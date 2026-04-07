Obyčejný, ale nebezpečný zlozvyk? Dloubání v nose může být spojeno se známou chorobou

Nikola Bernard

Na první pohled jde o banální a spíše společensky trapný zvyk, který většina lidí vnímá jen jako drobný prohřešek hygieny. Jenže právě takové každodenní návyky se dnes dostávají pod drobnohled vědy. A někdy odhalují překvapivé souvislosti. Jednou z nich je i hypotéza, že by dloubání v nose mohlo mít nepřímý vztah k rozvoji obávané choroby.

Zdánlivě bezvýznamné detaily každodenního života mohou být součástí mnohem většího příběhu – příběhu o tom, jak chránit náš mozek.Foto: Shutterstock
Zní to přehnaně? Možná. Ale nové poznatky naznačují, že spojení mezi nosem a mozkem je mnohem přímější i citlivější, než jsme si dlouho mysleli.

A tak se nos tak trochu stává „tajnou bránou“ do mozku.

Výzkum vedený vědci z australské Griffithovy univerzity se zaměřil na bakterii Chlamydia pneumoniae, která běžně způsobuje zápal plic - a kterou zároveň nalezli u většiny postižených pozdní formou demence.

Klíčové zjištění experimentu? U myší dokázala tato bakterie proniknout do mozku přímo z nosní dutiny, a to podél čichového nervu, který propojuje nos a mozek.

Jakmile se bakterie dostala do mozku, spustila procesy spojené s Alzheimerovu chorobou. Včetně tvorby beta-amyloidu – proteinu, jehož shluky jsou jedním z hlavních znaků tohoto onemocnění. „Jsme první, kdo ukázal, že Chlamydia pneumoniae může jít přímo z nosu do mozku,“ shrnul neurovědec James St John.

Nebezpečné narušení sliznice

Samotná bakterie však není jediný problém. Klíčovým faktorem je poškození nosní sliznice: studie ukázala, že když byla tato jemná tkáň narušena, infekce se šířila výrazně snadněji a rychleji. A právě zde se dostává ke slovu dloubání v nose, které může mikroskopicky poškodit vnitřní výstelku nosu a tím potenciálně otevřít cestu patogenům směrem k mozku.

Než ale začnete panikařit, je potřeba zdůraznit zásadní věc: většina těchto zjištění pochází z experimentů na myších, nikoli na lidech a podle odborných přehledů zatím neexistuje důkaz, že by dloubání v nose přímo způsobovalo Alzheimerovu chorobu. Spíše se ukazuje možný mechanismus, jak by infekce a záněty mohly přispívat k procesům, které s Alzheimerem souvisejí – například k neurozánětu nebo ukládání amyloidu.

Součást mnohem většího příběhu

Zajímavé je i to, že poruchy čichu patří mezi časné příznaky právě tohoto onemocnění – a často se objevují ještě před ztrátou paměti - což jen potvrzuje, že oblast nosu a čichového nervu je pro vědce klíčovým „bojištěm“, kde se může rozhodovat o prvních krocích neurodegenerace.

Zatím ale nejde o důvod k obavám. Toto zjištění by spíše mělo vést k zamyšlení nad každodenními návyky. Nyní tedy stačí, abyste se vyhýbali poranění nosní sliznice, dbali na hygienu rukou a řešili opakované nutkání k dloubání (např. kvůli stresu či úzkosti).

Jak shrnují odborníci: vztah mezi tímto zvykem a Alzheimerem je zatím nepřímý a neprokázaný, ale biologicky „dává smysl“ natolik, že stojí za další výzkum. Možná tedy nejde o to, že by jedno špatné gesto rozhodovalo o našem zdraví. Spíš o připomínku, že i zdánlivě bezvýznamné detaily každodenního života mohou být součástí mnohem většího příběhu – příběhu o tom, jak chránit náš mozek.

Zdroj: Nature, Griffith University, Springer Nature, Science Alert, National Library of Medicine, Health Line

2026 White House Easter Egg Roll at the White House in Washington

Video obletělo svět: Velikonoce u Trumpa se zvrhly, takový proslov nikdo nečekal

Velikonoční pondělí v Bílém domě bývá tradičně spojeno s dětským smíchem, velikonočními pochutinami a příjemnou atmosférou. Letos se však slavnostní „Easter Egg Roll“ proměnil v nečekaně bizarní podívanou, v níž se mísila velikonoční symbolika s ostrou politickou rétorikou a varováními před válkou.

Petr Popov - lékař

„Existují i horší varianty této drogy.“ Expert popsal příznaky závislosti na kratomu

Užívání kratomu si za loňský rok v Česku vyžádalo život 17 lidí. Mezi mladými a dospívajícími podle odborníků spotřeba kratomu v posledních letech prudce roste. Děti ani rodiče přitom často nemají tušení o rizicích. Proč je kratom tak populární? Jak se závislost na něm projevuje a jak se léčí? Ve Spotlightu Terezy Engelové vysvětlil lékař, adiktolog a primář Sanatoria Libella Petr Popov.

Dokonce i oficiální fotky, které po extrémně dlouhé schůzce Jaromíra Zůny s Andrejem Babišem zveřejnilo ministerstvo obrany, zachycují hodně nespokojený výraz premiéra.

Tři hodiny se zamračeným Babišem. Ministr za SPD se ocitl pod nebývalým tlakem

Stačilo pár dnů ve funkci a hned si popudil řadu voličů SPD i její politiky, když mluvil o své cestě na Ukrajinu nebo nákupu letounů F-35. Po několika týdnech, když představoval dříve naplánovaný astronomický růst obranného rozpočtu pro příští roky, zase naštval premiéra Andreje Babiše. A byť se od té doby Jaromír Zůna snaží mluvit a neříct přitom nic, jeho ministerská pozice je stále slabší.

