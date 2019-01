před 1 hodinou

Zima ani letos nezastavila recesisty po celém světě, kteří si v lednu dopřávají tradiční jízdu metrem bez kalhot. První happening proběhl už v roce 2002 v New York City a za tu dobu se rozšířil do desítek metropolí včetně Prahy. Před třemi roky se akce poprvé zúčastnili i lidé v moskevském metru, kde se jízda ve spodním prádle nesetkala s pochopením a účastníky vyšetřovala policie. Smyslem každoročního lednového cestování MHD v trenkách a kalhotkách je pobavit běžné cestující. Podívejte se na fotky recesistů z New Yorku.