Top foto 2021: Tornádo očima Tomáše Škody. Byla to událost roku, říká

Seriál Top foto, představující nejlepší snímky fotografů Aktuálně.cz a Hospodářských novin, pokračuje snímky Tomáše Škody. "Na Štědrý den uplynulo půl roku od ničivého tornáda na jižní Moravě a podle mě je to událost uplynulého roku, na kterou by se nemělo zapomenout," říká. Proto se rozhodl své fotografie vybrat právě s důrazem na toto téma.

"Máme za sebou už druhý rok s covidem a troufám si říct, že většina z nás se s touto situací už naučila nějakým způsobem žít," říká fotograf Tomáš Škoda, s jehož snímky se setkávají jak čtenáři Aktuálně.cz, tak i Hospodářských novin.

Když sestavoval svůj letošní výběr fotografií roku, přemýšlel, zda má podobně jako loni prezentovat svoji volnou tvorbu zaměřenou na analogové portréty a street fotografii, nebo naopak ukázat fotografie z reportáží. Nakonec se přiklonil ke druhé možnosti, protože chtěl upozornit na situaci v obcích poničených tornádem, která se ještě zdaleka nevrátila k normálu.

"Uplynulý rok se mi vryje do paměti kvůli jednomu dni a tím byl 24. červen. Pamatuji si, že se kolem osmé hodiny večer začaly objevovat první zprávy o silné ničivé bouři na jižní Moravě. V tu chvíli mi volali z redakce, jestli bych do zasažené oblasti nevyrazil," popisuje Tomáš Škoda. O pár chvil později už bylo jasné, že se nejednalo o bouři, ale o tornádo.

"Přijel jsem k prvnímu policejnímu zátarasu před obcí Hrušky, kam mě zprvu nechtěli pustit, stejně jako celou dlouhou kolonu za mnou. Po několika telefonátech jsem se ale přece jen dostal do centra obce Hrušky, kde jsem kromě nefunkčního pouličního osvětlení neviděl žádné přímé následky tornáda," popisuje Škoda své první dojmy, které se ovšem brzy změnily.

"Vydal jsem se směrem ke kostelu, a už cestou k němu jsem fotografoval zničené domy. Když jsem dorazil ke kostelu, kterému tornádo odneslo věž, v dálce byly ještě vidět blesky z doznívající bouřky, která se na krátkou chvíli vrátila do obce," vypráví fotograf.

Schoval se před silným deštěm u dobrovolných hasičů, kteří mu ukazovali děsivé záběry zachycující okamžiky, kdy tornádo řádilo přímo v obci. Nad ránem se dostal do vedlejší Moravské Nové Vsi. První ranní světlo odhalilo zkázu, která po tornádu zůstala. "Během soboty jsem pak byl ještě v Mikulčicích a Lužicích. Pozdě odpoledne jsem odjel do Brna upravit fotografie a následující den jsem se do oblasti vrátil. To už tam bylo mnoho dobrovolníků, kteří pomáhali místním s odklízením sutin a docházelo i k prvním demolicím," konstatuje. Právě obrovská vlna solidarity Tomáše Škodu na celé tragické události nejvíce překvapila a potěšila.

Naposledy byl na místě 17. prosince. "I když jsou místní lidé většinou z nejhoršího venku, stále je čeká spousta práce na obnově jejich domů a obcí. Neměli bychom na to zapomenout," říká fotograf.

Seriál Top foto představuje práci fotografů, s jejichž snímky se čtenáři mohou setkávat na webu Aktuálně.cz, v Hospodářských novinách a v některých dalších titulech vydavatelství Economia.

První díl byl věnován hlavnímu fotografovi Aktuálně.cz Jakubovi Plíhalovi, druhý pak Lukáši Bíbovi, který pracuje především pro Hospodářské noviny. Ve třetím díle představil své snímky Tomáš Vocelka, který fotografuje především pro Magazín Aktuálně.cz a připravuje rubriku Foto. Čtvrté pokračování patřilo Michalovi Novotnému, jehož reportáže čtenáři nacházejí na Aktuálně.cz. Pátý díl seriálu sestavil Libor Fojtík, který fotografuje pro nejrůznější tituly vydavatelství Economia.

