Na první pohled jde o banální a spíše společensky trapný zvyk, který většina lidí vnímá jen jako drobný prohřešek hygieny. Jenže právě takové každodenní návyky se dnes dostávají pod drobnohled vědy. A někdy odhalují překvapivé souvislosti. Jednou z nich je i hypotéza, že by dloubání v nose mohlo mít nepřímý vztah k rozvoji obávané choroby.
Zní to přehnaně? Možná. Ale nové poznatky naznačují, že spojení mezi nosem a mozkem je mnohem přímější i citlivější, než jsme si dlouho mysleli.
A tak se nos tak trochu stává „tajnou bránou“ do mozku.
Výzkum vedený vědci z australské Griffithovy univerzity se zaměřil na bakterii Chlamydia pneumoniae, která běžně způsobuje zápal plic - a kterou zároveň nalezli u většiny postižených pozdní formou demence.
Klíčové zjištění experimentu? U myší dokázala tato bakterie proniknout do mozku přímo z nosní dutiny, a to podél čichového nervu, který propojuje nos a mozek.
Jakmile se bakterie dostala do mozku, spustila procesy spojené s Alzheimerovu chorobou. Včetně tvorby beta-amyloidu – proteinu, jehož shluky jsou jedním z hlavních znaků tohoto onemocnění. „Jsme první, kdo ukázal, že Chlamydia pneumoniae může jít přímo z nosu do mozku,“ shrnul neurovědec James St John.
Nebezpečné narušení sliznice
Samotná bakterie však není jediný problém. Klíčovým faktorem je poškození nosní sliznice: studie ukázala, že když byla tato jemná tkáň narušena, infekce se šířila výrazně snadněji a rychleji. A právě zde se dostává ke slovu dloubání v nose, které může mikroskopicky poškodit vnitřní výstelku nosu a tím potenciálně otevřít cestu patogenům směrem k mozku.
Než ale začnete panikařit, je potřeba zdůraznit zásadní věc: většina těchto zjištění pochází z experimentů na myších, nikoli na lidech a podle odborných přehledů zatím neexistuje důkaz, že by dloubání v nose přímo způsobovalo Alzheimerovu chorobu. Spíše se ukazuje možný mechanismus, jak by infekce a záněty mohly přispívat k procesům, které s Alzheimerem souvisejí – například k neurozánětu nebo ukládání amyloidu.
Součást mnohem většího příběhu
Zajímavé je i to, že poruchy čichu patří mezi časné příznaky právě tohoto onemocnění – a často se objevují ještě před ztrátou paměti - což jen potvrzuje, že oblast nosu a čichového nervu je pro vědce klíčovým „bojištěm“, kde se může rozhodovat o prvních krocích neurodegenerace.
Zatím ale nejde o důvod k obavám. Toto zjištění by spíše mělo vést k zamyšlení nad každodenními návyky. Nyní tedy stačí, abyste se vyhýbali poranění nosní sliznice, dbali na hygienu rukou a řešili opakované nutkání k dloubání (např. kvůli stresu či úzkosti).
Jak shrnují odborníci: vztah mezi tímto zvykem a Alzheimerem je zatím nepřímý a neprokázaný, ale biologicky „dává smysl“ natolik, že stojí za další výzkum. Možná tedy nejde o to, že by jedno špatné gesto rozhodovalo o našem zdraví. Spíš o připomínku, že i zdánlivě bezvýznamné detaily každodenního života mohou být součástí mnohem většího příběhu – příběhu o tom, jak chránit náš mozek.
VIDEO: Zvykli jsme si na pohodlí, které už nebude. Ze sítí nám měkne mozek, říká ekonom
Zdroj: Nature, Griffith University, Springer Nature, Science Alert, National Library of Medicine, Health Line
Leporelo bezzubých vtipů. Hašteřivá komedie Někdo to rád v Plzni je novodobý Kameňák
Tým českých hitmakerů po Ženách v běhu, Sladkém životě či Srdcích na dlani bere kina útokem prostřednictvím další lokální řachandy s plakátovým ansámblem a prostoduchými ambicemi. Dříve úspěšná formulka produktového filmu už jen marně hledá recept a výsledkem je pouze kašírovaná trapnost.
Video obletělo svět: Velikonoce u Trumpa se zvrhly, takový proslov nikdo nečekal
Velikonoční pondělí v Bílém domě bývá tradičně spojeno s dětským smíchem, velikonočními pochutinami a příjemnou atmosférou. Letos se však slavnostní „Easter Egg Roll“ proměnil v nečekaně bizarní podívanou, v níž se mísila velikonoční symbolika s ostrou politickou rétorikou a varováními před válkou.
„Existují i horší varianty této drogy.“ Expert popsal příznaky závislosti na kratomu
Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.
Tři hodiny se zamračeným Babišem. Ministr za SPD se ocitl pod nebývalým tlakem
Stačilo pár dnů ve funkci a hned si popudil řadu voličů SPD i její politiky, když mluvil o své cestě na Ukrajinu nebo nákupu letounů F-35. Po několika týdnech, když představoval dříve naplánovaný astronomický růst obranného rozpočtu pro příští roky, zase naštval premiéra Andreje Babiše. A byť se od té doby Jaromír Zůna snaží mluvit a neříct přitom nic, jeho ministerská pozice je stále slabší.