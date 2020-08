Ochránci zvířat mají radost. Zoo výstředního chovatele ze seriálu Tiger King zavřela

Zoologická zahrada výstředního chovatele přezdívaného Joe Exotic, který se nechvalně proslavil v letošním seriálovém hitu Tiger King, má dočasně utrum. Americké ministerstvo zemědělství totiž Jeffu Loweovi, který se o zoo staral v době, kdy Exotic nastoupil do vězení, přerušilo povolení k jejímu provozování.

Američan Joseph Allen Maldonado-Passage, známý spíše pod pseudonymem Joe Exotic, se proslavil jako excentrický chovatel kočkovitých šelem. Vybudoval vlastní zoologickou zahradu, kam postupně nastěhoval skoro dvě stovky zvířat, a společnost Netflix o něm natočila dokumentární sérii Tiger King. Ta se během letošní pandemie koronaviru stala celosvětovým hitem.

Dokument sleduje především Exoticovy vyhrocené spory s aktivistkou za ochranu velkých koček Carole Baskinovou. Soud letos Exotica poslal na 22 let do vězení za to, že Baskinovou plánoval nechat zavraždit nájemným zabijákem. O zoo se proto začal starat jeho obchodní partner Jeff Lowe.

Veřejná pozornost, kterou seriál k chovatelovým kontroverzním aktivitám přilákal, nyní vyústila až v situaci, kdy se americké ministerstvo zemědělství rozhodlo zoologické zahradě přerušit licenci. Lowe v reakci na to uvedl, že park Greater Wynnwood Exotic s okamžitou platností zavře. Informoval o tom britský list The Guardian.

Lowe připustil, že zároveň cítil sílící tlak ze strany neziskové organizace PETA bojující za práva zvířat. "Tiger King nám změnil život. Přinesl nám větší pozornost, než si jakýkoli člověk zaslouží, ať už v dobrém, či ve zlém. Je pravděpodobné, že cílem bláznů z řad ochránců zvířat budeme i nadále, ale jsme na to připraveni," řekl Lowe.

Letos v červnu federální soud nařídil, aby byla Exoticova zoo převedena do vlastnictví Baskinové, která už na Floridě vede přírodní rezervaci. Lowe, který je současným majitelem, dostal 120 dní na to, aby areál opustil. Ve svém facebookovém příspěvku pak napsal, že se povolení k provozování parku vzdal dobrovolně ještě předtím, než mu ho odebral soud. Podle svých slov už byl unavený falešnými obviněními ze strany organizace PETA.

Ministerstvo zemědělství licenci přerušilo na 21 dnů s tím, že mezitím zhodnotí, v jakém stavu zvířata v zoo jsou, a následně zváží další kroky. Podle mluvčí organizace PETA Brittany Peetové by měl Low o povolení přijít nejlépe natrvalo. "Terorizování tygrů by brzy mohlo skončit. Těšíme se, až budou dlouhodobě trpící zvířata převezena na vhodné místo," doplnila aktivistka.