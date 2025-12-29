Když se řekne globální oteplování, většina z nás si automaticky představí vysoké teploty, sucho a rychlé vypařování. Čínská studie ukazuje, že realita může být složitější. Vědci zjistili, že navzdory rostoucím teplotám mořské hladiny se globální odpařování oceánů v posledním desetiletí mírně snížilo.
Místo suchého konstatování o čínské studii začneme fyzikální logikou, kterou zná každý, a pak ji hned vyvrátíme. Každý školák ví, že čím více se voda ohřívá, tím rychleji stoupá pára. Jenže Země není tak jednoduchá. Nová data ukazují, že i když teploty mořské hladiny lámou rekordy, globální odpařování vody v posledním desetiletí paradoxně kleslo.
Studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Geophysical Research Letters zpochybňuje dosavadní představy o tom, jak oceány reagují na oteplující se planetu. Výzkumný tým z Institutu geografických věd a výzkumu přírodních zdrojů Čínské akademie věd analyzoval dlouhodobá satelitní data a narazil na trend, který je přinejmenším překvapil.
Otázka, která vědce nenechá spát
Oceány nejsou jen obrovskými zásobárnami vody – hrají klíčovou roli v hydrologickém cyklu Země a zajišťují více než 85 procent veškeré vodní páry v atmosféře. Přičemž právě odpařování z mořské hladiny ovlivňuje tvorbu mraků, srážky i rozložení klimatu na celé planetě.
Po desetiletí tak platilo jednoduché pravidlo: čím teplejší moře, tím více vody se odpařuje. Jenže pozorování od počátku 21. století ukázala, že růst množství vodní páry v atmosféře se začal zpomalovat. A to vědce přimělo položit si zásadní otázku – reagují oceány na oteplování opravdu tak, jak jsme si mysleli?
Zlom přišel už před časem
Analýza satelitních měření tepelné výměny mezi oceánem a atmosférou ukázala, že globální odpařování oceánů sice mezi lety 1988 a 2017 celkově rostlo, ale kolem roku 2000 došlo k obratu. „Od té doby zaznamenaly dvě třetiny světových oceánů pokles odpařování, což vedlo k mírnému snížení globální míry odpařování v období 2008 až 2017. To je v rozporu s tím, co bychom obvykle očekávali v oteplujícím se klimatu,“ uvedl hlavní autor studie Ma Ning.
A co stojí za tímto nečekaným vývojem? Vědci identifikovali klíčový faktor – pokles rychlosti větru nad oceány. Tento jev omezuje schopnost atmosféry „odnášet“ vodní páru z mořské hladiny a tím snižuje míru odpařování. Podle výzkumníků pak zpomalení větrů souvisí se změnami v atmosférické cirkulaci. „Změny rychlosti větru mohou souviset s dekádními výkyvy v klimatickém systému Země. Nedávný pokles odpařování oceánů by neměl být automaticky chápán jako oslabení hydrologického cyklu. Spíše může odrážet přirozené klimatické oscilace,“ dodává výzkumník.
Nejde o popření, ale porozumění
Na první pohled může být klesající odpařování oceánů v době globálního oteplování matoucí. Ve skutečnosti ale tento objev připomíná, jak komplexní a vzájemně propojený klimatický systém Země je. Nejde jen o teplotu – důležitou roli hrají větry, proudění atmosféry i dlouhodobé přirozené cykly.
Studie tak nepřináší uklidnění ani popření klimatických změn. Spíše ukazuje, že planeta reaguje na oteplování složitějšími způsoby, než jsme si dosud mysleli. A právě porozumění těmto jemným mechanismům je klíčem k tomu, abychom dokázali lépe předvídat budoucí vývoj klimatu – a přizpůsobit se mu.
