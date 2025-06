Hrozí vám demence? Vědci našli způsob, jak onemocnění zachytit dlouho před diagnózou

Zhoršené vidění nemusí být jen o brýlích. Vědci z britské Loughboroughské univerzity přišli se zajímavým zjištěním: problémy se zrakem mohou být jedním z prvních signálů budoucí demence. Dokonce už 12 let před její diagnózou.

Vědci sledovali přes 8 600 zdravých lidí po dobu několika let. U více než 500 z nich se nakonec demence rozvinula. A co je spojovalo? Mimo jiné horší výsledky v testech zrakové citlivosti. Účastníci měli například stisknout tlačítko, když spatří trojúhelník mezi pohybujícími se tečkami. Ti, kteří později onemocněli, reagovali pomaleji.

Důvod? Oblasti mozku zodpovědné za zrak mohou být nemocí zasaženy dřív než ty, co souvisejí s pamětí. Zrakové testy tak mohou odhalit změny dřív než klasické paměťové testy.



Co všechno se může měnit?

Například citlivost na kontrast, schopnost vnímat barvy (hlavně zeleno-modrou) nebo schopnost "filtrovat" rušivé podněty. To může ovlivnit i bezpečnost například při řízení auta. Lidé také hůř ovládají pohyby očí a mívají potíže s rozpoznáváním tváří. Zatímco zdravý mozek si při rozhovoru skenuje oči, nos a ústa, lidé s demencí tento vzorec nedodržují a při dalším setkání si tvář nepamatují.

Zajímavostí je, že vědci zkoumali i opačný směr - jestli mohou pohyby očí zlepšit paměť. A vypadá to, že ano! Například čtení nebo sledování televize nutí oči neustále se hýbat, což může mozek "trénovat". Studie dokonce ukazují, že rychlé pohyby očí zleva doprava mohou podpořit paměť, i když zatím hlavně u praváků. Proč? To zatím nikdo neví.

Používat zrak jako nástroj pro včasné odhalení demence by tedy mohlo být velmi užitečné. Technologie k tomu existují, ale jsou zatím drahé a složité. Než se dostanou do běžné praxe, může být nejlepší prevencí prostě číst, dívat se kolem sebe a zapojovat mozek i oči co nejvíce. Protože kdo dobře vidí, možná i lépe myslí.

Zdroj: ScienceAlert.com