Matka Bohyně. Vůdkyně sekty byla vtělením Kleopatry, Marilyn Monroe i Ježíše

Tehdy Amy Carlson narazila na jednom spirituálním fóru na muže z Colorada, který ji přesvědčil, že v ní dřímají nadpozemské schopnosti. Opustila rodinu, přestěhovala se za ním, a postupně se začala prezentovat jako "Matka Bohyně". Označovala se za reinkarnaci Ježíše, Johanky z Arku, Kleopatry, Marilyn Monroe či havajské bohyně Pelé. Úkolem jejího 534. vtělení prý bylo zachránit planetu Zemi a "převibrovat" lidstvo do vyšší, páté dimenze.
Bizarní reality show v přímém přenosu
Učení Love Has Won vycházelo z New Age, prolínalo se v něm také klasické náboženství a konspirační teorie - od antisemitismu až po popírání holocaustu. Carlson a její následovníci věřili například v mimozemská spiknutí, proti nimž měla Matka Bohyně bojovat.
Hnutí bylo specifické hned v několika oblastech, jak uvádí web Náboženský infoservis. Nejen, že vůdčí osobností byla žena, ale společenství na rozdíl od mnoha jiných zaznamenávalo takřka veškerou svou činnost prostřednictvím videí a živých vysílání na internetu, hlavně na YouTube.
"Zdá se to být jako něco nového na poli náboženství. Internet samozřejmě velmi ovlivňuje náboženská společenství, ale ovlivňuje různým způsobem. A tady se zdá, že možná vzniká něco skutečně nového, totiž že to náboženské společenství žije na internetu a že téměř všechno je s takovou heroickou upřímností nebo poukazem na pravdu, že nemají co skrývat," vysvětluje přední religionista Zdeněk Vojtíšek.
Diváci sledovali nejen duchovní poselství, ale i hádky, alkoholové excesy i Carlsoniny výbuchy vzteku. Členové hnutí také zcela otevřeně a hojně holdovali alkoholu a rekreačním drogám - od marihuany až po extázi.
Ekonomika spásy
Love Has Won se neživilo pouze vírou. Komunita fungovala jako podnik s alternativní medicínou. Nabízelo duchovní terapie, prodávalo krystaly. "Kmenovým artiklem bylo koloidní stříbro, které mělo fungovat jako takový všelék," vysvětluje Vojtíšek s tím, že ho dokonce prezentovali jako lék na covid-19. Sama Carlson ho užívala tak intenzivně, že její kůže získala nevratný modravý nádech.
Bizarní "svatyně" pro vůdkyni
Na jaře 2021 Amy Carlson zemřela ve věku 45 let na cestách po USA. Pitva potvrdila, že příčinou byla kombinace alkoholismu, anorexie a dlouhodobého užívání koloidního stříbra. Její následovníci tělo naaranžovali tak, aby to vypadalo, že spí a převáželi ho několik států zpátky na základnu v Coloradu. Tam ho pak v mumifikovaném stavu po několika dnech objevila policie - Amy byla zabalená do spacáku, "střežená" plyšovými hračkami, ověšená vánočními řetězy a kolem očí měla nanesený třpytivý make-up.
Samozvaní spasitelé
Svět různých náboženských společenství, hnutí a sekt bývá spletitý a zvenčí obtížně pochopitelný. Aktuálně.cz v seriálu článků mapuje manipulaci, fanatismus a zneužívání moci, kde se víra stává nástrojem a naděje iluzí. Odhalte mechanismy, které vedou lidi do područí charismatických vůdců, a poznejte příběhy těch, kteří v nich ztratili vše.
Sedm členů bylo obviněno z manipulace s mrtvolou, nakonec však vyvázli bez trestu. Smrt Matky Bohyně hnutí ochromila, ale úplně ho neukončila. Část členů dnes pokračuje v šíření její nauky pod jinými názvy a nabízí dál ezoterické produkty i "průvodce do páté dimenze".