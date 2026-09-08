S přibývajícím věkem se mění nejen ostrost zraku, ale i schopnost zaostřit na blízko, vidět za šera nebo rozlišovat kontrasty. Některé změny jsou přirozenou součástí stárnutí, jiné ale mohou upozornit na oční onemocnění, které je dobré zachytit včas.
Zrak se s věkem mění podobně jako zbytek těla – pomalu, nenápadně a často dřív, než si člověk připustí, že potřebuje brýle. Typickým prvním signálem bývá horší zaostřování na blízko.
Kolem čtyřicítky začíná čočka postupně ztrácet schopnost pružně měnit tvar, a oko tak hůře přeostřuje z dálky na displej telefonu, knihu nebo drobný tisk. Člověk si začne text odtahovat dál od očí nebo zjistí, že na čtení potřebuje mnohem více světla. Podle amerického National Eye Institute je takzvaná presbyopie běžná zejména od 45 let.
Že za tím skutečně stojí fyzické změny stárnoucího oka, potvrzuje i vědecký přehled publikovaný v roce 2024 v časopise Frontiers in Ophthalmology. Autorka Christine Cheng shrnula desítky předchozích výzkumů zaměřených na mechanické vlastnosti oční čočky.
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„Hlavním faktorem přispívajícím k presbyopii se zdají být biomechanické vlastnosti čočky,“ shrnuje Cheng. Změny na molekulární úrovni se přitom objevují právě kolem 35 až 45 let, tedy v období, kdy si řada lidí začíná prvních problémů se čtením všímat.
S věkem se však nemění jen schopnost zaostřit
Obtížnější může být také vidění za šera a rozeznávání jemných kontrastů. Dobře to ukázal experiment britských vědců, kteří porovnávali čtení u mladých, lidí středního věku a seniorů.
Když text zesvětlili a snížili jeho kontrast, čtenáři nad 65 let měli výrazně větší potíže než mladší účastníci – četli pomaleji, déle se pohledem zastavovali na jednotlivých slovech a častěji se v textu vraceli. Autoři dospěli k závěru, že právě zhoršující se vnímání kontrastu může být jedním z důvodů, proč se čtení ve vyšším věku stává náročnější.
Častější bývá také pocit suchých, unavených nebo podrážděných očí. Produkce slz se může s věkem snižovat a potíže navíc zhoršuje dlouhé sledování obrazovek, klimatizace, některé léky nebo hormonální změny.
Člověk pak může mít pocit písku v očích, pálení nebo naopak zvýšené slzení. Pomoci mohou pravidelné přestávky při práci s monitorem, vědomé mrkání a podle doporučení odborníka také zvlhčující oční kapky.
Stárnutí očí sice zastavit neumíme, některé rizikové faktory ale ovlivnit lze. Pomáhá nekouřit, chránit oči před UV zářením, hlídat krevní tlak a cukr a dbát na pestrou stravu.
A především rozlišovat mezi pozvolnými změnami, které k věku běžně patří, a problémy, s nimiž se čekat nevyplatí. Náhlé zhoršení vidění, výpadek části zorného pole, záblesky, pocit „závěsu“ před okem nebo bolest oka nejsou normálním projevem stárnutí a vyžadují rychlé lékařské vyšetření.
Zdroj: National Eye Institute, Frontiers in Ophthalmology, PubMed Central
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