Top foto 2021: Byl to rok na steroidech, komentuje své nejlepší snímky Lukáš Bíba

Trenér Václav Varaďa by i přes platnou smlouvu až do roku 2027 mohl po sezoně skončit na střídačce extraligového Třince. Podle informací deníku Sport již pětačtyřicetiletý kouč svůj záměr oznámil vedení klubu i hráčům, viceprezident Jan Czudek to pak potvrdil na oficiálním webu Ocelářů.

Bývalý úspěšný útočník je hlavním trenérem Třince od roku 2017. Dvakrát dovedl slezský tým k triumfu v extralize a v aktuální sezoně Oceláři útočí na zlatý hattrick. Varaďa je nejúspěšnějším koučem v klubové historii.

"Jsme zaskočeni, že i přes sedmiletý kontrakt nyní společně řešíme další budoucnost Václava Varadi v naší organizaci, protože se rozhodl na konci sezony odejít. Jeho uvolnění může proběhnout za jasně daných podmínek, které jsou obsaženy ve smlouvě, jejíž obsah nebudeme zveřejňovat," uvedl Czudek. Dlouholetou smlouvu s platností do roku 2027 Varaďa s klubem podepsal loni v dubnu.

Varaďa, dvojnásobný mistr světa, by v případě odchodu z Třince mohl od příští sezony teoreticky převzít seniorskou reprezentaci místo Filipa Pešána, kterému po mistrovství světa skončí smlouva a jehož angažmá u národního týmu zatím není příliš úspěšné. V nedávném rozhovoru pro deník Sport Varaďa uvedl, že by rád trénoval v zahraničí.

Vedení Ocelářů věří, že jednání o Varaďově budoucnosti nebude mít vliv na výsledky týmu v aktuální sezoně. Třinec má před dnešními zápasy 36. kola extraligy v čele soutěže náskok osmi bodů na druhý Hradec Králové, na jehož ledě se představí. "Věříme, že s týmem letos opět směřuje k obhajobě extraligového titulu, a jsme přesvědčeni, že Václav Varaďa udělá pro úspěch organizace v probíhající sezoně maximum," řekl Czudek.