V malém letadle nad Ruskem. Pilot a fotograf Jiří Pruša vyrazil na unikátní expedici

Pilot a fotograf Jiří Pruša z magazínu Flying Revue vyrazil na další ojedinělou leteckou expedici. Tentokrát nad Rusko, které je pro sportovní piloty v podstatě neprobádanou zemí. Hned na začátku se mu podařil unikátní oblet Moskvy.

V čem je expedice ojedinělá? "Jednoduše tím, že to je Rusko. Letět do tak málo probádané krajiny jako je pro sportovního pilota právě Rusko, mě přitahovalo už delší dobu a teď se mi to konečně podařilo realizovat," říká pilot, kterého čtenáři Aktuálně znají z videoseriálu Extrémní letiště a ze společných fotografických letů nad českou krajinou s fotografem Tomášem Vocelkou.

"Důležitost této expedice vidím i v tom, že může být užitečná i mnoha dalším českým a zahraničním pilotům. Věřím, že přinese nové zkušenosti, a tím pádem i možnosti posunout naše létání zase dál," říká Jiří Pruša, který informace užitečné pro piloty bude sdílet prostřednictvím webu Flying Revue. "U nás ani jinde po světě se toho moc konkrétního o sportovním létání v Rusku neví a není jednoduché ty zkušenosti získat," vysvětluje.

