18. 4. Valérie
Odemykání telefonu obličejem může ohrozit vaše data. Test ukázal slabinu u řady telefonů

Linda Veselá

Moderní chytré telefony se často chlubí odemykáním obličejem, které má chránit osobní data. Nový test britské neziskové spotřebitelské organizace Which? ale ukazuje, že u mnoha zařízení lze tuto ochranu překvapivě snadno prolomit - někdy stačí obyčejná fotografie majitele.

Nový test britské neziskové spotřebitelské organizace Which? ukazuje, že u mnoha zařízení lze odemykání obličejem překvapivě snadno prolomit - někdy stačí obyčejná fotografie majitele.Foto: Shutterstock
Testy odhalily, že některé telefony s funkcí odemykání obličejem lze odblokovat pomocí vytištěného snímku. Z 208 testovaných modelů uvedených na trh od roku 2022 jich takto selhalo 133, tedy zhruba 64 procent. „Je až neuvěřitelné, že kameru telefonu může oklamat vytištěná fotografie - a přesto se to děje,“ uvedla technologická editorka Which? Lisa Barber.

„Většinu telefonů s Androidem, které jsme v posledních čtyřech letech testovali, lze snadno odemknout pomocí 2D obrázku, a někteří výrobci stále nedokážou své uživatele na tuto skutečnost dostatečně upozornit,“ dodala.

Související

U většiny levnějších a středně drahých telefonů funguje odemykání obličejem poměrně jednoduše, na bázi 2D skenování. Přední kamera pořídí snímek a porovná ho s fotografií uloženou při nastavení zařízení. Pokud se obrázky dostatečně podobají, telefon se odemkne. Problém je v tom, že systém pracuje pouze s plochým obrazem. Nedokáže tedy spolehlivě rozlišit mezi skutečným obličejem a fotografií - nebo někým, kdo majiteli telefonu vypadá podobně.

„V době, kdy jsou krádeže telefonů běžné, je zklamáním, že tolik zařízení Android nabízí odemykání obličejem, které je ve skutečnosti jen hračka,“ dodal odborník přes bezpečnost informací Alan Goode.

Naproti tomu některé telefony používají pokročilejší 3D technologii, například Apple, Google a některá zařízení Android. Ta promítá na obličej tisíce neviditelných bodů a vytváří mapu hloubky a tvaru obličeje. Díky tomu je výrazně obtížnější systém oklamat. Testy ukázaly, že právě zařízení s tímto typem zabezpečení odolávala pokusům o prolomení výrazně lépe.

Kdo nejvíc pohořel

Výsledky testování podle Which? ukazují výrazné rozdíly mezi značkami. Nejproblematičtější je široká skupina telefonů s jednoduchým 2D rozpoznáním obličeje - týká se to mimo jiné výrobců jako Motorola, OnePlus, Oppo, Nothing nebo Xiaomi. Mezi konkrétní zranitelné modely patří například Samsung Galaxy S25, Motorola Razr 50 Ultra nebo Oppo Find X9 Pro.

Související

Kritika organizace míří hlavně na Motorolu a OnePlus, které podle ní od roku 2022 uvedly na trh 27 telefonů, které bylo možné odemknout pomocí 2D fotografie nebo osobou, která se podobá majiteli.

Naopak lépe dopadly telefony s pokročilejším zabezpečením. Patří sem novější Pixely od Google, řada Samsung Galaxy S26 nebo některá Android „Pro“ zařízení. Dlouhodobě bezpečná pak zůstávají zařízení od Apple s 3D technologií Face ID.

Nejde o banku, ale o všechno ostatní

Dobrou zprávou je, že většina bankovních aplikací nebo platebních služeb slabší zabezpečení rozpozná a vyžaduje silnější ověření, například PIN nebo otisk prstu. To ale neznamená, že je vše v pořádku. Odemčený telefon dává útočníkovi přístup k e-mailům, zprávám a fotografiím. A právě tyto informace často stačí k převzetí dalších účtů. „Pokud vám telefon nedovolí potvrdit platbu pomocí obličeje, je to signál, že tato metoda není dostatečně bezpečná,“ dodává analytik Ben Wood.

Video: Mobily stvořily nový problém. Ortoped varuje před „husím krkem“ a kulatými zády

U dětí vídáme problémy v oblasti krční páteře – husí krk nebo kulatá záda, říká ortoped Jan Kubiče | Video: Tereza Engelová

Podle spotřebitelská organizace navíc výrobci o slabině někdy informují jen velmi nenápadně. U některých telefonů je varování uvedeno během prvotního nastavení, jinde je ukryto až v podmínkách nebo v odkazech typu „zjistit více“. „Uživatel by měl být během nastavování telefonu přímo upozorněn, že systém může být oklamán fotografií,“ uvádí organizace.

Organizace Which? proto doporučuje nepoužívat u zranitelných zařízení s 2D scanováním odemykání obličejem a místo něj zvolit bezpečnější metody. Nejspolehlivější je šestimístný PIN nebo heslo, případně čtečka otisků prstů. Uživatelé by si také měli nastavit PIN pro SIM kartu a zapnout dodatečné zabezpečení u citlivých aplikací, například bankovnictví nebo e-mailu. „Bezpečnost by neměla být luxusem vyhrazeným jen pro nejdražší telefony,“ uzavírá organizace.

Zdroj: Which?, The Times, Daily Mail

Mohlo by vás zajímat
Zahraničí / Ilustrační snímek / Soud / Justice / Spravedlnost / Soudní proces / Soudce

Soudila dopravní nehody, teď sama jednu způsobila. A nadýchala dvě promile

Soudkyně Okresního soudu v Prostějově Adéla Pluskalová způsobila ve Slatinkách na Prostějovsku nehodu pod vlivem alkoholu, uvedl web Hanácká drbna a server iDNES.cz. Kromě kárné žaloby a odvolání z funkce soudkyni hrozí pokuta, v krajním případě i vězení. Incident potvrdil předseda soudu František Jurtík. Nehoda se stala ve čtvrtek ráno, podle serveru Hanácká drbna žena nadýchala přes dvě promile.

"Domníváme se, že Rusko se opět pokusí zatáhnout Bělorusko do své války. Dal jsem pokyn varovat příslušnými kanály faktické vedení Běloruska před připraveností Ukrajiny bránit svou zemi a nezávislost. Povaha a důsledky nedávných událostí ve Venezuele by měly vedení Běloruska odradit od chyb," napsal Zelenskyj.
ŽIVĚ Rusko se opět pokouší zatáhnout Bělorusko do války, upozornil Zelenskyj

Rusko se znovu pokouší zatáhnout Bělorusko do války proti Ukrajině, uvedl v pátek ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj na sociálních sítích po poradě s hlavním velitelem ukrajinské armády Oleksandrem Syrským. Poukázal na zprávy rozvědky o přeskupování ruských sil, pohybech vojsk v Bělorusku, výstavbě silnic a dělostřeleckých postavení u hranic s Ukrajinou.

