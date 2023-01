Hovězí vývar vaří osm hodin. Bistro v Praze připomíná asijskou ulici a má pořád plno

Bistro An je nový podnik, který koncem loňského roku otevřela rodina Tranova. Nachází se kousek od metra Hradčanská v Praze 6 a stejně jako starší pobočka u Jiřího z Poděbrad se specializuje na tradiční vietnamskou kuchyni. Jídlo se tu nemusí jíst na stojáka, interiér ale připomíná syrovou atmosféru hanojských ulic.

Rodina Tranova v minulosti založila vyhlášený podnik Pho Vietnam Tuan & Lan na Jiřího z Poděbrad a později i Botanica Coffee Truck ve Vršovicích. Začátkem září přenechali rodiče Botanicu novému majiteli a bistro An odkázali svému synovi.

"Po více než 30 letech dřiny v gastru se rodiče definitivně rozhodli jít do zaslouženého důchodu. Vždy jsem je obdivoval a vždy obdivovat budu. Do teď nerozumím, jak dokázali z ničeho vybudovat tolik, přitom být mými rodiči, babičkou i dědou a laskavými lidmi. Jsem na ně upřímně hrdý. Byli to právě oni, kdo stáli v čele vietnamského kulinářství v Česku, když tenkrát vypuklo viet food šílenství," říká Jackie Tran Ahn, který dnes v Praze vede tři další podniky.

Bistro u Hradčanské si vzal za své. Chtěl do Prahy přenést atmosféru hanojských ulic, kde se polévka srká v sedě na chodnících a v pozadí svítí neonové nápisy. Představu se mu podařilo zhmotnit díky spolupráci s architektonickým studiem Neuhäusl Hunal.

"Zásadní pro nás bylo uchopit téma tak, aby bylo relevantní v českém kontextu a vyhnulo se formálním klišé i laciným gestům. Na české interpretaci asijské ulice a její sympatické špíny jsme proto pracovali ve více vrstvách - dispozicemi, materiály i atmosférou," popisují David Neuhäusl a Matěj Hunal. Podívejte se.