Zámek nad měsíční krajinou. Kastelánka ho zachránila před doly, přišla o rodný dům

Zámek Jezeří v okrese Most je v Česku raritou. Jako memento podkrušnohorských vesnic, které v 80. letech ustoupily uhlí, stojí na hraně dolů a zalesněné krajiny. Přes dvacet let ho spravuje kastelánka Hana Krejčová, která vyrostla v zaniklé vesnici Albrechtice. Díky ní si na zámku člověk připadá jako na návštěvě u někoho doma.

Hana Krejčová měla před maturitou, když buldozery srovnaly se zemí její rodný dům v Albrechticích. Z vesnice obklopené přírodou se i s rodinou přestěhovala na panelové sídliště v Mostu. "Chvíli jsme byli rádi, že máme umakartové jádro a největší výdobytky socialismu. Pak nám ale došlo, o co jsme přišli," vzpomíná Krejčová.

Jako zpěvačka odešla do Prahy, kde stála na prknech Vinohradského divadla v muzikále Bídníci. Něco ji ale stále táhlo zpátky. Koncem 80. let se zasloužila o to, že zámek Jezeří nepodlehl demolici, a v 90. letech se přestěhovala na jeho dvůr, aby spravovala to, co z něj zbylo.

Reportáž vznikla ve spolupráci s audiovizuálním projektem Monument/um, který upozorňuje na ohrožené a méně známé památky. Tvářemi projektu jsou muzikantka a zpěvačka Lenka Dusilová a vizuální umělec Aeldryn.

Každé představení finančně přispívá lidem, kteří usilují o záchranu sakrálních, světských i industriálních staveb převážně v pohraničních regionech. Minulý rok se vybralo téměř čtvrt milionu korun. Druhý ročník proběhne letos v létě.

Podívejte se, jak se zámek i jeho okolí postupně mění a jaká je jeho budoucnost.