Jak se nezbláznit z uklízení? Pětiminutovky nebo list, radí Brožová z Úklid pro klid

Je jí 37 let, má dvě děti a její domácnost rozhodně není sterilně dokonalá. Přesto - nebo právě proto - se z Kateřiny Brožové stala jedna z nejvlivnějších českých tváří v oblasti domácího úklidu. Pod značkou Úklid pro klid vytváří šikovné produkty a inspiruje statisíce lidí, jak si z každodenní rutiny udělat osobní očistu – fyzickou i mentální. A přitom se netají tím, že úklid vlastně nemá ráda.

Kateřina asi nikdy nebyla typickou "paní domácí". Po škole prodávala auta, chvíli se věnovala e-shopu s oblečením, šila dětské čepičky a zkoušela organizovat svatby. Byla kreativní, podnikavá a neustále hledala, co ji bude nejen živit, ale i bavit. "Nakonec jsem zůstala u úklidu. Protože - na rozdíl od šití čepiček - se mu v životě fakt nevyhnete," směje se dnes.

Značka Úklid pro klid vznikla po narození jejího syna, tedy před skoro sedmi lety. Reálná firma a e-shop ale fungují teprve tři roky. Z původního chaosu a neustálého pocitu selhání, že "není dost dobrá hospodyňka", ji vytáhl až "To-Do list" (tedy seznam věcí, které musí udělat) s deseti každodenními úkoly.

"Nebyla jsem systematická, měla jsem pocit, že pořád jen hasím a nikdy nemám hotovo. To-Do list mi pomohl dostat se z chaosu. Bez výčitek, že nezvládám být puntičkářka. Protože to nejsem. Jsem kreativní, a to s sebou chaos prostě nese. Ale už vím, jak si ho zkrotit," přiznává.

Cesta k úspěchu - videa a pětiminutovky

"Největší boom přišel, když jsem začala točit jednoduchá úklidová videa s bílým octem a sodou. Pak jsem sbírala 30 tisíc sledujících během měsíce," vypráví podnikatelka a maminka dvou dětí. Dnes patří ocet k jejím nejprodávanějším produktům. "Naši zákazníci si ho zamilovali, protože je čistý, účinný a ekologický. Navíc jsme vytvořili i uničističe s příjemnou vůní," říká.

Kromě videí s návody, jak a čím některé věci vyčistit, uspěla i díky svým "pětiminutovkám". Ty považuje za jeden z nejúčinnějších návyků. "Mozek nás často sabotuje - když ví, že něco bude trvat dvě hodiny, odkládáme to donekonečna. Ale když si řeknu, že budu uklízet jen pět minut, tak to zvládnu - a často toho stihnu překvapivě dost. Třeba jeden šuplík. Nebo polici ve skříni," přibližuje.

Jeden z největších nepořádků se podle ní týká právě skříní. Tam se ukazuje naše schopnost (ne)udržovat si v životě řád. "To je i moje slabina. Ale díky pětiminutovkám to zvládám - po kouskách, bez vyhoření," dodává usměvavá hvězda Instagramu.

Nejčastější chyba

Mezi nejčastější chyby v úklidu domácnosti patří hlavně péče o myčku a pračku. "Lidi často nechápou, že myčka a pračka se musí čistit. Bílé prádlo je zašedlé, protože se pere ve špinavé pračce. A když po dlouhé době myjete třeba filtry od myčky, zjistíte, kolik nechutností se na nich drží. A tyhle nechutnosti pak máte doslova na talíři," popisuje.

Co pomáhá? Do pračky nasypte kyselinu citronovou do bubnu, ocet do přihrádky na aviváž a zapněte nejvyšší teplotu (ideálně 90 °C). A do myčky dejte misku s octem, přidejte dvě lžičky kyseliny citronové a spusťte program s nejvyšší teplotou.

A co bestsellery a "must have" pro domácnost? "Bílý ocet je náš bestseller. Lidi překvapilo, jak skvěle čistí. Mezi další hity patří unikátní uničističe, odflekovač a perkarbonát sodný - na skvrny od potu, pampelišek i bublifuku. A v neposlední řadě jedlá soda," vyjmenovává. Díky těmto produktům byste neměli mít problém udržet svůj dům i šatník v čistotě.

Když úklid léčí

Brožová není jen ikonou úklidu. Stala se i příkladem toho, že můžete vynikat v tom, co vás vlastně moc nebaví. "Úklid mě nikdy nebavil. Ale snažím se ho přetavit v něco pozitivního. Pustím si hudbu, vytřu podlahu a čistím u toho i hlavu. Úklid je moje malá meditace," říká a zároveň přiznává, že ujíždí na vysávání. "Zbožňuju, jak ten nepořádek chrastí v té trubici. A baví mě, jak mi to hned mizí před očima," směje se.

I díky své upřímnosti je úspěšná jak v práci, tak i na sociálních sítích. Autenticitu považuje za klíčovou. Po období delegování obsahu na svůj tým se vrátila zpět za kameru - a od září plánuje Instagram opět rozjet "naplno a po svém".

A co je podle ní jedním z jejích nejzásadnějších tipů? Zapojit do úklidu celou rodinu. Tedy i děti. Její desetiletá dcera má na starosti celý svůj pokoj, skoro sedmiletý syn zase třeba třídění hraček a pomoc v kuchyni. "Děti to samozřejmě nebaví. Ale je to jejich povinnost - stejně jako čištění zubů. Nepředstírám, že to dělají s radostí. Ale dávám jim najevo, že jsou součástí domácnosti - a tím pádem se podílejí i na pořádku," doplňuje.

"Chtěla bych vzkázat hlavně ženám, aby se nebály zapojovat celou rodinu do úklidu, protože sama vím, jak je extrémně těžké, když je to jenom na jednom člověku. Je to opravdu psychicky i fyzicky náročné a byla bych ráda, kdyby se každá žena ve své domácnosti cítila dobře. Toho ale nedosáhne tak, že zrychlí, rozpůlí se nebo udělá víc pětiminutovek. Ale dosáhne toho tak, že si dovolí zapojit rodinu. Na úklidu domácnosti by se měli podílet všichni, kdo v ní žijí," sděluje důrazně.

Kniha a nový byznys

To ale není vše. Kateřina je kreativní a zároveň jí nechybí odvaha. Proto se před časem rozhodla vyjít ze své komfortní zóny a lidem své znalosti a triky předala i prostřednictvím vlastní knihy. I když psaní nikdy neholdovala, nakonec podlehla a s podporou nakladatelství vytvořila příručku, která není jen o úklidu, ale hlavně o tom, jak se nezbláznit z očekávání a přestat si vše vyčítat.

"Chtěla jsem, aby si čtenáři odnesli, že běžný nepořádek je normální. Ale když se z něj stane chronický, začíná nás dusit. A pak už nejde jen o drobky na podlaze," tvrdí.

Ještě větší výzva ji však čeká v nedaleké budoucnosti. Rozjíždí totiž byznys s kosmetikou. "Chtěla bych, aby má kosmetika byla stejně univerzální jako mé produkty pro úklid. Zároveň půjde i o doplňky pro ženy při menstruaci. Celkově bych ženám chtěla dopřát pohodu a klid v té péči o sebe samu," uzavírá. A pokud jste zvědaví a chtěli byste vědět, jak se její kosmetika bude jmenovat, máte smůlu. Název nového projektu si totiž zatím nechává pro sebe.