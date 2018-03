V Londýně vystaví oblečení, šperky i kosmetiku malířky Fridy Kahlo. Věci pochází z mexického muzea

před 2 hodinami

Jaké šaty nosila, čím se krášlila, jakou kosmetiku používala a které léky užívala mexická malířka Frida Kahlo? To na dvou stovkách exponátů, jež pochází z jejího rodného domu a zároveň muzea, známého jako Modrý dům, ukáže od června do listopadu londýnské Victoria & Albert Museum na výstavě pojmenované Frida Kahlo: Making Her Self Up (Nalíčená Frida Kahlo). Součástí bude i 22 barevných tehuánských oděvů, náhrdelníků, jež si umělkyně sama navlékala, či barevných korzetů. Podle kurátorky Claire Wilcoxové nabídne výstava unikátní vhled do toho, jak Kahlo chtěla, aby ji svět vnímal. Připomíná také, že “londýnské” předměty ještě nikdy nebyly vystavné mimo Mexiko. Frida Kahlo zemřela v roce 1954.

autor: Kultura | před 2 hodinami