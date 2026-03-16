Odmítla pustit plačící dítě k oknu. Video z letadla zničilo ženě kariéru, teď jde k soudu

Krátké video z paluby brazilského letadla znovu obletělo sociální sítě a rozpoutalo vášnivou debatu: měla žena pustit plačící dítě na své místo u okna? „Řekla jsem jen: ‚Tohle je moje místo,‘“ popsala devětadvacetiletá Jennifer Castrová, které incident obrátil život vzhůru nohama. Po měsících veřejného zostuzování se proto rozhodla bránit – a celý případ poslat k soudu.
Mohla to být jen malá nepříjemnost, jakých se v přeplněných letadlech odehrají každý den stovky. Jenže někdo vytáhl telefon a začal natáčet. Během několika hodin se z drobného incidentu stal virální příběh, který začal žít vlastním životem.
„Řekla jsem jen: ‚Tohle je moje místo‘ a čekala, až odejde,“ popsala situaci Castrová. Do sporu se však vzápětí vložil muž sedící přes uličku. „Vyměňte se s ním. Sedněte si k uličce a on bude mít vaše místo,“ zastal se plačícího dítěte. Castrová ale výměnu odmítla.
Matka chlapce se podle ní zachovala „velmi nezdvořile“, což ji v rozhodnutí zůstat na svém místě jen utvrdilo. „Chlapec pak plakal po celou dobu letu,“ vzpomíná. Let z Ria de Janeira do Belo Horizonte přitom trvá zhruba padesát minut. Přistáním však nepříjemná situace neskončila – naopak.
„Můj život se od té doby proměnil způsobem, jaký bych si nikdy nedokázala představit,“ řekla deníku New York Post. „Z obyčejného letu se stala extrémně ponižující situace, která mě poškodila na veřejnosti a měla dopad na můj osobní i profesní život. Nikdy by mě nenapadlo, že to přeroste do takových rozměrů,“ uvedla. Kvůli obrovskému tlaku nakonec odešla z práce v bance a v době největšího mediálního zájmu podle svých slov téměř nevycházela z domu.
Na samotný spor prý dnes vzpomíná méně než na okamžik, kdy si uvědomila, že ji někdo natáčí. „Nejvíc mě překvapilo, že člověk, který s tím neměl nic společného, začal bez mého souhlasu vytahovat telefon, natáčet mě, urážet mě a snažit se mě veřejně zesměšnit jen proto, že jsem nechtěla měnit místo,“ říká.
Právě opětovné šíření videa ji nakonec přimělo obrátit se na soud. Žalobu podala proti letecké společnosti GOL i proti člověku, který záznam pořídil. Tvrdí, že utrpěla psychickou újmu, byla poškozena její pověst a zároveň došlo k zásahu do jejího soukromí. S odkazem na soudní tajemství odmítla zveřejnit podrobnosti žaloby, zdůrazňuje ale, že nejde jen o finanční kompenzaci.
Matku dítěte nežaluje
„Tenhle spor není jen o odškodnění, ale také o tom nastavit hranice takovému chování,“ říká. „Každý z nás má svá práva a ta by měla být respektována bez ohledu na to, co si o tom myslí ostatní.“ Zároveň zdůraznila, že právní kroky nepodniká proti matce dítěte. „Žaloba není namířena proti ní,“ uvedla. „Týká se pouze těch, kteří porušili moje soukromí tím, že mě bez souhlasu natáčeli a záznam šířili.“
Castrová také uvedla, že během letu necítila žádnou podporu ze strany palubního personálu. „Nebyla to jednoduchá situace,“ řekla v podcastu Cola Mais. „Letušky se mě mohly zeptat, jestli něco nepotřebuji nebo jestli mě ta situace obtěžuje. Ale neudělaly to. Držely se stranou.“ Aerolinky se k incidentu nevyjádřily.
Příběh tak znovu otevřel známou debatu o chování v letadlech – o tom, kdo komu co „dluží“ a co se vlastně sluší. Jennifer Castrová ale tvrdí, že pro ni samotnou nejde ani tak o otázku rodičovství nebo zdvořilosti, jako spíš o respekt k osobním hranicím.
„Myslím si, že bychom měli respektovat rozhodnutí druhých, zvlášť když jsou v rámci jejich práv,“ říká. „Je důležité normalizovat slovo ‚ne‘ a pochopit, že nikdo by neměl být nucen vysvětlovat, proč něco jednoduše nechce udělat.“
Zároveň dodává, že doufá, že její případ přinese širší ponaučení o světě, ve kterém lidé reflexivně sahají po telefonech pokaždé, když se kolem nich odehraje konflikt. „Nikdo by neměl prožít to, co já,“ říká. „Být natáčený, urážený a napadaný jen proto, že využil své základní právo.“
Zdroj: The Times of India, Business Insider, The New York Post
