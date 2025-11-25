Magazín

Obří omyl ve vesmíru? Podle nové studie letí sluneční soustava třikrát rychleji

před 7 hodinami
Myslíte si, že sedíte v klidu u kávy? Omyl. Země se točí, obíhá Slunce a celá naše soustava uhání vesmírným prostorem. Až dosud si fyzici mysleli, že vědí, jak rychle. Jenže když se němečtí vědci podívali na vzdálené galaxie novým způsobem, čísla přestala sedět. Podle jejich dat se řítíme vesmírem třikrát rychleji. Pokud mají pravdu, znamená to jediné: v našem základním chápání vesmíru je trhlina.
Nová studie, která tvrdí, že Sluneční soustava se pohybuje třikrát rychleji, než se myslelo, může nabourat dosavadní kosmologické modely.
Nová studie, která tvrdí, že Sluneční soustava se pohybuje třikrát rychleji, než se myslelo, může nabourat dosavadní kosmologické modely.

Jak rychle se vlastně pohybujeme vesmírem? Otázka, která zní jako filozofická úvaha, má ve fyzice konkrétní odpověď. Nebo ji alespoň doteď měla. Podle nové studie týmu z Univerzity v Bielefeldu je naše skutečná rychlost úplně jiná, než se vědci domnívali. Sluneční soustava se podle nich pohybuje víc než třikrát rychleji, než by odpovídalo standardnímu kosmologickému modelu.

A to je pro moderní fyziku velký problém.

Vědci se zaměřili na rozložení takzvaných rádiových galaxií - extrémně vzdálených objektů, které vyzařují silné rádiové vlny. Právě ty dokážou snadno proniknout vesmírným prachem a plynem, takže jsou pro mapování kosmických struktur ideální.

Badatelé vycházeli z jednoduché myšlenky: pokud se sluneční soustava pohybuje určitým směrem, mělo by být v tomto směru vidět o něco více vzdálených galaxií, jakýchsi majáků v hlubokém vesmíru. Vědci mluví o tzv. protivětru. Platí to podobně jako při jízdě autem v dešti - na přední sklo dopadá víc kapek, protože do nich narážíte.

Překvapivý objev bourá zažité pořádky

Když ale výzkumníci zanalyzovali data z dalekohledu LOFAR (Low Frequency Array), velké evropské sítě radioteleskopů, spolu se dvěma dalšími datovými soubory radioteleskopů a pomocí nových statistických postupů odvodili rychlost sluneční soustavy vůči okolnímu vesmíru, narazili na překvapivý nesoulad. Rozdíl mezi "vpřed" a "vzad" byl mnohem větší, než by odpovídalo naší dosud předpokládané rychlosti.

"Naše analýza ukazuje, že sluneční soustava se pohybuje více než třikrát rychleji, než předpovídají současné modely," říká hlavní autor studie Lukas Böhme. A právě to je velký problém. 

Pokud se totiž naše rychlost liší, naznačuje to, že něco v aktuálních modelech, podle kterých chápeme vývoj a stavbu vesmíru od velkého třesku, je špatně. "Tento výsledek jasně odporuje očekáváním založeným na standardní kosmologii a nutí nás přehodnotit naše předchozí předpoklady," dodává Böhme.

Velká výzva před vědci

Pro každodenní život na Zemi nemá nově změřená rychlost žádný dopad. Ani na pohybu planet nebo budoucnosti Slunce se nic nemění. Pro vědce však jde o zásadní signál, že na některých předpokladech současného standardního kosmologického modelu, podle kterého chápeme stavbu a vývoj vesmíru od Velkého třesku, je nejspíš něco špatně.

Jestli bude stačit model upravit, nebo se bude muset vypracovat úplně nový pohled na strukturu vesmíru, ukážou až další výzkumy. Jisté ale je, že tento znamená velkou prasklinu v teorii, která kosmologii dominovala poslední desetiletí. Vědce tak čeká období intenzivního přehodnocování toho, jak vlastně vesmír funguje.

