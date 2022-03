"Odkladiště pro manžele." Nákupní centrum postavilo boxy pro muže, kde hrají videohry

Čínské obchodní centrum v Šanghaji zřídilo několik skleněných buněk pro muže, kteří považují nakupování za ztrátu času. V odpočinkové místnosti mohou hrát videohry nebo koukat na seriály.

Obchodní centrum Global Harbour Mall v Šanghaji je přesvědčené, že muži nakupování nesnášejí a považují to za ztrátu času. Postavilo proto pro ně několik prosklených komor.

V malé místnosti mají k dispozici pohodlné křeslo, počítač s řadou retro her z 90. let nebo přístup k videotéce Netlfix. Momentálně je služba zdarma, vedení obchodního domu ji ale časem plánuje zpoplatnit, píše web LadBible.

Přestože služba působí jako "odkladiště manželů", kteří doprovázejí své ženy po nákupech, vedení společnosti se tímto krokem snaží oslovit novou skupinu zákazníků a zatraktivnit pro ně návštěvu nákupního centra.

"Právě jsem hrál Tekken 3 a cítil jsem se, jako bych byl zpátky ve škole," řekl jeden z mužů, zatímco další si stěžoval, že v místnosti chybí klimatizace. "Seděl jsem u hry pět minut a byl jsem celý zpocený," dodal.

Na čínské sociální síti Weibo se objevily smíšené reakce. Zatímco jedna skupina diskutujících nápad oceňuje a myslí si, že přitáhne muže do obchodních center, druhá to považuje za slepou uličku. "Proč by ti chlapi nemohli zůstat doma a hrát videohry?" ptají se.