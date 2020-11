Výstup na Totemový sloup? Krvavé ruce a všude modřiny, říká fotografka

Foto

Patnáct let snila německá lezkyně a fotografka Ulla Lohmannová o tom, že zdolá takzvaný Totemový sloup u tasmánského mysu Cape Hauy. S obrovským vypětím sil se jí to povedlo. "Podívala jsem se dolů na rozbouřený oceán, pak nahoru na nekonečné nebe a najednou jsem byla volná jako pták," vzpomíná na pocity na vrcholu. Její snímky z různých výprav si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Za vším stojí jedna stará fotografie z roku 1995, kterou pořídil fotograf a dobrodruh Simon Carter. Zachytil tehdy majestátní kamenný sloup tyčící se přímo z oceánu, jako by popíral všechny zákony fyziky. Skála s příznačným názvem Totemový sloup vysoká 65 metrů ční z vln poblíž tasmánského mysu Cape Hauy.

Jakmile Ulla Lohmannová tento snímek uviděla, stal se její posedlostí. Věděla, že se na to místo musí dostat. A vylézt až nahoru. Dlouhá kamenná tříska na jihovýchodním cípu Tasmánského poloostrova je totiž jedním z nejcennějších skalpů jak pro lezce, tak pro fotografy.

Ullu Lohmannovou nelákal jen samotný náročný výstup. Totemový sloup byl pro ni výzvou i z fotografického pohledu. "Chtěla jsem tuto útlou skálu zachytit přesně tak, jak působí, když ji vidíte na vlastní oči - že se chystá každou chvíli spadnout," říká žena, která je ambasadorkou firmy Canon.

Na expedici se fotografka a lezkyně připravovala s obrovským zápalem. S manželem Bastim trénovala na lezecké stěně, na útesech i na náročných alpinistických trasách. Když však konečně dorazili na odlehlé místo v Tasmánii, Totemový sloup se zdál být ještě méně přístupný, než čekala.

K patě sloupu se šlo dostat jen slaněním z tasmánských útesů. A když už tam byla, čekala na ni jen skála bičovaná vlnami, vodní tříští a větrem - bez jediného viditelného místa, kde by se šlo zachytit rukou nebo nohou.

"Podívala jsem se, kam hodlám vylézt, a pomyslela si, že se tam snad ani nejde dostat. Byla jsem strašně blízko oceánu, vlny se tříštily o pobřeží, vál silný vítr a hrozně to klouzalo. Kameny byly jako sklo a lezlo se velice těžce. S každou další vlnou jsem byla mokřejší a cesta vzhůru byla stále těžší," vypráví Lohmannová.

I v těchto podmínkách se však dokázala na kluzké a ledové skále zachytit ve skrytých puklinách, malých štěrbinách a na různých výstupcích. Celé hodiny se centimetr po centimetru blížila splnění svého snu. Postup vzhůru byl však velice pomalý. Začínalo se smrákat. A přišla ještě horší věc - Basti, který výstup vedl, uklouzl a poranil si nohu. Když se snažili zjistit vážnost zranění, Ulla se začala obávat, že se nahoru asi nedostane.

"Svaly jsem měla napnuté k prasknutí a z rukou mi tekla krev. Už s Bastiho pomocí byl výstup na hranici mých možností, takže sama bych to nedokázala vůbec. Já jsem však byla odhodlaná to nevzdat - člověk dokáže víc, než si myslí," říká lezkyně.

Nevzdali to, Basti si zabandážoval nohu a postupovali dál. Nakonec lezkyně - s rukama do krve rozedřenýma, pokrytá modřinami a s nohama v jednom ohni - stanula na vrcholku a pořídila i fotku, o které patnáct let snila.

"Podívala jsem se dolů na rozbouřený oceán, pak nahoru na nekonečné nebe a najednou jsem byla volná jako pták," vzpomíná. "Splnila jsem si svůj sen. Dokázala jsem to. Vydrápala jsem se až nahoru."

Fotografická technika použitá na výpravě

