Americké úřady vyšetřují jednu z největších epidemií cyklosporózy za poslední roky. Mikroskopický parazit způsobil tisíce případů silných vodnatých průjmů, epidemiologové jako zdroj nákazy identifikovali kontaminovaný ledový salát z Mexika, kvůli čemuž musel populární řetězec Taco Bell v několika státech USA tuto surovinu stáhnout z nabídky. Může podobný problém zasáhnout i Česko?
Mikroskopický parazit, o kterém většina lidí nikdy neslyšela, letos v létě naplno zaměstnává americké epidemiology. Ve Spojených státech byly potvrzeny stovky případů cyklosporózy a další tisíce pacientů čekají na laboratorní ověření. Vyšetřovatelé jako zdroj nákazy označili krájený ledový salát dovážený z Mexika.
Do krizového režimu musel přejít i obří řetězec rychlého občerstvení Taco Bell, který surovinu od rizikového dodavatele na neurčitou dobu vyřadil z nabídky. Americké Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) potvrdilo, že 1645 nakažených v pěti státech uvedlo, že před propuknutím symptomů jedli právě v provozovnách tohoto řetězce. Nejvíce se onemocnění rozšířilo v Michiganu.
Parazit, který se schovává v salátu
Původcem onemocnění je jednobuněčný parazit Cyclospora cayetanensis, který napadá tenké střevo člověka. Nemoc se projevuje především silnými vodnatými průjmy, často popisovanými jako „explozivní“. Mezi další příznaky patří bolesti břicha, nadýmání, nevolnost, nechutenství či výrazná únava. Obtíže se navíc mohou vlnovitě vracet po celé týdny.
Inkubační doba se pohybuje mezi dvěma až čtrnácti dny. „Onemocnění probíhá bez horečky, projevuje se nevolností, zvracením, bolestmi břicha, ztrátou chuti k jídlu, případně střídáním průjmu a zácpy. Průjem může trvat i měsíc,“ uvedla pro Aktuálně.cz lékařka Kateřina Fabiánová, zástupkyně vedoucího Oddělení epidemiologie infekčních nemocí Státního zdravotního ústavu (SZÚ).
Na rozdíl od mnoha jiných střevních infekcí se cyklosporóza obvykle nepřenáší přímo z člověka na člověka. K nákaze dochází po konzumaci potravin nebo vody kontaminovaných lidskými výkaly. Nejčastěji jde o čerstvé ovoce, bylinky nebo listovou zeleninu. V minulosti byly s epidemiemi opakovaně spojovány maliny, koriandr, bazalka, hráškové lusky nebo balené salátové směsi.
Proč se infekce nešíří mezi lidmi?
Cyklospora vykazuje jednu biologickou zvláštnost, která ji odlišuje od běžných střevních viróz. Parazit odchází z těla nemocného člověka v neinfekční podobě a musí několik dní až týdnů dozrávat ve vnějším prostředí, než se stane schopným nakazit dalšího hostitele.
Přenos přímým kontaktem mezi lidmi je proto prakticky vyloučen. Teplé a vlhké počasí navíc dozrávání parazita v půdě či vodě urychluje, což vysvětluje typický sezonní výskyt infekce během letních měsíců.
Pro Česko nepředstavuje cyklosporóza v tuto chvíli významné riziko, tuzemští lékaři evidují dlouhodobé minimum případů. „Od roku 2018 do 31. května 2026 byly v informačním systému ISIN registrovány pouze dva případy onemocnění,“ upřesnila Fabiánová.
Jeden případ byl podle ní zaznamenán v roce 2023 po návratu ze Sumatry. Druhý se objevil loni u pacienta bez známé cestovatelské anamnézy, u něhož se nepodařilo zdroj nákazy identifikovat. „Jednalo se o ojedinělý importovaný případ, hromadná nákaza spojená s potravinami nebyla v České republice nikdy evidována,“ doplnila epidemioložka.
Největší riziko hrozí českým cestovatelům
Cyklosporóza je endemická především v tropických a subtropických oblastech světa – zejména ve Střední a Jižní Americe, jihovýchodní Asii, na Blízkém východě a v některých částech Afriky. Právě čeští turisté mířící do těchto destinací tvoří nejrizikovější skupinu.
„Cyklosporóza se vyskytuje u velké části populace rozvojových zemí a téměř všechny případy v Evropě a Severní Americe se omezují na cestující, kteří se vracejí z tropů,“ upozorňuje Fabiánová. V minulosti evropské zdravotnické úřady zaznamenaly rozsáhlejší epidemie například mezi turisty vracejícími se z Mexika, konkrétně z oblíbené oblasti Riviera Maya.
Z pohledu českých turistů představují největší nebezpečí čerstvé potraviny omyté kontaminovanou užitkovou vodou. „Zvážit je potřeba konzumaci čerstvého ovoce a salátové zeleniny, které byly omyty neznámou vodou v zahraničí. Týká se to zejména hlávkového salátu, malin a bylinek,“ varuje epidemioložka ze SZÚ.
Doporučení odborníků zůstávají stejná jako u ostatních exotických střevních infekcí: pít výhradně balenou nebo převařenou vodu, zcela se vyhýbat ledu v nápojích a dávat přednost tepelně upraveným jídlům.
„Stále platí zlaté vodácké a cestovatelské pravidlo: potraviny důkladně zkontrolovat, oloupat, uvařit nebo upéct a vodu pít raději balenou. Parazity spolehlivě zničí až důkladná tepelná úprava,“ upozorňuje Fabiánová. Opatrnost je podle ní namístě i v luxusních hotelových resortech nebo během dovolených typu all inclusive. Právě některé minulé evropské epidemie totiž propukly v destinacích, kde návštěvníci automaticky předpokládali nejvyšší hygienický standard.
Může za to salát z Taco Bell
Řetězec rychlého občerstvení Taco Bell v některých státech USA vyřadil ze svých jídel salát. Společnost sdělila, že rozhodnutí odstranit z nabídky salát bylo učiněno po jednáních s představiteli zdravotnictví a kvůli maximální opatrnosti. „Nejezte pokrmy s krájeným ledovým salátem z Mexika podávané v provozovnách Taco Bell v Indianě, Kentucky, Michiganu, Ohiu a Západní Virginii,“ uvedl Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA).
Komplikace pro seniory a složitá diagnostika
U většiny jinak zdravých jedinců onemocnění po čase odezní samo, případně se léčí cílenou antibiotickou terapií. „Silný vodnatý průjem však může snadno vést k těžké dehydrataci organismu a k nebezpečnému narušení vnitřního prostředí. Vyšší riziko závažného průběhu je u malých dětí, starších jedinců a osob s oslabenou imunitou,“ zdůrazňuje Fabiánová.
Zrádnost parazita spočívá také v komplikované diagnostice. Cyklospora se totiž při běžných střevních potížích rutinně nevyšetřuje a ošetřující lékař musí na tuto možnost pomyslet cíleně.
„V počátku onemocnění není snadné bez specializované laboratorní diagnostiky odlišit, o jakého původce se jedná. Je proto nezbytné znát cestovatelskou anamnézu pacienta, která vyšetření nasměruje správným směrem,“ vysvětluje epidemioložka. Laboratorní ověření se provádí opakovaným vyšetřením vzorků stolice pomocí mikroskopických a molekulárních metod (PCR). Pokud se proto po návratu z exotické dovolené objeví vleklé vodnaté průjmy, křeče nebo extrémní únava, je nutné lékaře na pobyt v zahraničí explicitně upozornit.
Tropické infekce budou v Evropě přibývat
Podle odborníků navíc může význam podobných parazitárních a bakteriálních infekcí v Evropě v následujících letech postupně narůstat. „Změna klimatu s sebou přináší i proměnu spektra infekčních nemocí, které si budou cestovatelé buď ve zvýšené míře přivážet, nebo které se trvale usídlí přímo na evropském území,“ uzavírá Fabiánová.
Tento trend je již dnes patrný například na šíření komárů přenášejících horečku dengue v jižním Středomoří, nebo u klíšťové encefalitidy, jejíž přenašeči se kvůli oteplování posouvají do vyšších nadmořských výšek a severnějších regionů. Ačkoliv cyklosporóza zůstává v českých ordinacích raritou, současná masivní epidemie ve Spojených státech ukazuje, jak rychle dokáže doposud opomíjený patogen paralyzovat potravinový řetězec i veřejné zdravotnictví.
Zdroj: autorský článek, nationalgeographic.com, cdc.gov, gov.uk, szu.gov.cz
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