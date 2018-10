Václav Neckář slaví 75 let. Fanynky dostával do kolen zpěvem i plachým úsměvem

před 1 hodinou

Tu kytaru jsem koupil kvůli tobě, Stín katedrál, Lékořice - to je jen zlomek hitů, kterými se proslavil zpěvák a herec Václav Neckář. Pražský rodák zkoušel štěstí v regionálních divadlech, než v roce 1965 přišel do Rokoka, kde se seznámil s Martou Kubišovou i Helenou Vondráčkovou. S těmi pak vystupoval v populárním triu Golden Kids. Od roku 1971 koncertuje se skupinou Bacily, kde působí i jeho mladší bratr Jan. Neckář se ale proslavil také jako herec, a to v Ostře sledovaných vlacích, Skřiváncích na niti nebo Šíleně smutné princezně. Přestože jej v roce 2002 postihla mozková mrtvice, otřepal se z ní a k hudbě se vrátil. Své narozeniny oslaví koncertem v Ústí nad Labem.