně jedovatá.
Na motivy zcela neuvěřitelného příběhu touhy o svobodě napsal později spisovatel a horolezec John Krakauer knihu Útěk do divočiny, na jejíž motivy byl natočen známý stejnojmenný film.
Co se týká opuštěného autobusu v lesích, ten se stal po nálezu Chrisova těla oblíbeným cílem výletníků, nejrůznějších dobrodruhů a volnomyšlenkářů. To začalo způsobovat mnoho problémů, mimo jiné znečištění životního prostředí, protože ne všichni turisté se v oblasti chovali ohleduplně. Kromě toho se řada z nich do terénu vypravila nedostatečně vybavena, a tak je bylo nutné zachraňovat. V následujících třiceti letech dokonce u autobusu došlo k několika úmrtím, za která mohlo absolutní podcenění situace. V roce 2020 tak úřadům došla trpělivost a za pomoci vrtulníku byly zbytky autobusu vyzvednuty a odstraněny.