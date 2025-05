Spreje proti klíšťatům nefungují tak, jak si myslíte. Víme, jak postupovat při výběru

S příchodem jara a léta se příroda probouzí a s ní i klíšťata – malí, ale nebezpeční paraziti, kteří mohou přenášet závažné nemoci, jako je borelióza nebo klíšťová encefalitida. Mnozí z nás sahají po repelentech z drogerie a věří, že tím se ochrání. Ale je to skutečně tak?

Jedním z nejrozšířenějších omylů je víra, že jakýkoli repelent z drogerie automaticky poskytuje ochranu před klíšťaty. Mnohé přípravky se sice honosí výrazným aroma a sliby "přírodní síly", ale často chybí důležitá věc - účinná látka v odpovídající koncentraci.

Častým mýtem je také přesvědčení, že přírodní repelenty jsou automaticky bezpečnější. Ano, mohou obsahovat rostlinné výtažky, jako je citronová tráva, eukalyptus nebo levandule, ale jejich účinnost je často krátkodobá. A co víc - i přírodní látky mohou dráždit pokožku nebo způsobit alergickou reakci.

A do třetice - vůně. Řada lidí se domnívá, že silná parfemace znamená silnou ochranu. Ve skutečnosti ale vůně často slouží spíše marketingu než funkci. Některé vůně mohou být dokonce pro určitý hmyz lákavé.

Co skutečně funguje? Odborníci mají jasno

Podle doporučení Státního zdravotního ústavu, lékárníků, CDC i WHO je při výběru repelentu klíčové složení - konkrétně typ a množství účinné látky. Nejlépe jsou vědecky ověřeny: DEET (diethyltoluamid) - klasika mezi repelenty. V koncentraci nad 20 procent účinně odpuzuje klíšťata i komáry.

Vyšší koncentrace (např. 50 procent) prodlužuje dobu ochrany, ale může dráždit pokožku a není vhodná pro malé děti, dále icaridin (známý i jako picaridin) - šetrnější k pokožce i materiálům (nenarušuje plasty), zároveň velmi účinný. Vhodný i pro děti od dvou let. A v neposlední řadě také IR3535 - dobře snášený, ale méně rozšířený.

Zejména u dětí je však důležité dbát na to, aby repelent odpovídal jejich věku. Například DEET se obecně nedoporučuje pro děti do dvou let. Zásadní je také způsob aplikace - repelenty je třeba nanášet rovnoměrně a pravidelně obnovovat, zejména po koupání nebo při silném pocení.

"Profesionální repelent vám poskytne garantovanou ochranu, máte jistotu, že funguje. Klíště se na repelent nedokáže adaptovat, což potvrzují i naše testy - klíště se nastříkanému místu prostě vyhne, protože ho odpuzuje," řekla Alena Žákovská, imunoložka a vysokoškolská pedagožka z Masarykovy univerzity v Brně pro Vitar.

Jak se v nabídce neztratit

Při výběru repelentu sledujte etiketu. Ověřené a účinné produkty běžně obsahují 20-50 procent DEET nebo 10-20 procent icaridinu. Čím vyšší koncentrace, tím delší ochrana - ale i vyšší riziko podráždění.

Pro děti a osoby s citlivou pokožkou je vhodnější nižší koncentrace. A pozor - repelentní náramky, samolepky nebo aroma olejíčky do difuzérů často neposkytují spolehlivou ochranu - i tady jde spíše o marketingové doplňky než skutečnou prevenci.

Ochrana není jen o spreji

I ten nejlepší repelent funguje jen jako součást širší ochrany. Základem je vhodné oblečení - dlouhé rukávy a nohavice - přinejlepším světlé barvy, protože na nich klíště snadněji uvidíte, a pevná obuv. "Nejčastěji se klíště přichytí na člověka na nohách. Je proto třeba nosit světlé hladké oblečení, dlouhé nohavice, během procházky občas vizuálně zkontrolovat oblasti nohou," doplňuje Žákovská.

Po každém pobytu v přírodě je důležité se důkladně prohlédnout, a to i na místech, kde byste klíště nečekali - za ušima, ve vlasech, v podkolenních jamkách nebo tříslech. A pokud vyrážíte pravidelně do přírody, odborníci doporučují očkování proti klíšťové encefalitidě.

Ochrana před klíšťaty není složitá, ale vyžaduje informované rozhodování. Sprej z drogerie může být první krok, ale pokud neobsahuje správnou látku v dostatečné koncentraci, nemusí vás ochránit. Investice do kvalitního repelentu se vyplatí. Při výběru konkrétního přípravku sledujte doporučení Státního zdravotního ústavu, Ministerstva zdravotnictví ČR nebo mezinárodních autorit jako CDC a WHO. Užitečný může být i portál dTest.