Benative
13. 1. Edita
Obyčejný panelák? Rozhodně ne. Poznejte Begich Towers alias město pod jednou střechou

Nikola Bernard
Nikola Bernard
Nikola Bernard

Na první pohled vypadá Whittier na Aljašce jako nudné a ospalé městečko. Přesto jde o jedno z nejzajímavějších míst Spojených států. Proč? Téměř všichni místní obyvatelé žijí v jediné budově, kde najdete byty, poštu, kliniku i třeba kostel. A dostanete se sem lodí nebo jediným jednopruhovým tunelem, který vede skrz hory.

Součást vojenského plánu

Dokázali byste žít 24/7 v jednom komplexu?
Dokázali byste žít 24/7 v jednom komplexu?Foto: Profimedia

Většina z přibližně 200 až 272 obyvatel Whittieru (čísla se v průběhu let mírně liší) bydlí ve čtrnáctipodlažní budově zvané Begich Towers Condominium. A právě díky ní se Whittieru přezdívá „město pod jednou střechou“.

Budova byla dokončena v roce 1957 a původně sloužila jako armádní kasárna během studené války. Tehdy nesla název Hodge Building a byla součástí ambiciózního vojenského plánu - americká armáda chtěla v oblasti vybudovat komplex až dvanácti vícepodlažních věží. Nakonec ale vznikly pouze dvě – Hodge Building a Buckner Building. A zatímco Buckner je od roku 1966 opuštěná, Hodge Building našla nové uplatnění.

