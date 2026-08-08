Zapomenuté přístroje, obvazy na stolcích a v chodbách stále citelný pach dezinfekce. Tahle německá nemocnice je už pár let opuštěná. Personál ze dne na den odešel, část vybavení ale zůstala. Přestože kolem objektu kroužila ostraha, prázdné operační sály urbexerka Lost in Time dokázala zdokumentovat. Brzy tu místo lékařů budou žít lidé. Tohle je její svědectví.
Přijíždím k budově nemocnice a parkuji na přilehlém parkovišti. Jdu na jistotu.
Pokud bych měla počítat i rychlý noční průzkum jen s mobilem v ruce, jsem tu už podruhé. Vím, co mě čeká, kde jsou ty nejlepší místnosti, a těším se, až si to pořádně nafotím.
Plán mi ale kazí přijíždějící auto security. Chvíli na mě divně koukají, ale s chlebem v ruce nevypadám jako škodná, a tak se dál věnují své práci. Já se mezitím přesouvám do parku a sleduji počínání dvojice. Mám krásný výhled na vstup do budovy a tiše se modlím, aby na něj ti dva nepřišli.
Oni mezitím obchází budovu, lomcují s bočními dveřmi tak moc, až si říkám, že je snad vylomí, a nakonec si to vykračují přes park zpět k autu. Nechci být zlá, ale buď tu práci dělají první den, nebo nebudou nejostřejší tužky v penále. Stačilo by jít po chodníku poděl budovy a nezkracovat si cestu – hned by věděli, že je budova otevřená a hojně navštěvovaná lidmi.
Jedny dveře vyrvou z pantů, druhé ignorují
Mně osobně je to fuk, ale přijde mi to jako lajdáctví. Po chvíli si pípnou čip zpět u hlavního vchodu a mizí stejnou cestou, kterou sem přijeli. Beru techniku a nemůžu se přestat podivovat nad jejich počínáním. Jedny dveře div nevyrvou z pantů a druhé naprosto ignorují. No co, letos má dojít k vyklizení objektu a následné přestavbě na byty, takže je to vlastně jedno.
Procházím jedno patro po druhém a fotím to, co tu ještě zbylo. Nejvíce se těším na operační sály, pochopitelně. Tady ještě zůstala světla, lehátka i přístroje. Zbytek vybavení byl odvezen už dávno.
Ale ani ordinace nezůstaly úplně prázdné. Sterilní hadičky, obvazy, popisky na skříních, kde kdysi byly léky, CT nebo rentgen. Přidejte k tomu pach dezinfekce, tmavé chodby a máte dokonalou hororovou atmosféru. Je to celkem děsivé a necítím se tu dobře, ale zvědavost je silnější a navíc vím, že mi tu nic nehrozí. Jak jsem ale již řekla, tohle všechno bude již brzy minulostí.
Lékaři odešli o tři roky dříve
Jaké jsou tedy plány a jak to tu kdysi vypadalo? Pohodlně se usaďte, dáme si malé historické okénko.
Budova vznikla v roce 1907 a uzavřená je od roku 2019. Příčinou byl nedostatek lékařů a asistentů, a tak nebylo možné zajistit nepřetržitý provoz. Zároveň budova nesplňovala moderní požadavky na efektivní nemocniční péči.
Německo navíc už řadu let tlačilo na centralizaci péče. To znamená uzavření menších nemocnic a přesun do větších center s více specialisty a moderním vybavením. Právě centralizace rozhodla o uzavření, které se původně plánovalo na rok 2022, ale problémy s personálem to uspíšily a k uzavření došlo o tři roky dříve.
Za provozu zde fungovala tři oddělení, která měla celkem 60 lůžek: ORL, chirurgie a interna. To zahrnovalo například operace ramen, cévní chirurgii, akutní úrazovou medicínu, plastické a rekonstrukční operace po úrazech, operace rukou a mnoho dalšího.
Lékařská péče se přesunula do větších zařízení v regionu a zde dojde k přestavbě na byty. Celý projekt začne už v letošním roce a dokončen má být přibližně za dva roky.
Zdroj: autorský text
Když ne slavná šachistka, tak respektovaný soudce. Tisza má nového kandidáta na prezidenta
Maďarská vládní strana Tisza vybrala bývalého předsedu nejvyššího soudu Andráse Baku za svého kandidáta na prezidenta, informovaly tiskové agentury. Očekává se, že András Baka bude v úterý zvolen v parlamentu novou hlavou státu.
ŽIVĚ Ukrajinské drony zasáhly rafinerii v jihoruském městě Ilskij, v podniku hoří
Ukrajinské drony opět zaútočily na ilskou rafinérii na jihu evropského Ruska. V podniku vypukl požár, nálet si vyžádal pět raněných, informoval krizový štáb Krasnodarského kraje. Rafinerie ve městě Ilskij je jedním z největších petrochemických závodů na jihu Ruska, zvládne zpracovat přibližně 6,6 milionu tun ropy ročně.
Dron s velkým množstvím výbušnin explodoval v Bulharsku poblíž plynovodu
Dron v sobotu vnikl z Rumunska do bulharského vzdušného prostoru a explodoval poblíž plynovodu. Oznámil to podle tiskových agentur bulharský premiér Rumen Radev. Dron podle něj nesl velké množství výbušnin, píše agentura DPA.
Messiho zasáhla rodinná tragédie. Přišel o otce, který stál za jeho kariérou
Lionela Messiho zasáhla těžká ztráta. V rodném Rosariu zemřel jeho otec Jorge, muž, který ho provázel prakticky celou kariérou.
Sparta na turné v USA zažila ovace, bitku i naprostý bizár. Obránce Hojera nakopl rozhodčí
Nabídka ke zcela výjimečné návštěvě, i když vede hodně daleko od domova, se neodmítá. A tak 10. srpna 1926, tedy před sto lety, se fotbalisté pražské Sparty na pozvání Sparty Chicago vydali přes oceán do Ameriky. Nejprve vlakem do Barcelony a potom parníkem Columbus do newyorského přístavu.