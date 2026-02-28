Přeskočit na obsah
Olovo zabíjí. Od 35 milionů zasažených dětí po stovky mrtvých

Dan Poláček,Linda Veselá

Nedávný případ v bosenském Vareši připomíná, že hrozba olova je stále aktuální. Toxický kov už zasáhl miliony lidí po celém světě – od tragédie v nigerijské Zamfaře, kde zemřely stovky dětí, přes kontaminovanou vodu v americkém Flintu až po současnou krizi v Bangladéši, která ohrožuje 35 milionů dětí. Přinášíme přehled některých z nejzávažnějších případů otravy olovem.

Olověné ingoty – zdánlivě obyčejný průmyslový materiál, který se v řadě zemí stal zdrojem jedné z největších environmentálních katastrof současnosti. Ilustrační snímek vygenerovaný pomocí AI.

Když se na přelomu roku v bosenském městě Vareš otrávila více než stovka lidí olovem, nebyla to izolovaná událost. Byl to spíš další článek v dlouhém řetězci selhání – průmyslových, politických i morálních.

Od stovek milionů postižených dětí v jižní Asii až po stovky mrtvých v afrických vesnicích – otrava olovem patří k největším, a přesto nejméně viditelným globálním zdravotním krizím současnosti. Olovo je toxický kov, který nemá žádnou chuť ani zápach a ohrožuje především děti, které ho mohou vstřebat až pětkrát více než dospělí. I to nejmenší množství u nich může způsobit trvalé následky – přetrvává v těle a způsobuje nenapravitelné poškození, které může trvat celý život.

Jeho některé zdroje jsou přitom zřejmé, například hračky, vodovodní potrubí, kuchyňské nádobí, barvy nebo staré baterie. Jiné jsou však méně viditelné – kontaminovaná půda, některé druhy koření a kosmetiky, nebezpečná recyklace autobaterií nebo prach v samotných domovech, kde děti žijí.

Historie posledních desetiletí ukazuje, že olovo znovu a znovu proniká do vody, půdy, potravin i lidských těl. A nejčastěji zasahuje děti.

