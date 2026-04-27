Omega-3 pod lupou: Virální test vyvolal strach, může doplněk naleptat i váš žaludek?

Krátké video, ve kterém omega-3 z kapsle „rozleptá“ kus polystyrenu, znovu vyvolalo vlnu obav. „Podobná videa bývají často vytržená z kontextu,“ upozorňuje farmaceutka Pavla Horáková. Lidé se přesto ptají, zda látka nemůže poškodit i jejich trávení. Odpověď ale není zdaleka tak přímočará, jak by se z virálních záběrů mohlo zdát.
Záběry kolující na sociálních sítích ukazují jednoduchý experiment: kapka omega-3 doplňku stravy dopadne na polystyren a začne ho viditelně narušovat. Pro laika jde o silný vizuální důkaz, který snadno vyvolá otázku, zda podobný proces nemůže probíhat i v lidském těle. Právě tyto obavy se podle odborníků v posledních dnech výrazně množí.
„Podobná videa bývají vytržená z kontextu. Samotnou skutečnost, že látka reaguje s plastem, nelze automaticky interpretovat jako důkaz její škodlivosti pro žaludek či střeva; právě v tomto kontextu se snažíme uklidnit všechny, kteří se na nás, lékárníky, s obavami obracejí,“ vysvětluje Horáková.
Klíčové je podle ní pochopit rozdíl mezi chemickou reakcí na neživý materiál a fungováním lidského organismu. Trávicí trakt není pasivní prostředí, ale komplexní systém, který je chráněný a uzpůsobený ke zpracování živin.
Pro radu k odborníkům
„Trávicí trakt je chráněná živá tkáň a tuky, včetně omega-3, se v něm běžně zpracovávají. Efekt, který ve videu působí dramaticky – tedy ‚rozleptání‘ polystyrenu kapkou omega-3 –, nemá s fungováním v lidském těle nic společného,“ říká Horáková. Zásadní roli hraje i to, že omega-3 mastné kyseliny existují v různých formách. Některé z nich, například ethylestery, mohou s polystyrenem reagovat výrazněji než jiné, což z nich dělá ideální „hvězdy“ podobných experimentů.
To ale podle odbornice neznamená, že by byly pro člověka méně vhodné, nebo dokonce nebezpečné. „Pro tělo je podstatné něco jiného: všechny běžné formy dodají důležité omega-3 mastné kyseliny, které organismus umí využít,“ doplňuje.
Z pohledu běžného uživatele je důležitější sledovat obsah účinných látek a správné dávkování. Omega-3 doplňky jsou obecně dobře snášeny, i když u citlivějších jedinců se mohou objevit mírné nežádoucí účinky, jako je rybí pachuť, říhání nebo lehký zažívací diskomfort. Zvýšenou opatrnost by pak měli zachovat lidé užívající léky na ředění krve nebo ti, kteří sahají po vysokých dávkách. Zkušenosti z praxe ukazují, jak silný vliv mají sociální sítě na vnímání zdraví. Stačí ale krátká konzultace s odborníky a většinu virálních trendů se podaří rychle vysvětlit,“ uzavírá Horáková.
VIDEO: Doktore, poraďte: jak na doplňky stravy?
Zdroj: Lékárna.cz, autorský text
Zea: Úspěch jsem si neuměla užít. V hlavě jsem měla, že to byla náhoda
„Kdybych se dnes bavila se svým patnáctiletým já, zjistila bych, že jsem dosáhla téměř všeho, o čem jsem snila,“ říká zpěvačka a herečka Zea ve Spotlightu Aktuálně.cz. Otevřeně mluví o splněných snech, pochybnostech i o tom, proč si vlastní úspěchy někdy nedokázala připustit.
„Divím se, že tam lezete.“ Babišův ministr popsal, jak si do něj premiér rýpnul
Idylické partajní soužití, anebo možná jen dobře sehraná scénka. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) působil v posledním vydání podcastu Sorry jako, který natáčí s premiérem a stranickým šéfem Andrejem Babišem (ANO), sebevědoměji než kdy dřív.
Rusové s jarem mění strategii. Místo elektřiny se na Ukrajině zaměřili na jiný cíl
S rostoucími teplotami se už obyvatelé Ukrajiny nemusí tolik obávat výpadků elektřiny. Rusové by ale mohli začít cílit na vodní infrastrukturu, varují úřady i ukrajinská vojenská rozvědka (HUR).
Global Forum 2026 spojilo 1 200 lídrů z celého světa
Basilej, 14.–16. dubna 2026 – Areál Messe Basel se v polovině dubna proměnil v globální centrum diskuzí o budoucnosti průmyslu. Druhý ročník mezinárodní konference Endress+Hauser Global Forum zde během tří dnů přivítal přibližně 1 200 vrcholových manažerů, technických expertů a partnerů z více než 50 zemí světa. Akce patřila k největším setkáním procesního průmyslu v letošním roce.