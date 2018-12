+22 fotografií

Pražská komorní filharmonie završila oslavy stého výročí založení republiky velmi netradičně. Po hudebních exkurzech do roku 1918, 1938, 1968 a 1988 se vydala do budoucnosti. A zkusila si představit, jak to bude s hudbou za sto let. Foto: Milan Mošna, Václav Hodina