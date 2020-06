Je to už 35 let, co měl v kinech premiéru film režiséra Jiřího Menzela podle scénáře Zdeňka Svěráka Vesničko má středisková. A některá místa se v Křečovicích v okrese Benešov vůbec nezměnila. Milovník cestování a Svěrákova humoru Miloslav Krejčí tam nafotil na stejných místech několik scén z filmu. Poznáte je na první pohled?