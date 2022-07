Dopravní omezení hyzdí Prahu, ze zelených kuželek jsou koše. Vůle na změnu není

Zelené a bílé kuželky, žulové kvádry, žluto-černé zátarasy a někdy i všechno dohromady na jednom místě. Praha se v posledních letech mění pod záplavou dopravních omezení v ulicích. Radnice se jimi snaží zklidnit dopravu, lidem ale vadí, že bariéry v ulicích nevypadají dobře, navíc je jich stále více a objevují se často i na zbytečných místech.

Nejčastějším terčem kritiky se staly plastové sloupky, někdy nazývané jako kuželky, které se často vyskytují na místech už existujících vodorovných značení pro zákaz předjíždění, otáčení nebo parkování. Dopravní inženýři a vedení městských částí se vesměs shodují, že tyto bariéry chrání nejzranitelnější účastníky provozu - chodce. Přispívají ke zklidnění dopravy v kritických místech, kde řidiči nedbali omezení rychlosti nebo předjíždění.

Na umístění sloupků, žulových kostek nebo žluto-černých bariér navíc dopravní oddělení nepotřebuje stavební povolení, a tak situaci může vyřešit okamžitě.

Přestože se o umístění "mobilních" bariér často hovoří jako o dočasném řešení, na řadě míst už stojí roky a systematická změna zůstává v nedohlednu. Na mobiliář si stěžují občané, Institut plánování a rozvoje i někteří architekti, kteří by ve veřejném prostoru rádi spatřili estetičtější variantu. "Je smutné vidět úsilí mnoha lidí, v současnosti i historicky, kteří se skutečně natrápili s tím, aby našli odpovědi na zadání tak, aby byl výsledek funkční, krásný, trvalý, uměl dobře stárnout, byl místně specifický a pak v tom samém prostoru, hned vedle, vidíte řešení, které se stará jen o to, aby to někomu ulehčilo práci," říká pro Aktuálně.cz popularizátor architektury a architekt Adam Gebrian.

"Josef Pleskot mi kdysi dávno říkal: Adame, uvidíš, jak se ve jménu vyšší bezpečnosti - narážel tehdy na protiteroristická opatření - začne veřejný prostor zaplevelovat úplnými nesmysly. A měl pravdu," dodává.

Přečtěte si více v galerii.