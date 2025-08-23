Magazín

Obvinění ze znásilnění i domácího násilí. Kdo je černá ovce norské královské rodiny?

Z pohádkového dětství v paláci až k obvinění ze znásilnění: život Mariuse Borga Hoibyho, nevlastního syna norského korunního prince Haakona, dostal nečekaně temný spád. Osmadvacetiletý muž čelí obvinění z 32 trestných činů - včetně útoků na ženy či domácího násilí. Pokud bude uznán vinným, může skončit až na deset let za mřížemi. Jaký je příběh černé ovce norské královské rodiny?
Navzdory sílícímu tlaku se norská královská rodina vyjadřuje k případu spíše zdrženlivě.
Marius Borg Hoiby se nenarodil jako princ. Syn norské korunní princezny Mette-Marit je sice pevnou součástí královské rodiny a smí nazývat královský palác v Oslu svým domovem, přesto je jeho postavení v královské rodině poměrně nejednoznačné. Jeho sestrou je jednadvacetiletá princezna Ingrid, bratrem devatenáctiletý princ Sverre Magnus. Proč tedy technicky vzato princem není?

Norská královská rodina.
Hoibymu byly sotva dva roky, když se jeho matka, tehdy ještě Mette-Marit Tjessem Hoiby, seznámila v roce 1999 prostřednictvím společných přátel s norským korunním princem Haakonem. Byla tou dobou po rozchodu, měla už malého syna a sotva by ji mohlo napadnout, že se zamiluje právě do budoucího krále.

Navzdory rozdílným světům, z nichž oba pocházeli, princ Haakon Mette-Marit okouzlil a začal o ni usilovat. Znal její minulost: Mette-Marit pracovala jako servírka ve víru nočního života v Oslu, její bývalý partner se navíc v minulosti potýkal s drogovou závislostí. Přesto Haakon věřil, že právě ona je ta pravá. Přijal proto i jejího malého syna Maria a požádal svého otce, krále Haralda V., o svolení k sňatku.

Jak šel čas, Hoiby celému světu ukázal, že zdědil kus matčiny nespoutanosti.
Ten Haakona musel chápat víc než kdokoliv jiný - sám kdysi musel bojovat za to, aby si mohl vzít "obyčejnou dívku", Sonju Haraldsen, dnes královnu Norska. Proto svolil a Haakon mohl Mette-Marit 1. prosince 2000 požádat o ruku.

Veřejnost však tak nadšená nebyla. Dokonce se objevily hlasy, že by se měl korunní princ vzhledem k minulosti své vyvolené vzdát nástupnictví. Mette-Marit proto týden před obřadem vystoupila na tiskové konferenci. Odsoudila drogy a omluvila se za své divoké mládí. "Moje rebelie byla silnější než u většiny ostatních. Žila jsem bouřlivý život," řekla tehdy. "Chci zdůraznit, že drogy odsuzuji. Minulost už změnit nemohu a doufám, že ji média nechají být."

Když se pár 25. srpna 2001 vzal v katedrále v Oslu, všechny pochybnosti se rozplynuly. Nevěsta při hodinovém obřadu plakala štěstím a na balkoně paláce ukázala veřejnosti i svého čtyřletého syna. Marius se tak znenadání stal součástí velkého příběhu norské monarchie.

Marius Borg Hoiby
Jak šel čas, Hoiby celému světu ukázal, že zdědil kus matčiny nespoutanosti. V roce 2012 na sebe upoutal pozornost, když na svém Instagramu zveřejňoval místa pobytu celé královské rodiny. Dnes čelí osmadvacetiletý muž daleko závažnějším obviněním.

Marius Borg Hoiby je obviněn z celkem 32 trestných činů, včetně znásilnění a ublížení na zdraví. Norská policie k dřívějším obviněním přidala deset nových a zveřejnila i další podrobnosti. Hoiby se měl dopustit znásilnění čtyř žen a domácího násilí na bývalé partnerce pod vlivem drog. Též měl nelegálně natáčet řadu žen bez jejich vědomí a souhlasu, a to včetně záběrů na jejich genitálie. Činy měl spáchat mezi rokem 2018 a listopadem 2024. V případě odsouzení mu hrozí až deset let za mřížemi.

Navzdory sílícímu tlaku se norská královská rodina vyjadřuje k případu spíše zdrženlivě. Palác odkázal na soudy, které mají rozhodnout, a odmítl další komentáře. Korunní princ Haakon připustil, že situace je "náročná a složitá", jeho manželka Mette-Marit ji popsala jako "velmi těžkou" a přiznala, že rodina vyhledává odbornou podporu a pomoc. Norská prokuratura zároveň zdůraznila, že Hoiby nebude mít u soudu žádné privilegium navzdory svému rodinnému zázemí.

 
