Přeskočit na obsah
Benative
29. 12. Judita
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Magazín

Ohledně oteplování a oceánu jsme se pletli? Vědci našli překvapivý klimatický paradox

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Když se řekne globální oteplování, většina z nás si automaticky představí vysoké teploty, sucho a rychlé vypařování. Čínská studie ukazuje, že realita může být složitější. Vědci zjistili, že navzdory rostoucím teplotám mořské hladiny se globální odpařování oceánů v posledním desetiletí mírně snížilo.

Vědci zjistili, že navzdory rostoucím teplotám mořské hladiny se globální odpařování oceánů v posledním desetiletí mírně snížilo. Ilustrační foto
Vědci zjistili, že navzdory rostoucím teplotám mořské hladiny se globální odpařování oceánů v posledním desetiletí mírně snížilo. Ilustrační fotoFoto: Shutterstock
Reklama

Místo suchého konstatování o čínské studii začneme fyzikální logikou, kterou zná každý, a pak ji hned vyvrátíme. Každý školák ví, že čím více se voda ohřívá, tím rychleji stoupá pára. Jenže Země není tak jednoduchá. Nová data ukazují, že i když teploty mořské hladiny lámou rekordy, globální odpařování vody v posledním desetiletí paradoxně kleslo.

Studie publikovaná v prestižním vědeckém časopise Geophysical Research Letters zpochybňuje dosavadní představy o tom, jak oceány reagují na oteplující se planetu. Výzkumný tým z Institutu geografických věd a výzkumu přírodních zdrojů Čínské akademie věd analyzoval dlouhodobá satelitní data a narazil na trend, který je přinejmenším překvapil.

Otázka, která vědce nenechá spát

Oceány nejsou jen obrovskými zásobárnami vody – hrají klíčovou roli v hydrologickém cyklu Země a zajišťují více než 85 procent veškeré vodní páry v atmosféře. Přičemž právě odpařování z mořské hladiny ovlivňuje tvorbu mraků, srážky i rozložení klimatu na celé planetě.

Po desetiletí tak platilo jednoduché pravidlo: čím teplejší moře, tím více vody se odpařuje. Jenže pozorování od počátku 21. století ukázala, že růst množství vodní páry v atmosféře se začal zpomalovat. A to vědce přimělo položit si zásadní otázku – reagují oceány na oteplování opravdu tak, jak jsme si mysleli?

Reklama
Reklama

Zlom přišel už před časem

Analýza satelitních měření tepelné výměny mezi oceánem a atmosférou ukázala, že globální odpařování oceánů sice mezi lety 1988 a 2017 celkově rostlo, ale kolem roku 2000 došlo k obratu. „Od té doby zaznamenaly dvě třetiny světových oceánů pokles odpařování, což vedlo k mírnému snížení globální míry odpařování v období 2008 až 2017. To je v rozporu s tím, co bychom obvykle očekávali v oteplujícím se klimatu,“ uvedl hlavní autor studie Ma Ning.

A co stojí za tímto nečekaným vývojem? Vědci identifikovali klíčový faktor – pokles rychlosti větru nad oceány. Tento jev omezuje schopnost atmosféry „odnášet“ vodní páru z mořské hladiny a tím snižuje míru odpařování. Podle výzkumníků pak zpomalení větrů souvisí se změnami v atmosférické cirkulaci. „Změny rychlosti větru mohou souviset s dekádními výkyvy v klimatickém systému Země. Nedávný pokles odpařování oceánů by neměl být automaticky chápán jako oslabení hydrologického cyklu. Spíše může odrážet přirozené klimatické oscilace,“ dodává výzkumník.

Nejde o popření, ale porozumění

Na první pohled může být klesající odpařování oceánů v době globálního oteplování matoucí. Ve skutečnosti ale tento objev připomíná, jak komplexní a vzájemně propojený klimatický systém Země je. Nejde jen o teplotu – důležitou roli hrají větry, proudění atmosféry i dlouhodobé přirozené cykly.

Studie tak nepřináší uklidnění ani popření klimatických změn. Spíše ukazuje, že planeta reaguje na oteplování složitějšími způsoby, než jsme si dosud mysleli. A právě porozumění těmto jemným mechanismům je klíčem k tomu, abychom dokázali lépe předvídat budoucí vývoj klimatu – a přizpůsobit se mu.

Reklama
Reklama

Zdroje: Chinese Academy Of Science, Phys.org

Mohlo by vás zajímat

Video: Tým Spotlight
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí
Předseda Motoristů sobě Petr Macinka a poslanec této strany Filip Turek po jednání s předsedou ANO Andrejem Babišem o připomí

ŽIVĚMacinka stále doufá v post ministra pro Turka, s Pavlem se sejdou po Novém roce

Předseda Motoristů Petr Macinka nadále předpokládá, že premiér Andrej Babiš (ANO) navrhne čestného prezidenta Motoristů a poslance Filipa Turka na ministra životního prostředí. Řekl to v České televizi. Turek se podle něj s Babišem sešel už před Vánoci, všichni tři to mají v plánu začátkem ledna. Jediným kandidátem na šéfa resortu zůstává podle Macinky Turek.

Trump Ukraine
Trump Ukraine
Trump Ukraine

Komentář: Mír je blízko – podle Trumpa. Co mu ale vzkazuje Putin?

Mír je „možná velmi blízko“, Putin „chce mír“ a uvidíme „za několik týdnů“. Tak hodnotil jednání s ukrajinským prezidentem Zelenským Donald Trump. Podle Zelenského to bylo „skvělé setkání“ se „skvělou debatou o všech tématech“ s tím, že panuje shoda na devadesáti procentech mírového plánu. Je ale mír opravdu na dosah?

Reklama
řidičský průkaz 2007
řidičský průkaz 2007
řidičský průkaz 2007

V roce 2026 čeká přes půl milionu lidí výměna řidičáku

Téměř 563 tisíc motoristů v Česku si bude muset v příštím roce vyměnit svůj řidičský průkaz, protože jim vyprší platnost jejich dokladu. Dalším desítkám tisíc řidičů navíc propadl průkaz už letos a lidé si ho dosud nevyměnili.

Reklama
Reklama
Reklama